הפוך תמונה או וידאו קצר שלך לגרסה דיגיטלית חיה שלך. עם HeyGen אפשר ליצור אווטאר AI שמדבר, זז ומתחבר ביותר מ־175+ שפות. זה מהיר, מציאותי ומושלם לוידאוים, הדרכות או רשתות חברתיות.
רוצה אווטאר AI ייחודי לסרטונים שלך?
עם מחולל האווטארים מבוסס ה-AI של HeyGen אפשר ליצור גרסה דיגיטלית מציאותית של עצמך, או לעצב דמות מותאמת אישית לגמרי שמייצגת את המותג שלך. בין אם אתה יוצר סרטוני שיווק, חומרי הדרכה או תוכן לרשתות חברתיות, האווטאר האישי שלך מאפשר לך להופיע בכל מקום בלי להיות מול המצלמה.
עם HeyGen אפשר להתאים אישית את המראה, הקול וההבעות של האווטאר שלך כך שיתאימו בדיוק לטון ולאישיות שלך. בחר תווי פנים, לבוש ותנועות שמבטאים את זהות המותג שלך. האווטאר שלך אפילו יכול לדבר ביותר מ־175 שפות, מה שהופך תקשורת גלובלית לפשוטה ואותנטית.
עם יצירת הווידאו מבוססת הבינה המלאכותית של HeyGen, אפשר לעצב אווטארים מקצועיים בלי מצלמות, שחקנים או כלי עריכה מסובכים. זו הדרך הפשוטה ביותר ליצור תוכן וידאו מרתק וסקיילבילי שמתחבר לקהל שלך.
שיטות מומלצות ליצירת אווטאר ה‑AI שלך
כדי שהאווטאר המותאם אישית שלך ייראה טבעי ומקצועי, כדאי לעקוב אחרי הטיפים הפשוטים האלה:
✓ להשתמש בווידאו או בתמונות באיכות גבוהה: חומר גלם חד ומואר היטב יוצר תוצאות הכי קרובות למציאות.
✓ להקליט בתאורה חזקה ואחידה: להימנע מצללים כדי שה-AI יקלוט פרטים מדויקים.
✓ לשמור על רקעים פשוטים: רקע חלק וללא הסחות דעת יוצר תוצאה סופית נקייה יותר.
✓ לנסות שיבוט קול: להשתמש ב-AI voice cloning של HeyGen כדי שהאווטאר ישמע כמוך.
✓ להתאים בגדים והבעות: לכוון לבוש, טון ותנועות שיתאימו למותג שלך.
✓ להוסיף כמה שיותר שפות: לדבר באופן טבעי ביותר מ-175 שפות ומבטאים כדי להגיע לקהלים גלובליים
רוצה להקליט מדריכים או הדגמות מוצר עם האווטאר שלך? נסה את AI Screen Recorder כדי ללכוד את הסרטונים שלך ישירות בדפדפן
להגדיל מעורבות עם אווטארים מבוססי AI
HeyGen מקלה על יצירת אווטארים מקצועיים וחיים ללא מצלמות, שחקנים או כישורי עריכה. הכל רץ בדפדפן שלך, כך שאפשר לקבל תוצאות מלוטשות בתוך דקות.
✓ הבעות ותנועות טבעיות: אווטארים מדברים וזזים עם אנימציות פנים מציאותיות שמתאימות לטון שלך.
✓ שיבוט קול עם AI: תן לאווטאר שלך את הקול שלך בעזרת סינתזת דיבור מתקדמת.
✓ תמיכה גלובלית בשפות: לתקשר באופן טבעי ביותר מ־175 שפות ומבטאים.
✓ תהליך עבודה פשוט בדפדפן: ליצור, להתאים אישית ולרנדר סרטונים אונליין בלי צורך בתוכנה.
הפיצ׳ר Create Your Own Avatar של HeyGen מחייה דמויות עם תנועות מלאות הבעה, דיבור טבעי ופרטים מציאותיים שעוזרים להתחבר לקהל שלך.
ליצור אווטאר AI מותאם אישית ב־4 צעדים פשוטים
מסרטון קצר ועד הגרסה הדיגיטלית המותאמת אישית שלך, שמוכנה לדבר. יצירת אווטאר ה‑AI שלך עם HeyGen היא מהירה ופשוטה. כל מה שצריך הוא סרטון קצר או תמונה כדי להתחיל. תוך כמה דקות, אווטאר ה‑AI המותאם אישית שלך מוכן לדבר, להציג ולהתחבר לקהל שלך.
צלם קליפ ברור ומואר היטב של עצמך, לפי ההנחיות הפשוטות על המסך.
הצילומים שלך מעובדים בצורה מאובטחת כדי ליצור את האווטאר האישי שלך.
התאם את הסגנון, ההבעות והטון כך שיתאימו לאישיות שלך או למותג שלך.
כתוב את הסקריפט שלך, והאווטאר יעביר את המסר שלך בצורה טבעית בכל שפה.
זה כלי מבוסס בינה מלאכותית שהופך את הווידאו או התמונה שלך לגרסה דיגיטלית מדברת שלך. אפשר להשתמש בו לסרטוני עסק, פרזנטציות ויצירת תוכן. קבל גישה מלאה ל-500 וגלה את כל ה-אווטארים.
כן. העלה תמונה ברורה או קליפ וידאו קצר, ו-HeyGen תיצור את האווטאר המציאותי שלך בתוך דקות.
כן. האווטאר שלך יכול לדבר ביותר מ־175 שפות ומבטאים, מה שהופך אותו למושלם לקהלים גלובליים.
כן. אפשר למחוק, ליצור מחדש או לעדכן אווטארים מהדאשבורד שלך לפי הצורך, בהתאם לרמת המנוי שלך.
יצירת אווטאר מותאם אישית זמינה בתוכניות פרימיום, וחלק מהתוכניות כוללות תקופת ניסיון חינם או גישה מוגבלת. לצרכים מתקדמים של יצירה, תוכנית Pro מתחילה ב-$99
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים בעזרת בינה מלאכותית.