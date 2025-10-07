צור הדגמת מוצר מקצועית ישירות מטקסט בעזרת מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen. הפוך תסריטים לדמואים ברורים ובעלי שפה מותגית אחידה, עם קול, ויז׳ואלים, כתוביות ותרגומים – בלי מצלמות, צילומי־מחדש או עריכה ידנית.
Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.
Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.
New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.
Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.
Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.
Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.
למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר ליצירת סרטוני דמו למוצר
HeyGen עוזרת לצוותים ליצור סרטוני דמו מוצר באיכות גבוהה במהירות, על‑ידי אוטומציה מלאה של יצירת הווידאו מקצה לקצה. מהתסריט ועד הוויז׳ואלס, הקול והלוקליזציה – הכול נוצר בדיוק גבוה ומוכן להתרחב בקלות בין צוותים ושווקים.
צור סרטון דמו מוצר מלא בתוך דקות במקום ימים. ה‑AI מטפל בקריינות, ויז׳ואלים, כתוביות ותזמון, כדי שהצוותים יעברו מרעיון לדמו גמור בלי עיכובי הפקה, ויקבלו חוויית דמו מוצר ברמה הגבוהה ביותר.
הפוך תהליכי מוצר כתובים לסרטוני דמו מובנים שמסבירים את הפיצ׳רים שלב אחר שלב. הסקריפטים הופכים לנרטיבים ויזואליים שמדגישים את הערך בצורה ברורה, בלי הקלטות לייב או ווקתרו מורכב.
צור סרטוני דמו במגוון שפות עם קול טבעי וסנכרון שפתיים מדויק. לוקליזציה מיידית של דמו מוצר, תוך שמירה על הוויז׳ואל, הקצב והאחידות המיתוגית.
יצירת דמו מסקריפט לווידאו
כתוב או הדבק את סקריפט המוצר שלך ו-HeyGen יוצרת עבורך סרטון דמו מוצר מלא באופן אוטומטי. המחולל סרטוני ה-AIבונה סצנות, ויז׳ואלים, קריינות, כתוביות ומעברים, כדי שתוכל להסביר את הפיצ׳רים בצורה ברורה בלי הקלטת מסך או עריכה על טיימליין.
קול AI מקצועי וסנכרון שפתיים
בחר קולות AI טבעיים או השתמש בשיבוט קול כדי להתאים לקול המותג שלך. כל סרטון הדגמת מוצר כולל דיבור טבעי וסנכרון שפתיים מדויק, ליצירת תוצאה מלוטשת שמרגישה מקצועית במכירות, אונבורדינג ושימושים שיווקיים.
התאמה ויזואלית ושליטה במיתוג
החיל צבעי מותג, לוגואים, לייאאוטים וסגנונות על כל סרטון הדגמת מוצר. התאם רקעים, קצב, כתוביות ומבנה סצנות כך שיתאימו לסיפור המוצר שלך, תוך שמירה על דמואים עקביים בין צוותים ואזורים שונים.
לוקליזציה רב־לשונית של סרטון דמו
תרגם סרטוני הדגמת מוצר ליותר מ־175 שפות בעזרת תרגום וידאו וקול עם AI. HeyGen שומרת על הטון והתזמון, כך שקהל גלובלי יקבל את אותה חוויית מוצר ברורה – בלי ליצור את התוכן מחדש.
איך להשתמש במחולל סרטוני הדמו למוצר עם AI
צור את סרטוני הדמו למוצר ברמה הגבוהה ביותר דרך תהליך עבודה פשוט בארבעה שלבים, שהופך טקסט לסרטון מוכן לשיתוף.
בחר לייאאוט, סגנון ויחס מסך לסרטון הדמו של המוצר. הגדר ויז׳ואלים, מיתוג והעדפות שפה כך שיתאימו לקהל היעד ולשימוש שלך.
הדבק את טקסט ההסבר או הווקתרו של המוצר. HeyGen מנתחת את המבנה, הקצב והדגשים כדי להכין סצנות שמדגימות בצורה ברורה פיצ׳רים ותהליכי עבודה.
התאם רקעים, כתוביות, סגנון קול ומיתוג. הוסף אלמנטים של תמונה לווידאו, כתוביות או תרגומים כדי להבטיח בהירות ונגישות בכל האזורים.
HeyGen מייצרת את סרטון הדמו המלא של המוצר עם ויז׳ואל ונראטיב מסונכרנים. אפשר להוריד, להטמיע או להפיץ את הווידאו בכל ערוצי המכירות, השיווק והתמיכה.
מחולל סרטוני דמו למוצר משתמש ביצירת וידאו עם בינה מלאכותית כדי להפוך תסריטים כתובים לסרטוני דמו מלאים. הוא יוצר אוטומטית ויז׳ואלים, קריינות, כתוביות ותזמון, ומבטל את הצורך בהקלטת מסך חיה, צילום או עריכת וידאו ידנית. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה מ-$29.
HeyGen מייצרת סרטונים באיכות מקצועית עם דיבור טבעי, סנכרון שפתיים מדויק וקצב חלק. התוצאה נראית מלוטשת ואחידה, מה שהופך אותה למתאימה לדמואים ללקוחות, אונבורדינג והכשרות פנימיות.תוכנית Pro מתחילה ב-$99
כן. HeyGen תומכת ביצירת סרטוני מולטי־לינגואל ויכולות תרגום וידאו ביותר מ־175 שפות בעזרת Video Translator. אפשר לבצע לוקליזציה לאותו סרטון מוצר, תוך שמירה על אותם ויז׳ואלים, מבנה והצגת מותג.
לא. הפלטפורמה מיועדת למי שלא עוסק בעריכה. אתה עובד בממשק מבוסס תסריט, בזמן ש‑AI מטפל אוטומטית בהרכבת הסצנות, מעברים, כתוביות וסנכרון אודיו.
כן. אפשר להחיל לוגואים, צבעים, פונטים, לייאאוטים וטמפלייטים לשימוש חוזר כדי לשמור על אחידות המותג בכל סרטון דמו מוצר שהצוות שלך יוצר.
סרטוני הדגמת מוצר ניתנים לייצוא כקובצי MP4 סטנדרטיים, שמתאימים לאתרים, לאאוטריץ׳ מכירות, לפלטפורמות למידה ולערוצי סושיאל. הסרטונים מוכנים לשיתוף בלי צורך בעיבוד נוסף.
העדכון פשוט. ערוך את הסקריפט, הוויז׳ואלים או הקול וצור מחדש את הווידאו. אין צורך להקליט מחדש או לבנות מחדש סצנות, מה שעוזר לשמור על הדמו מעודכן כשהמוצרים משתנים.
HeyGen בנויה עם סטנדרטים של אבטחת אנטרפרייז כדי להגן על תוכן הווידאו של המוצר שלך. הסקריפטים, המדיה והסרטונים שנוצרים נשארים פרטיים ונשארים בשליטה שלך, עם זכויות שימוש ברורות ליצירת תוכן עסקי, כולל דמוים בווידאו.
שמור על תסריטים ממוקדים בערך למשתמש, הדגש תהליכי עבודה מרכזיים והשתמש במבנה ברור. דמוים קצרים ובקצב טוב עובדים הכי טוב. יצירת סרטוני AI מקלה על בדיקה, עדכון ואופטימיזציה של דמוים לאורך זמן.
