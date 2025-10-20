מחולל כתוביות AI לוידאו

כתוביות עוזרות ליותר אנשים לצפות בתוכן שלך ולהבין אותו. הן משפרות נגישות, מעלות מעורבות ושימור, והופכות את הסרטונים שלך לביצועיים יותר בפלטפורמות חברתיות. HeyGen נותנת לך דרך פשוטה ליצור כתוביות מדויקות בלי להסתבך עם תוכנות מורכבות או תמלול ידני.

כש‑AI מטפל בכל העבודה הכבדה, אתה מקבל כתוביות נקיות ומתוזמנות שמתאימות לאודיו שלך מיד. אפשר לערוך אותן במהירות, להתאים את הסגנון ולייצא את פורמט הקובץ שאתה צריך ל‑YouTube, TikTok, Instagram, Reels או לתוכן ארוך. הכל קורה בדפדפן שלך, כך שאפשר להוסיף כתוביות לסרטון מכל מכשיר בלי לדאוג לאחסון או להגדרות.

אם צריך לקצר את הקליפ לפני הוספת כתוביות, אפשר לנקות אותו במהירות בעזרת כלי Online Video Trimmer: