להקליט את המסך, המצלמה והמיקרופון עם מקליט המסך מבוסס ה‑AI של HeyGen. להקליט בסנכרון מושלם, לנקות רעשי רקע וליצור כתוביות אוטומטית. ליצור סרטונים איכותיים שקל לשתף בתוך דקות, בלי הורדות ובלי תוכנות עריכה.
להקליט בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטובה יותר
HeyGen AI Screen Recorder נותן לך את כל מה שצריך כדי להקליט, לשפר ולשתף סרטוני וידאו מקצועיים בפלטפורמה אינטואיטיבית אחת. בין אם יוצרים טיוטוריאלים, דמו למוצר, סרטוני אונבורדינג או מצגות צוות, HeyGen עוזרת לך לחסוך זמן, להעלות פרודוקטיביות ולשמור על איכות סטודיו ישירות מהדפדפן.
עם שדרוגים מבוססי בינה מלאכותית, הקלטה ממקורות מרובים וכלי שיתוף מיידי, כל וידאו שאתה מקליט נראה מקצועי ונשמע חד וברור.
שיפור אוטומטי עם AI
להפוך את ההקלטות שלך מבסיסיות למבריקות באופן אוטומטי. טכנולוגיית ה‑AI המתקדמת של HeyGen מנקה את האודיו שלך בזמן אמת על ידי הסרת רעשי רקע, איזון עוצמות קול וחתיכת מילות מילוי. אין צורך בעריכה. בכל פעם תקבל הקלטות חלקות וברמת סאונד מקצועית.
אפשר לכוונן את התוצאה בעזרת הגדרות שיפור מובנות ששומרות על קול חד וטבעי – מושלם ליוצרים, מרצים ואנשי מקצוע.
לכידה חלקה ממקורות מרובים
להקליט את המסך, מצלמת הרשת והמיקרופון שלך בסנכרון מושלם בו־זמנית. לעבור בקלות בין תצוגות בזמן ההקלטה כדי להדגיש אלמנטים חזותיים חשובים או הבעות פנים.
לפני ההקלטה, תכנן את הסקריפט שלך בעזרת מחולל הסקריפטים לסרטוני AI כדי לבנות את המסר שלך בצורה ברורה ולחסוך זמן.
ההגדרה הגמישה הזו אידיאלית לטוטוריאלז, הדגמות מוצר או פרזנטציות מרחוק, ונותנת לסרטונים שלך טאץ׳ אישי ששומר על הצופים מעורבים. הממשק המהיר והפשוט מבטיח בלי לאגים או דיליי באודיו, אפילו כשעוברים בין מקורות באמצע ההקלטה.
להקליט את המסך שלך ב־4 צעדים פשוטים
להקליט את המסך בקלות ולהפוך הקלטות לסרטונים מקצועיים ומרתקים עם AI Screen Recorder של HeyGen.
להפעיל את HeyGen Screen Recorder ישירות בדפדפן שלך. אין צורך בהורדות או בהתקנות, פשוט לפתוח את הכלי ולהיות מוכן להקליט תוך שניות.
בחר בדיוק מה להקליט: את המסך, את מצלמת הרשת או את שניהם יחד עם אודיו. אפשר להחליף תצוגות בכל רגע כדי לשמור את הקהל מרוכז במה שהכי חשוב.
ברגע שמתחילים להקליט, ה‑AI של HeyGen עובד אוטומטית ברקע. הוא מסיר רעשי רקע, מקצר הפסקות ארוכות, מאזֵן את האודיו ואפילו מוסיף כתוביות, כדי שהווידאו שלך ייצא חלק ומקצועי בלי עריכה ידנית.
כשתסיים, תוכל להציג תצוגה מקדימה של ההקלטה ולייצא אותה תוך שניות. הורד את הווידאו המלוטש שלך ב‑HD או 4K, או שתף אותו מיד דרך קישור מאובטח – מושלם למדריכים, מצגות ועדכוני צוות.
מקליט מסך מבוסס AI מקליט את המסך, מצלמת הרשת והאודיו שלך, ובמקביל משפר אוטומטית את הווידאו. HeyGen משפרת את הבהירות על ידי הסרת רעשי רקע, קיצוץ רגעי שקט ויצירת כתוביות, כך שההקלטות שלך ייראו מקצועיות בלי עריכה ידנית.
כן. HeyGen מאפשרת הקלטה סימולטנית של מסך, מצלמת רשת ומיקרופון עם סנכרון מושלם. אפשר להחליף בין לייאאוטים בזמן ההקלטה, מה שהופך אותה לאידיאלית לטוטוריאלס, דמואים והסברים שצריכים גם ויז׳ואלס וגם נוכחות של המציג.
בהחלט. HeyGen פועלת אונליין לחלוטין בלי צורך בהתקנה או הגדרה. אפשר להקליט מיד ב‑Windows, ב‑Mac או בדפדפני מובייל, וכל הקבצים נשמרים בצורה מאובטחת בענן לגישה קלה.
כן. ה-AI המובנה מסיר רעשי רקע, מאזֵן את עוצמות הקול, חותך מילות מילוי ומשפר את הבהירות באופן אוטומטי. לתוצאות נקיות עוד יותר, אפשר לשפר את האודיו אחר כך בעזרת כלי הגברת עוצמת הווידאו
כן. HeyGen מייצרת באופן אוטומטי כתוביות ותמלולים מדויקים בזמן ההקלטה. זה הופך את הסרטונים שלך לנגישים יותר, קלים יותר למעקב ומוכנים לפלטפורמות כמו YouTube, Reels ופורטלי הדרכה פנימיים.
אפשר לבצע עריכות מהירות בעזרת יכולות AI כמו הסרת שקט, זיהוי סצנות, קיצוץ והתאמת כתוביות. לעידון נוסף — כמו חיתוך קטעים, אפשר להשתמש ב־Online Video Trimmer
כן. אפשר להקליט, לשפר ולייצא סרטונים בחינם עם הגרסה הבסיסית. שדרוג פותח פיצ׳רים מתקדמים לצוותים, הקלטות ארוכות יותר ותהליכי עבודה מתקדמים. אפשר להירשם כאן
