צור אווטאר אישי משלך

הפוך תמונה או וידאו קצר שלך לגרסה דיגיטלית חיה שלך. עם HeyGen אפשר ליצור אווטאר AI שמדבר, זז ומתחבר ביותר מ־175+ שפות. זה מהיר, מציאותי ומושלם לוידאוים, הדרכות או רשתות חברתיות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
רוצה אווטאר AI ייחודי לסרטונים שלך?

עם מחולל האווטארים מבוסס ה-AI של HeyGen אפשר ליצור גרסה דיגיטלית מציאותית של עצמך, או לעצב דמות מותאמת אישית לגמרי שמייצגת את המותג שלך. בין אם אתה יוצר סרטוני שיווק, חומרי הדרכה או תוכן לרשתות חברתיות, האווטאר האישי שלך מאפשר לך להופיע בכל מקום בלי להיות מול המצלמה.

עם HeyGen אפשר להתאים אישית את המראה, הקול וההבעות של האווטאר שלך כך שיתאימו בדיוק לטון ולאישיות שלך. בחר תווי פנים, לבוש ותנועות שמבטאים את זהות המותג שלך. האווטאר שלך אפילו יכול לדבר ביותר מ־175 שפות, מה שהופך תקשורת גלובלית לפשוטה ואותנטית.

עם יצירת הווידאו מבוססת הבינה המלאכותית של HeyGen, אפשר לעצב אווטארים מקצועיים בלי מצלמות, שחקנים או כלי עריכה מסובכים. זו הדרך הפשוטה ביותר ליצור תוכן וידאו מרתק וסקיילבילי שמתחבר לקהל שלך.

שיטות מומלצות ליצירת אווטאר ה‑AI שלך

כדי שהאווטאר המותאם אישית שלך ייראה טבעי ומקצועי, כדאי לעקוב אחרי הטיפים הפשוטים האלה:

✓ להשתמש בווידאו או בתמונות באיכות גבוהה: חומר גלם חד ומואר היטב יוצר תוצאות הכי קרובות למציאות.
✓ להקליט בתאורה חזקה ואחידה: להימנע מצללים כדי שה-AI יקלוט פרטים מדויקים.
✓ לשמור על רקעים פשוטים: רקע חלק וללא הסחות דעת יוצר תוצאה סופית נקייה יותר.
✓ לנסות שיבוט קול: להשתמש ב-AI voice cloning של HeyGen כדי שהאווטאר ישמע כמוך.
✓ להתאים בגדים והבעות: לכוון לבוש, טון ותנועות שיתאימו למותג שלך.
✓ להוסיף כמה שיותר שפות: לדבר באופן טבעי ביותר מ-175 שפות ומבטאים כדי להגיע לקהלים גלובליים

רוצה להקליט מדריכים או הדגמות מוצר עם האווטאר שלך? נסה את AI Screen Recorder כדי ללכוד את הסרטונים שלך ישירות בדפדפן

להגדיל מעורבות עם אווטארים מבוססי AI

HeyGen מקלה על יצירת אווטארים מקצועיים וחיים ללא מצלמות, שחקנים או כישורי עריכה. הכל רץ בדפדפן שלך, כך שאפשר לקבל תוצאות מלוטשות בתוך דקות.

✓ הבעות ותנועות טבעיות: אווטארים מדברים וזזים עם אנימציות פנים מציאותיות שמתאימות לטון שלך.
✓ שיבוט קול עם AI: תן לאווטאר שלך את הקול שלך בעזרת סינתזת דיבור מתקדמת.
✓ תמיכה גלובלית בשפות: לתקשר באופן טבעי ביותר מ־175 שפות ומבטאים.
✓ תהליך עבודה פשוט בדפדפן: ליצור, להתאים אישית ולרנדר סרטונים אונליין בלי צורך בתוכנה.

הפיצ׳ר Create Your Own Avatar של HeyGen מחייה דמויות עם תנועות מלאות הבעה, דיבור טבעי ופרטים מציאותיים שעוזרים להתחבר לקהל שלך.

איך זה עובד?

ליצור אווטאר AI מותאם אישית ב־4 צעדים פשוטים

מסרטון קצר ועד הגרסה הדיגיטלית המותאמת אישית שלך, שמוכנה לדבר. יצירת אווטאר ה‑AI שלך עם HeyGen היא מהירה ופשוטה. כל מה שצריך הוא סרטון קצר או תמונה כדי להתחיל. תוך כמה דקות, אווטאר ה‑AI המותאם אישית שלך מוכן לדבר, להציג ולהתחבר לקהל שלך.

שלב 1

להקליט וידאו קצר

צלם קליפ ברור ומואר היטב של עצמך, לפי ההנחיות הפשוטות על המסך.

שלב 2

להעלות את הווידאו וטופס ההסכמה שלך

הצילומים שלך מעובדים בצורה מאובטחת כדי ליצור את האווטאר האישי שלך.

שלב 3

התאם אישית את המראה והקול שלך

התאם את הסגנון, ההבעות והטון כך שיתאימו לאישיות שלך או למותג שלך.

שלב 4

להתחיל ליצור סרטונים

כתוב את הסקריפט שלך, והאווטאר יעביר את המסר שלך בצורה טבעית בכל שפה.

שאלות נפוצות על יצירת אווטאר משלך

מהו כלי ״Create Your Own Avatar״ של HeyGen?

זה כלי מבוסס בינה מלאכותית שהופך את הווידאו או התמונה שלך לגרסה דיגיטלית מדברת שלך. אפשר להשתמש בו לסרטוני עסק, פרזנטציות ויצירת תוכן. קבל גישה מלאה ל-500 וגלה את כל ה-אווטארים.

האם אפשר ליצור אווטאר מתמונה או מווידאו?

כן. העלה תמונה ברורה או קליפ וידאו קצר, ו-HeyGen תיצור את האווטאר המציאותי שלך בתוך דקות.

האם האווטאר שלי יכול לדבר בשפות שונות?

כן. האווטאר שלך יכול לדבר ביותר מ־175 שפות ומבטאים, מה שהופך אותו למושלם לקהלים גלובליים.

האם אפשר לעדכן או ליצור מחדש את האווטאר שלי בהמשך?

כן. אפשר למחוק, ליצור מחדש או לעדכן אווטארים מהדאשבורד שלך לפי הצורך, בהתאם לרמת המנוי שלך.

האם הפיצ׳ר הזה זמין בכל התוכניות?

יצירת אווטאר מותאם אישית זמינה בתוכניות פרימיום, וחלק מהתוכניות כוללות תקופת ניסיון חינם או גישה מוגבלת. לצרכים מתקדמים של יצירה, תוכנית Pro מתחילה ב-$99

