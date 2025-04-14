AI Talking Avatar: Make Any Photo Speak Your Script

להפוך כל תמונה, תסריט או קליפ קצר לדיבור. ליצור בתוך דקות סרטון אווטאר AI מלוטש בלי מצלמה, בלי תוכנת עריכה ובלי הקלטות חוזרות – לתוכן לרשתות חברתיות, הדרכות, פרסום ותוכן רב־לשוני.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147,851,399סרטונים נוצרו
122,995,284אווטארים נוצרו
20,456,587סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.Key Features

Features of the AI Talking Avatar Generator

Turn Any Photo Into a Talking Avatar

Upload one clear reference photo and the engine animates the face to deliver your script with natural expressions and head movement. The same image to video pipeline handles selfies, brand mascots, historical portraits, and AI-generated characters, so any still picture becomes a believable on-screen presenter.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Type a Script, Hear 300+ AI Voices

Paste text and browse 300+ AI voices across accents, ages, and delivery styles. The text to speech engine narrates your talking avatar script with natural pacing and emphasis, so narration sounds recorded rather than generated, without hiring voice actors or booking studio sessions.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

סנכרון שפתיים מדויק פריים־אחרי־פריים בכל שפה

The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Clone Your Voice From a Short Sample

הקלט 15 שניות של אודיו והפלטפורמה תבנה קול שתואם את הטון, הקצב והמבטא שלך. האווטאר המדבר שלך יקרא אחר כך כל טקסט בקול הזה, וישמור על סגנון אחיד בעשרות סרטונים — בלי שתצטרך להקליט אפילו שורה חדשה אחת.

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A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Build a Digital Twin With Avatar V

Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.

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A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the AI talking avatar generator

קליפ אווטאר מדבר בפיד ורטיקלי לרשתות חברתיות כמו TikTok, Reels ו‑Shorts עם פרזנטור קבוע.

Social Media Content Without Filming

יצירה יומיומית מול מצלמה שוחקת יוצרים. צור קליפים של אווטאר מדבר ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts מתוך תסריט, שמור על זהות אחת עקבית על המסך, ופרסם תוכן ויזואלי חדש כל יום — בלי להקליט את עצמך אפילו פעם אחת.

Multiple UGC-style ad variants with an AI talking head presenter holding a generic unbranded product.

UGC-Style Ads and Product Promos

להזמין יוצרים לכל בריף פרסומי מאט את הבדיקות לשבועות. צור דמות מדברת עם בינה מלאכותית, החלף תסריטים והוקים בכל וריאציה, ובצע A/B טסטינג לעשרות זוויות פרסום אחר הצהריים אחד.

An eLearning module with an avatar instructor beside a course slide and a progress tracker.

Training and eLearning Modules

Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.

A faceless YouTube setup with an AI talking avatar presenter fronting a video thumbnail and play bar.

Faceless YouTube With a Talking Avatar

Many channel owners never want their face online. A talking avatar fronts your videos with a professional presenter, so faceless channels get the retention benefits of a human host without revealing anyone's identity.

A personalized sales outreach video from an AI video spokesperson greeting a prospect by name in an email.

סרטוני מכירה מותאמים אישית לפנייה ללקוחות

Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.

One talking avatar video localized into multiple languages with matched lip sync and country flag chips.

תסריט אחד, יותר מ־175 גרסאות שפה

Localizing video normally means new actors per market. Translate your talking avatar video into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice, shipping localized videos at scale on the same day.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.איך זה עובד

איך עובד אווטאר מדבר עם בינה מלאכותית

Create your first talking avatar video in four steps, from picking a face to downloading a share-ready MP4 in minutes.

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שלב 1: לבחור את האווטאר שלך

בחר מבין יותר מ־1,000 אווטארים מוכנים, העלה תמונת רפרנס או צור תאום דיגיטלי מקליפ קצר.

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שלב 2: הוסף את הסקריפט שלך

הקלד או הדבק את הטקסט שלך, או העלה קובץ אודיו. בחר קול AI או השתמש בקול המשובט שלך.

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שלב 3: הגדרת אופן ההגשה

בחר את הטון, המחוות, הרקע והכתוביות. תצפה בסצנה לפני הרינדור.

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שלב 4: ליצור ולשתף

רנדר ב‑HD או 4K, שמור את קובץ ה‑MP4 לסביבת העבודה שלך או פרסם ישירות לערוצי הסושיאל שלך.

AI talking avatar FAQs (Frequently Asked Questions)

מהו אווטאר מדבר מבוסס AI ואיך הוא עובד?

