מחולל כתוביות AI לוידאו

צור כתוביות מדויקות לכל וידאו תוך שניות. HeyGen AI Caption Generator הופך אודיו מדובר לכתוביות נקיות ומוכנות לשימוש שמשפרות נגישות, מעלות מעורבות ועוזרות לתוכן שלך להציג ביצועים טובים יותר בכל פלטפורמה. העלה את הווידאו, צור כתוביות מיד וערוך אותן עם כלים פשוטים ששומרים על תהליך העבודה שלך מהיר וללא כאב ראש.
יצירת כתוביות אוטומטית עם AI
כתוביות עוזרות ליותר אנשים לצפות בתוכן שלך ולהבין אותו. הן משפרות נגישות, מעלות מעורבות ושימור, והופכות את הסרטונים שלך לביצועיים יותר בפלטפורמות חברתיות. HeyGen נותנת לך דרך פשוטה ליצור כתוביות מדויקות בלי להסתבך עם תוכנות מורכבות או תמלול ידני.
כש‑AI מטפל בכל העבודה הכבדה, אתה מקבל כתוביות נקיות ומתוזמנות שמתאימות לאודיו שלך מיד. אפשר לערוך אותן במהירות, להתאים את הסגנון ולייצא את פורמט הקובץ שאתה צריך ל‑YouTube, TikTok, Instagram, Reels או לתוכן ארוך. הכל קורה בדפדפן שלך, כך שאפשר להוסיף כתוביות לסרטון מכל מכשיר בלי לדאוג לאחסון או להגדרות.
אם צריך לקצר את הקליפ לפני הוספת כתוביות, אפשר לנקות אותו במהירות בעזרת כלי Online Video Trimmer:
שיטות עבודה מומלצות לכתוביות טובות יותר שנוצרו עם AI
כתוביות טובות עוזרות לאנשים לעקוב אחרי המסר שלך גם כשהם לא יכולים להגביר את הסאונד. כדי לקבל את התוצאות הכי טובות מ-HeyGen AI Caption Generator, כמה צעדים פשוטים יכולים לעשות הבדל גדול.
1. להשתמש באודיו נקי ככל האפשר. דיבור ברור עוזר ל‑AI לקלוט כל מילה בדיוק. צמצום רעשי רקע או הדהוד הופך את הכתוביות שלך לאמינות יותר.
2. לדבר בקצב אחיד דיבור מהיר מדי או לא יציב יכול ליצור בעיות תזמון. קצב עקבי עוזר לכתוביות שלך להישאר מסונכרנות עם הווידאו.
3. לעבור על הכיתובים ולשפר אותם ה‑AI עושה בשבילך את רוב העבודה, אבל קריאה מהירה מבטיחה ששמות, מונחים טכניים או מבטאים ייקלטו בצורה מדויקת.
4. להתאים את סגנון הכיתוב לפלטפורמה סרטונים קצרים בדרך כלל צריכים טקסט מודגש וקריא. לתוכן ארוך יותר הכי מתאימים כתוביות פשוטות שלא מושכות יותר מדי תשומת לב.
5. לבחור את פורמט הייצוא הנכון קבצי SRT ו‑VTT עובדים הכי טוב ל‑YouTube או לתכני הדרכה. כתוביות צרובות בתוך הווידאו מתאימות במיוחד ל‑TikTok, Instagram ו‑Reels.
להגיע ליותר צופים עם כתוביות שמייצרות המרות
HeyGen נותנת לך סט מלא של כלים ליצירת כתוביות מדויקות בלי להאט את תהליך העבודה שלך. הכל מעוצב כדי לאפשר מעבר מהעלאה לייצוא במהירות, תוך שמירה על שליטה מלאה בתוצאה הסופית.
1. כתוביות אוטומטיות מבוססות AI צור כתוביות בתוך שניות בעזרת זיהוי דיבור מתקדם. HeyGen קולטת את הדיבור בצורה ברורה ומספקת כתוביות נקיות ומתוזמנות שמתאימות בדיוק לוידאו שלך.
2. כלי עריכה פשוטים לתיקון טעויות קטנות, התאמת תזמון או עדכון סימני פיסוק ישירות בעורך. לבצע שיפורים מהירים בלי להוריד תוכנות נוספות.
