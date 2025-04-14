הקלט 15 שניות של אודיו והפלטפורמה תבנה קול שתואם את הטון, הקצב והמבטא שלך. האווטאר המדבר שלך יקרא אחר כך כל טקסט בקול הזה, וישמור על סגנון אחיד בעשרות סרטונים — בלי שתצטרך להקליט אפילו שורה חדשה אחת.