אווטאר מדבר הוא פנים דיגיטליות – מתמונה, מספריית סטוק או מהקלטה שלך – שמקריאות טקסט עם סנכרון שפתיים והבעות. ה‑AI ממפה כל צליל באודיו לצורת הפה והתנועה המתאימה בפנים, ואז מרנדר את הווידאו המוגמר.

איך ליצור אווטאר מדבר עם בינה מלאכותית מתמונה?

העלה תמונת פורטרט אחת ברורה מקדימה, הקלד את הטקסט שלך ובחר קול. ה‑AI מנפיש את הפנים כך שיתאימו לאודיו ומייצר וידאו להורדה. סלפי, איורים ופורטרטים שנוצרו ב‑AI כולם עובדים כתמונות מקור, כך שאין צורך בצילום סטודיו.

יש אפליקציה או אתר חינמיים לאווטאר מדבר עם AI?

כן. כלי יצירת האווטארים המדברים החינמי של HeyGen מאפשר ליצור סרטונים עם אווטארים מוכנים מראש וקולות AI ללא עלות וללא צורך בכרטיס אשראי. בתוכניות בתשלום אפשר לקבל סרטונים ארוכים יותר, אווטארים מותאמים אישית ואיכות וידאו גבוהה יותר כשצריך.

האם האווטאר המדבר שלי ייראה מזויף או ייפול ל״עמק המוזרות״?

רמת הריאליזם תלויה במודל. Avatar V של HeyGen שומר על זהות אחידה בין סצנות, עם סנכרון שפתיים ברמת הפונמה, ודורג במקום הראשון ב‑G2 כאווטאר ה‑AI הריאליסטי ביותר. לכן התוצאה נראית כמו וידאו מצולם ולא כמו אנימציה, אפילו בסרטונים ארוכים.

למה HeyGen היא פלטפורמת אווטארים מדברים עם בינה מלאכותית הטובה ביותר?

בעוד שיוצר אווטארים בסיסי עם בינה מלאכותית נעצר בהנפשת פנים אחת לכל קליפ, HeyGen פועלת כיוצר סרטוני AI מלא, שמוסיף סצנות, כתוביות, תרגום ליותר מ־175 שפות, ייצוא ב־4K ו־API, כך ששום דבר לא נשבר כשההפקה גדלה בקנה מידה.

כמה עולה ליצור סרטוני אווטאר מדברים?

אפשר להתחיל בחינם. תוכניות Creator עולות בין ‎$24‎ ל-‎$29‎ לחודש להפקה שוטפת, ו-API מתמחר פלט Avatar V ב-‎$0.05‎ לשנייה למפתחים. תוכניות אנטרפרייז מותאמות אישית מיועדות לצוותים שמפרסמים סרטוני אווטאר בהיקפים גדולים ובמספר שווקים.

האם אווטאר מדבר יכול להחליף צילום עצמי במצלמה?

לרוב סוגי התוכן, כן. המרצה Anton Voroniuk מנהל את הערוצים שלו עם אווטאר של HeyGen, חוסך 15.5 שעות בשבוע, מצמצם עלויות הפקה פי 40 ומגיע ליותר מ־1M סטודנטים בלי לצלם בעצמו אפילו שיעור אחד.

האם אפשר לגרום לדמות מצוירת, קמע או חיית מחמד לדבר?

כן. אווטאר IV מבוסס-תמונה תומך גם בפנים לא אנושיות, כך שדמויות מאוירות, קמעי מותג ובעלי חיים יכולים להקריא טקסטים עם סנכרון שפתיים מדויק ואישיות ייחודית. יוצרים משתמשים בו לסרטוני ״חיות מדברות״, פרומואים עם קמע המותג וסרטוני אנימציה מסבירים.

באילו וכמה שפות אווטאר מדבר של HeyGen יכול לדבר?

יותר מ־175 שפות וניבים. צור את הגרסה המקורית בשפה אחת, ואז השתמש ב־AI Video Translator כדי להפיק גרסאות מקומיות עם סנכרון שפתיים מדויק ושיבוט הקול שלך, כך שתסריט אחד מכסה כל שוק שבו אתה מוכר.

האם אפשר להשתמש באווטאר מדבר לסטרימינג חי או לצ׳אט בזמן אמת?

כן. LiveAvatar מפעיל את האווטאר שלך בזמן אמת, מנהל שיחות חיות בתוך סוכני קול, וובינרים ווידג׳טי תמיכה. סרטוני אווטאר מדברים שמרונדרים מראש עובדים גם כאינטרו לשידורים, קטעים בסגנון VTuber ושידורי בכורה מתוזמנים.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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Turn any photo or script into a lip-synced AI talking avatar video, with AI.

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