3. הטמעת כתוביות או ייצוא קבצי כתוביות ייצוא קבצי SRT או VTT לפלטפורמות כמו YouTube, או הטמעת הכתוביות ישירות בתוך הווידאו שלך ל‑TikTok, Instagram ו‑Reels.
4. תמיכה בכתוביות רב־לשוניות צור כתוביות במגוון שפות כדי להגיע לקהל גלובלי. שימושי במיוחד לסרטוני שיווק, חינוך והדרכה.
5. סגנונות ועיצוב מותאמים אישית התאם את הפונט, הצבע, הגודל והמיקום כך שהכתוביות יתאימו לסגנון המותג או הפלטפורמה שלך. אפשר להשתמש בכתוביות נקיות או בטקסט בולט שתופס תשומת לב לתוכן קצר.
אם רוצים להוסיף טקסט נוסף על המסך או להדגיש רגעים חשובים, כדאי לנסות את הכלי ״הוספת טקסט לוידאו״ הבא:
להוסיף כתוביות לוידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים
יצירת כתוביות עם HeyGen לוקחת רק כמה שלבים. לא צריך ניסיון בעריכה או תוכנות נוספות. הכל קורה אונליין, ומקבלים כתוביות נקיות ומדויקות תוך דקות.
בחר קובץ MP4, MOV או WebM והעלה אותו ל-HeyGen.
HeyGen מנתחת את האודיו שלך ויוצרת באופן אוטומטי כתוביות מדויקות עם חותמות זמן.
בדוק שמות, מונחים טכניים או התאמות תזמון. ערוך כתוביות ישירות בעורך
להוריד את הכתוביות כקובץ SRT או VTT, או לייצא וידאו עם כתוביות צרובות אם מפרסמים ל‑TikTok, Instagram או Reels.
מחולל כתוביות מבוסס בינה מלאכותית משתמש בזיהוי דיבור כדי להמיר אודיו לטקסט, ואז מוסיף חותמות זמן כך שהכתוביות יופיעו ברגע המדויק. אפשר לעבור על הכתוביות, לערוך אותן ולייצא אותן כקובצי כתוביות או כסרטונים עם כתוביות משובצות מראש.תוכנית Creator מתחילה ב-$29.
כן. הכלי הזה עובד גם כמחולל כתוביות AI וגם כמחולל תרגום כתוביות. אפשר ליצור כתוביות אוטומטית, לערוך אותן כדי לדייק, ולייצא קבצי SRT או VTT לפלטפורמות שתומכות בהעלאת כתוביות.
כשאודיו ברור, כיתובי ה-AI מדויקים מאוד ובדרך כלל דורשים רק תיקונים קטנים. מעבר על הכיתובים עוזר לוודא ששמות, מונחים טכניים ושפת המותג נכונים לפני הפרסום. לצרכים מתקדמים יותר של יצירה,תוכנית Proמתחילה ב-$99
כן. אפשר להתאים ניסוח, פיסוק ותזמון ישירות בעורך. זה מאפשר לך לכוונן את הכיתובים בדיוק, בלי להעלות את הווידאו מחדש או להשתמש בתוכנה נפרדת.
אתה יכול לייצא כתוביות כקובצי SRT או VTT, או להוריד וידאו עם כתוביות צרובות בפנים. כתוביות צרובות מתאימות במיוחד ל‑TikTok, Instagram, Reels ופלטפורמות חברתיות אחרות.
כן. הרבה אנשים צופים בווידאו בלי סאונד. כתוביות עוזרות לצופים להבין את המסר שלך מיד, מה שיכול לשפר זמן צפייה, ריטנשן ומעורבות כללית.
כן. הרבה צוותים משתמשים בכתוביות יחד עם AI Video Script Generator כדי ליצור קודם תסריטים ברורים, ואז להפוך אותם מהר יותר לסרטונים עם כתוביות ועם פחות סבבי תיקונים.
אחרי שאתה מייצא את הווידאו עם הכתוביות, אפשר להשתמש בכלי Share Video של HeyGen כדי לשלוח לינק ישירות לצוות או ללקוחות בלי הורדות כבדות.
