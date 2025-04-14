להפוך כל תמונה, תסריט או קליפ קצר לדיבור. ליצור בתוך דקות סרטון אווטאר AI מלוטש בלי מצלמה, בלי תוכנת עריכה ובלי הקלטות חוזרות – לתוכן לרשתות חברתיות, הדרכות, פרסום ותוכן רב־לשוני.
Features of the AI Talking Avatar Generator
Turn Any Photo Into a Talking Avatar
Upload one clear reference photo and the engine animates the face to deliver your script with natural expressions and head movement. The same image to video pipeline handles selfies, brand mascots, historical portraits, and AI-generated characters, so any still picture becomes a believable on-screen presenter.
Type a Script, Hear 300+ AI Voices
Paste text and browse 300+ AI voices across accents, ages, and delivery styles. The text to speech engine narrates your talking avatar script with natural pacing and emphasis, so narration sounds recorded rather than generated, without hiring voice actors or booking studio sessions.
סנכרון שפתיים מדויק פריים־אחרי־פריים בכל שפה
The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.
Clone Your Voice From a Short Sample
הקלט 15 שניות של אודיו והפלטפורמה תבנה קול שתואם את הטון, הקצב והמבטא שלך. האווטאר המדבר שלך יקרא אחר כך כל טקסט בקול הזה, וישמור על סגנון אחיד בעשרות סרטונים — בלי שתצטרך להקליט אפילו שורה חדשה אחת.
Build a Digital Twin With Avatar V
Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.
יצירה יומיומית מול מצלמה שוחקת יוצרים. צור קליפים של אווטאר מדבר ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts מתוך תסריט, שמור על זהות אחת עקבית על המסך, ופרסם תוכן ויזואלי חדש כל יום — בלי להקליט את עצמך אפילו פעם אחת.
להזמין יוצרים לכל בריף פרסומי מאט את הבדיקות לשבועות. צור דמות מדברת עם בינה מלאכותית, החלף תסריטים והוקים בכל וריאציה, ובצע A/B טסטינג לעשרות זוויות פרסום אחר הצהריים אחד.
Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.
Many channel owners never want their face online. A talking avatar fronts your videos with a professional presenter, so faceless channels get the retention benefits of a human host without revealing anyone's identity.
Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.
Localizing video normally means new actors per market. Translate your talking avatar video into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice, shipping localized videos at scale on the same day.
איך עובד אווטאר מדבר עם בינה מלאכותית
Create your first talking avatar video in four steps, from picking a face to downloading a share-ready MP4 in minutes.
בחר מבין יותר מ־1,000 אווטארים מוכנים, העלה תמונת רפרנס או צור תאום דיגיטלי מקליפ קצר.
הקלד או הדבק את הטקסט שלך, או העלה קובץ אודיו. בחר קול AI או השתמש בקול המשובט שלך.
בחר את הטון, המחוות, הרקע והכתוביות. תצפה בסצנה לפני הרינדור.
רנדר ב‑HD או 4K, שמור את קובץ ה‑MP4 לסביבת העבודה שלך או פרסם ישירות לערוצי הסושיאל שלך.
אווטאר מדבר הוא פנים דיגיטליות – מתמונה, מספריית סטוק או מהקלטה שלך – שמקריאות טקסט עם סנכרון שפתיים והבעות. ה‑AI ממפה כל צליל באודיו לצורת הפה והתנועה המתאימה בפנים, ואז מרנדר את הווידאו המוגמר.
העלה תמונת פורטרט אחת ברורה מקדימה, הקלד את הטקסט שלך ובחר קול. ה‑AI מנפיש את הפנים כך שיתאימו לאודיו ומייצר וידאו להורדה. סלפי, איורים ופורטרטים שנוצרו ב‑AI כולם עובדים כתמונות מקור, כך שאין צורך בצילום סטודיו.
כן. כלי יצירת האווטארים המדברים החינמי של HeyGen מאפשר ליצור סרטונים עם אווטארים מוכנים מראש וקולות AI ללא עלות וללא צורך בכרטיס אשראי. בתוכניות בתשלום אפשר לקבל סרטונים ארוכים יותר, אווטארים מותאמים אישית ואיכות וידאו גבוהה יותר כשצריך.
רמת הריאליזם תלויה במודל. Avatar V של HeyGen שומר על זהות אחידה בין סצנות, עם סנכרון שפתיים ברמת הפונמה, ודורג במקום הראשון ב‑G2 כאווטאר ה‑AI הריאליסטי ביותר. לכן התוצאה נראית כמו וידאו מצולם ולא כמו אנימציה, אפילו בסרטונים ארוכים.
בעוד שיוצר אווטארים בסיסי עם בינה מלאכותית נעצר בהנפשת פנים אחת לכל קליפ, HeyGen פועלת כיוצר סרטוני AI מלא, שמוסיף סצנות, כתוביות, תרגום ליותר מ־175 שפות, ייצוא ב־4K ו־API, כך ששום דבר לא נשבר כשההפקה גדלה בקנה מידה.
אפשר להתחיל בחינם. תוכניות Creator עולות בין $24 ל-$29 לחודש להפקה שוטפת, ו-API מתמחר פלט Avatar V ב-$0.05 לשנייה למפתחים. תוכניות אנטרפרייז מותאמות אישית מיועדות לצוותים שמפרסמים סרטוני אווטאר בהיקפים גדולים ובמספר שווקים.
לרוב סוגי התוכן, כן. המרצה Anton Voroniuk מנהל את הערוצים שלו עם אווטאר של HeyGen, חוסך 15.5 שעות בשבוע, מצמצם עלויות הפקה פי 40 ומגיע ליותר מ־1M סטודנטים בלי לצלם בעצמו אפילו שיעור אחד.
כן. אווטאר IV מבוסס-תמונה תומך גם בפנים לא אנושיות, כך שדמויות מאוירות, קמעי מותג ובעלי חיים יכולים להקריא טקסטים עם סנכרון שפתיים מדויק ואישיות ייחודית. יוצרים משתמשים בו לסרטוני ״חיות מדברות״, פרומואים עם קמע המותג וסרטוני אנימציה מסבירים.
יותר מ־175 שפות וניבים. צור את הגרסה המקורית בשפה אחת, ואז השתמש ב־AI Video Translator כדי להפיק גרסאות מקומיות עם סנכרון שפתיים מדויק ושיבוט הקול שלך, כך שתסריט אחד מכסה כל שוק שבו אתה מוכר.
כן. LiveAvatar מפעיל את האווטאר שלך בזמן אמת, מנהל שיחות חיות בתוך סוכני קול, וובינרים ווידג׳טי תמיכה. סרטוני אווטאר מדברים שמרונדרים מראש עובדים גם כאינטרו לשידורים, קטעים בסגנון VTuber ושידורי בכורה מתוזמנים.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Turn any photo or script into a lip-synced AI talking avatar video, with AI.