בדוק יותר קריאייטיבים בלי לחרוג מהתקציב. התאם אישית את הסרטונים שלך, שנה גודל לכל מידה, או החלף את ההוק, ואז צור וריאציות מפרויקט אחד והורד אותן. עורך הווידאו הכול‑באחד עם בינה מלאכותית פועל בדפדפן שלך, כך שעריכת סרטוני איקומרס לא דורשת שום ניסיון בעריכת וידאו.