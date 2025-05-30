חבר את כל הקליפים שלך לסרטון אחד חלק בכמה קליקים. העלה את הקבצים, סדר אותם, והורד קובץ MP4 נקי בלי סימני מים ובלי הרשמה. הכל עובד ישירות בדפדפן שלך, מהר ובטוח. מושלם לפוסטים לרשתות חברתיות, קליפים מהטלפון, עבודות בית ספר או עריכות מהירות. לשמור על זה פשוט, למזג את הווידאוים, ולקבל קובץ מוכן לשימוש תוך שניות.
לשלב שני סרטונים לעלילה חלקה ורציפה
הכלי הזה נותן לך דרך פשוטה לחבר סרטונים בלי להתקין שום דבר. העלה את הקליפים שלך, סדר אותם מחדש, חתוך את מה שלא צריך ובחר את הלייאאוט שמתאים לפרויקט שלך. אפשר להוסיף מוזיקה, לתקן כיווני צילום מעורבים ולשלב סרטונים אופקיים או אנכיים לקובץ נקי אחד. הכלי תומך ב‑MP4, MOV, AVI ועוד, ועובד על כל מכשיר. הכל מעובד בצורה מאובטחת בדפדפן שלך, כך שאפשר למזג את הסרטונים במהירות ולהוריד את הקובץ המוגמר בלי כאב ראש. אפשר גם לחקור כלים כמו יצירת תוכן מאפס בעזרת מחולל ה‑Image to Video generator.
שיטות מומלצות לשילוב סרטונים עם HeyGen
כמה התאמות מהירות יכולות לגרום לסרטון המאוחד שלך להיראות חלק יותר. נסה לשמור על קליפים ברזולוציה דומה כדי להימנע מקפיצות איכות מורגשות. אם הסרטונים שלך צולמו בכיוונים שונים, השתמש בכלי חיתוך או פריסה כדי לשמור את האובייקט המרכזי במרכז וקל לצפייה. בדוק את עוצמות האודיו כדי שהמעברים ירגישו טבעיים, וגזור את הרגעים שאתה לא צריך. בחר יחס רוחב־גובה שמתאים לפלטפורמה שלך ותצפה בסרטון לפני הייצוא כדי לוודא שהכול זורם טוב.
למה לשלב סרטונים עם סטודיו ה‑AI של HeyGen?
ממזג הווידאו אונליין הזה מאפשר לך לחבר קליפים בלי חשבונות, הורדות או סימני מים. הוא עובד על כל מכשיר ותומך בפורמטים פופולריים כמו MP4 ו‑MOV, כך שאפשר להעלות ולמזג סרטונים בקלות. אפשר לשלב כמה קליפים, לשמור על איכות חדה ולשמור את הווידאו המוכן בתוך כמה שניות. הקבצים שלך נשארים מאובטחים בזמן העיבוד ונמחקים אחרי ההורדה. זו דרך פשוטה ליצור וידאו נקי ומוכן לשיתוף לעבודה, ללימודים או לרשתות חברתיות. אם רוצים להכניס יותר אישיות לסרטונים, שווה לנסות את כלי ה־צור אווטאר משלך שלנו.
איך לשלב שני סרטונים ב-HeyGen
שילוב שני סרטונים קל כמו להעלות, לסדר סצנות ולייצא בתוך HeyGen’s AI Studio. פשוט להעלות, לסדר, לערוך ולייצא את קובץ ה‑MP4 הסופי שלך בתוך דקות.
להעלות את קבצי הווידאו שלך בפורמטים MP4, MOV, AVI או כל פורמט נתמך אחר. לוודא שכל הקליפים שברצונך למזג מוכנים.
סדר את הקליפים לפי הסדר שאתה מעדיף. חתוך את הקצוות, התאם את הלייאאוט ומקם כל סצנה כך שהכול יסתנכרן בצורה חלקה.
שדרג את הווידאו שלך על ידי הוספה או החלפה של אודיו, התאמת התזמון והבטחה שהמעברים זורמים בצורה טבעית. בצע תצוגה מקדימה של הרצף כדי לוודא שהכול נראה כמו שצריך.
כשהכול נראה טוב, מאחדים את הקליפים לסרטון אחד חלק. מייצאים את קובץ ה‑MP4 הסופי ומורידים אותו מיד. כל התהליך מהיר, פשוט ובאונליין מלא.
העלה את הקליפים שלך, סדר אותם בעורך וייצא קובץ MP4 אחד בתוך דקות. אם אתה רוצה לקצר או לנקות את הקליפים לפני המיזוג, נסה את ה־Online Video Trimmer
כן. אפשר לשלב שני קליפים או יותר ללא עלות ולייצא קובץ MP4 בלי סימן מים, שמוכן לשיתוף ברשתות חברתיות, במצגות או בפרויקטים לבית הספר.
לא. הווידאו הסופי הממוזג שלך נשאר חד ב‑HD ומותאם לניגון חלק. HeyGen שומרת אוטומטית על חדות, צבע ורזולוציה במהלך העיבוד. לצרכי יצירה מתקדמים, תוכנית Pro מתחילה ב־$99
אפשר להעלות קבצי MP4, MOV, AVI ו‑WebM. הכלי תומך גם בשילוב אוריינטציות שונות, כך שאפשר לערבב וידאו אנכי ואופקי לסרטון אחד נקי.
כן. הכלי עובד ישירות בדפדפן המובייל שלך ב‑iPhone, Android וטאבלטים, וגם ב‑Mac, Windows ו‑Chromebook.
כן. אפשר להעלות רצועת אודיו חדשה או לשמור על הסאונד המקורי. אם צריך להתאים את מהירות הניגון, השתמש במחליף מהירות אודיו
כן. הווידאו שלך מעובד בצורה מאובטחת בדפדפן ונמחק אוטומטית אחרי ההורדה. רק לך יש גישה לתוכן שלך לאורך כל התהליך.
בהחלט. אפשר למזג קליפים ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube ועוד. כדי ליצור סרטונים עם קריינות או להוסיף קולות AI, כדאי לבדוק את כלי יצירת הווידאו מטקסט לדיבור
