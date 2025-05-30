לאחד שני סרטונים לסרטון אחד

חבר את כל הקליפים שלך לסרטון אחד חלק בכמה קליקים. העלה את הקבצים, סדר אותם, והורד קובץ MP4 נקי בלי סימני מים ובלי הרשמה. הכל עובד ישירות בדפדפן שלך, מהר ובטוח. מושלם לפוסטים לרשתות חברתיות, קליפים מהטלפון, עבודות בית ספר או עריכות מהירות. לשמור על זה פשוט, למזג את הווידאוים, ולקבל קובץ מוכן לשימוש תוך שניות.

Combine Videos Online
לשלב שני סרטונים לעלילה חלקה ורציפה

הכלי הזה נותן לך דרך פשוטה לחבר סרטונים בלי להתקין שום דבר. העלה את הקליפים שלך, סדר אותם מחדש, חתוך את מה שלא צריך ובחר את הלייאאוט שמתאים לפרויקט שלך. אפשר להוסיף מוזיקה, לתקן כיווני צילום מעורבים ולשלב סרטונים אופקיים או אנכיים לקובץ נקי אחד. הכלי תומך ב‑MP4, ‏MOV, ‏AVI ועוד, ועובד על כל מכשיר. הכל מעובד בצורה מאובטחת בדפדפן שלך, כך שאפשר למזג את הסרטונים במהירות ולהוריד את הקובץ המוגמר בלי כאב ראש. אפשר גם לחקור כלים כמו יצירת תוכן מאפס בעזרת מחולל ה‑Image to Video generator.

שיטות מומלצות לשילוב סרטונים עם HeyGen

כמה התאמות מהירות יכולות לגרום לסרטון המאוחד שלך להיראות חלק יותר. נסה לשמור על קליפים ברזולוציה דומה כדי להימנע מקפיצות איכות מורגשות. אם הסרטונים שלך צולמו בכיוונים שונים, השתמש בכלי חיתוך או פריסה כדי לשמור את האובייקט המרכזי במרכז וקל לצפייה. בדוק את עוצמות האודיו כדי שהמעברים ירגישו טבעיים, וגזור את הרגעים שאתה לא צריך. בחר יחס רוחב־גובה שמתאים לפלטפורמה שלך ותצפה בסרטון לפני הייצוא כדי לוודא שהכול זורם טוב.

למה לשלב סרטונים עם סטודיו ה‑AI של HeyGen?

ממזג הווידאו אונליין הזה מאפשר לך לחבר קליפים בלי חשבונות, הורדות או סימני מים. הוא עובד על כל מכשיר ותומך בפורמטים פופולריים כמו MP4 ו‑MOV, כך שאפשר להעלות ולמזג סרטונים בקלות. אפשר לשלב כמה קליפים, לשמור על איכות חדה ולשמור את הווידאו המוכן בתוך כמה שניות. הקבצים שלך נשארים מאובטחים בזמן העיבוד ונמחקים אחרי ההורדה. זו דרך פשוטה ליצור וידאו נקי ומוכן לשיתוף לעבודה, ללימודים או לרשתות חברתיות. אם רוצים להכניס יותר אישיות לסרטונים, שווה לנסות את כלי ה־צור אווטאר משלך שלנו.

איך זה עובד?

איך לשלב שני סרטונים ב-HeyGen

שילוב שני סרטונים קל כמו להעלות, לסדר סצנות ולייצא בתוך HeyGen’s AI Studio. פשוט להעלות, לסדר, לערוך ולייצא את קובץ ה‑MP4 הסופי שלך בתוך דקות.

שלב 1

העלה את הקליפים שלך

להעלות את קבצי הווידאו שלך בפורמטים MP4, ‏MOV, ‏AVI או כל פורמט נתמך אחר. לוודא שכל הקליפים שברצונך למזג מוכנים.

שלב 2

סידור הטיימליין שלך

סדר את הקליפים לפי הסדר שאתה מעדיף. חתוך את הקצוות, התאם את הלייאאוט ומקם כל סצנה כך שהכול יסתנכרן בצורה חלקה.

שלב 3

התאמה אישית של העריכות שלך

שדרג את הווידאו שלך על ידי הוספה או החלפה של אודיו, התאמת התזמון והבטחה שהמעברים זורמים בצורה טבעית. בצע תצוגה מקדימה של הרצף כדי לוודא שהכול נראה כמו שצריך.

שלב 4

מיזוג והורדה

כשהכול נראה טוב, מאחדים את הקליפים לסרטון אחד חלק. מייצאים את קובץ ה‑MP4 הסופי ומורידים אותו מיד. כל התהליך מהיר, פשוט ובאונליין מלא.

שאלות נפוצות על שילוב שני סרטונים

איך אפשר לחבר שני סרטונים אונליין?

העלה את הקליפים שלך, סדר אותם בעורך וייצא קובץ MP4 אחד בתוך דקות. אם אתה רוצה לקצר או לנקות את הקליפים לפני המיזוג, נסה את ה־Online Video Trimmer

האם אפשר למזג כמה סרטונים בחינם?

כן. אפשר לשלב שני קליפים או יותר ללא עלות ולייצא קובץ MP4 בלי סימן מים, שמוכן לשיתוף ברשתות חברתיות, במצגות או בפרויקטים לבית הספר.

האם מיזוג סרטונים יפחית את האיכות?

לא. הווידאו הסופי הממוזג שלך נשאר חד ב‑HD ומותאם לניגון חלק. HeyGen שומרת אוטומטית על חדות, צבע ורזולוציה במהלך העיבוד. לצרכי יצירה מתקדמים, תוכנית Pro מתחילה ב־$99

אילו פורמטי וידאו אפשר להעלות?

אפשר להעלות קבצי MP4, MOV, AVI ו‑WebM. הכלי תומך גם בשילוב אוריינטציות שונות, כך שאפשר לערבב וידאו אנכי ואופקי לסרטון אחד נקי.

האם אפשר למזג סרטונים בטלפון?

כן. הכלי עובד ישירות בדפדפן המובייל שלך ב‑iPhone, Android וטאבלטים, וגם ב‑Mac, Windows ו‑Chromebook.

האם אפשר להוסיף או להחליף אודיו בזמן שמחברים סרטונים?

כן. אפשר להעלות רצועת אודיו חדשה או לשמור על הסאונד המקורי. אם צריך להתאים את מהירות הניגון, השתמש במחליף מהירות אודיו

האם הקבצים שאני מעלה פרטיים ומאובטחים?

כן. הווידאו שלך מעובד בצורה מאובטחת בדפדפן ונמחק אוטומטית אחרי ההורדה. רק לך יש גישה לתוכן שלך לאורך כל התהליך.

האם אפשר להשתמש בכלי הזה כדי ליצור תוכן ל‑TikTok או YouTube?

בהחלט. אפשר למזג קליפים ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube ועוד. כדי ליצור סרטונים עם קריינות או להוסיף קולות AI, כדאי לבדוק את כלי יצירת הווידאו מטקסט לדיבור

