להפוך תיאורי מוצרים לסרטוני ecommerce מלוטשים בדקות עם HeyGen. בלי מצלמות, בלי צוותי צילום, בלי תוכנות עריכה. להדביק את הטקסט, לבחור סטייל, ולקבל סרטוני מוצר, מודעות UGC ודמואים מוכנים לפרסום.
פיצ׳רים של יוצר וידאו לאיקומרס
יצירת סרטוני מוצר בתוך דקות
הזן את פרטי המוצר וקבל סרטוני איקומרס איכותיים תוך דקות. תאר את הפריט, בחר סגנון ומנוע הטקסט‑לווידאו יבנה עבורך אוטומטית סצנות, קריינות ותנועה. יוצר הווידאו לאיקומרס הזה עוזר לך ליצור תוכן וידאו מלוטש בלי עקומת למידה.
ניקוי דיבור ב‑AI לטייקים מושלמים
הקלט פעם אחת ותן ל‑AI Speech Cleanup להסיר באופן אוטומטי מילות מילוי, הפסקות ארוכות, התחלות שווא וטייקים מיותרים. בלי צורך בכישורי עריכה, הוא מחבר את הרגעים הטובים ביותר שלך עם מעברים בלתי נראים, כך שכל סרטון הדגמת מוצר נראה מוקלט בצורה מושלמת וחוסך שעות של עריכת וידאו.
מודעות UGC בסגנון קריאייטור עם קריינות
צור מודעות שעוצרות את הגלילה ונראות כמו פוסטים אמיתיים של לקוחות. כתוב הוק, הוסף קריינות טבעית, ותייצר במהירות קליפים בסגנון טסטימוניאל. יוצר המודעות המובנה עם AI וכלי ה‑AI שומרים שהתוכן שלך ירגיש מקומי לפיד ול‑Reels של Instagram וידחוף הקלקות לעמודי המוצר שלך.
סרטוני מולטילינגואל למותגים גלובליים
להגיע לקונים בכל שוק בלי לבנות מחדש אפילו סרטון אחד. ליצור קריינות טבעית ביותר מ‑175 שפות, ואז לבצע לוקליזציה לסרטונים המוכנים עם סנכרון שפתיים מדויק בעזרת מתרגם הווידאו. סרטון מוצר אחד הופך לנכס מוכן לחנות אונליין בכל אזור – הכל מפלטפורמה אחת.
עורך הכל‑באחד בדפדפן שלך
בדוק יותר קריאייטיבים בלי לחרוג מהתקציב. התאם אישית את הסרטונים שלך, שנה גודל לכל מידה, או החלף את ההוק, ואז צור וריאציות מפרויקט אחד והורד אותן. עורך הווידאו הכול‑באחד עם בינה מלאכותית פועל בדפדפן שלך, כך שעריכת סרטוני איקומרס לא דורשת שום ניסיון בעריכת וידאו.
רעיונות לווידאו למסחר אלקטרוני ושימושים אפשריים
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
איך עובד כלי ליצירת סרטוני איקומרס
צור סרטון איקומרס בארבעה צעדים פשוטים, שמלווים אותך מרעיון למוצר ועד קליפ מלוטש ומוכן לפרסום.
לבחור טמפלייט, יחס מסך והלוק של החנות שלך, ואז להגדיר את סוג סרטון המוצר שאתה רוצה.
להדביק את פרטי המוצר או התיאור שלך. המערכת מחלקת אותם לסצנות ומגדירה קצב טבעי.
להוסיף כתוביות, רקעים, מוזיקה, מיתוג או קול, ואז לכוון את התזמון כך שהמסר יעבור בדיוק כמו שצריך.
רנדר סרטון נקי, ואז ייצא אותו בפורמט המתאים לחנות שלך ולערוצי הסושיאל.
יוצר וידאו למסחר אלקטרוני הוא פלטפורמת AI שהופכת פרטי מוצר לסרטונים בלי צורך בצילום. בוחרים סגנון, מדביקים את הטקסט, ותוך כמה דקות אפשר ליצור סרטוני מוצר. תהליך העבודה מטקסט לסרטון מרכז את כל מה שצריך במקום אחד.
Yes. Use AI to produce creator-style clips with natural delivery that match the casual tone shoppers expect. Marketers rely on these AI tools to create engaging videos with the AI social media ad tools, test Instagram variations, and scale the clips that win clicks and lift engagement.
בהחלט. לא צריך מצלמה או כישורי עריכה. אפשר ליצור סרטון בלי פנים לחנות שלך בעזרת מציגים וטקסט, ישירות בדפדפן או באפליקציה במובייל. פרסם סרטון אונליין בכל פלטפורמת סושיאל, בלי צורך בצילומים.
העלה תמונת מוצר, בחר תסריט או פרומפט תנועה, וכלי ה-image to video יוסיף לה אנימציה עם פאנינג ותקריבים קולנועיים. צילומי קטלוג סטטיים הופכים לסרטונים מלוטשים שתוכל להציג ב-Amazon, במודעות לייפסטייל ובדפי מוצר בקלות ובמהירות.
Yes. Customize your videos, resize them to any dimension, and download high-quality files for every channel. Pair this with AI voice Cloning to keep a consistent brand voice, update any version with a final touch, and save time on testing and video editing.
כן. בחר טמפלייטים מקצועיים שמותאמים לאיקומרס וערוך אותם בעורך הווידאו האונליין האינטואיטיבי הזה או ב־instagram video maker. הוסף כיתוב או טקסט על גבי הווידאו בלחיצה אחת, גרור פנימה גרפיקות, וצור סרטונים מרהיבים במראה מקצועי.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות למוצרים לסרטוני איקומרס מקצועיים בעזרת בינה מלאכותית.