כלי AI ליצירת אווטארים ריאליסטיים

AI yourself מאפשר ליצור דמות דיגיטלית ריאליסטית שלך באמצעות בינה מלאכותית. עם HeyGen אפשר ליצור תוכן AI yourself שנראה, מדבר ומציג כמוך, בלי צורך בצילומים חוזרים, סשני צילום או עבודת הפקה מתמשכת.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מיתוג אישי ויוצרים

Creators use AI yourself to maintain a strong presence across social platforms without filming every day. This keeps content consistent while reducing production effort.

שיווק ותוכן thought leadership

Professionals deliver insights, announcements, and explanations using their AI self while staying visually consistent. Messaging remains polished across all channels.

חינוך ואימון

Instructors use AI yourself to teach lessons, share feedback, and deliver training content at scale. This enables repeatable, high quality educational videos.

תקשורת ארגונית

Executives and leaders share updates and internal messages using an AI version of themselves without scheduling recordings. Communication stays timely and professional.

פנייה רב־לשונית

AI yourself enables global communication by translating scripts while preserving the same on screen identity. Audiences receive localized content without re-recording with the video translator.

מיחזור תוכן

Turn written content into videos featuring your AI self to expand reach across formats. This maximizes existing content without additional production work.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר ליצירת גרסת AI של עצמך

AI yourself מיועד לאנשים שרוצים להגדיל את הנוכחות שלהם בלי לאבד את האותנטיות, בעזרת תוכן מותאם אישית. HeyGen מתמקדת בריאליזם, עקביות זהות, ופשטות בתהליך היצירה.

לשמור על זהות מותג עקבית

AI yourself שומר על תווי הפנים, הסגנון והנוכחות שלך בכל נכס תוכן. כך הקהל תמיד מזהה אותך, גם כשהתוכן נוצר בהיקף גדול עם מחולל סרטוני ה-AI.

ליצור מהר יותר בלי להתפשר על האיכות

במקום לתאם ימי צילום או טייקים חוזרים, סרטוני AI עם עצמך נוצרים מהחומרים הוויזואליים והתסריטים שכבר יש לך, ומקצרים את זמן ההפקה בצורה דרמטית.

להיות נוכח בכל מקום בו־זמנית

AI yourself מאפשר לך להופיע בכל הפלטפורמות, השפות והפורמטים – בלי להיות נוכח פיזית בכל פעם.

יצירת תוכן AI עקבית עם זהות המותג

AI yourself יוצר גרסה דיגיטלית יציבה שלך שנראית אותו דבר. מבנה הפנים, הפרופורציות והזהות החזותית נשארים עקביים, בלי תוצאות אקראיות או מעוותות. ככה גרסת ה-AI שלך נשארת מזוהה וברור שמדובר בך.

יצירת עצמך מבוססת תמונה עם AI

העלה סט קטן של תמונות כדי ליצור את גרסת ה‑AI שלך. המערכת לומדת איך אתה נראה ומייצרת ויז׳ואלים מציאותיים בלי לשנות את הזהות הבסיסית. כך אין צורך בצילומים חוזרים או בהעלאות חדשות של תמונות.

יישור קול והבעה

תוכן AI yourself מסנכרן תנועות פנים והבעות עם הדיבור. תנועות עדינות ותזמון מדויק עוזרים לגרסת ה‑AI להיראות טבעית ולא רובוטית או מוגזמת. זה מחזק את האמון של הצופים ומעלה את רמת המעורבות.

מסירה עצמית של AI רב־לשוני

הגרסה ה-AI שלך יכולה לדבר בשפות שונות תוך שמירה על אותו מראה. זה מאפשר תקשורת גלובלית בלי ליצור מחדש את הוויז׳ואלס או להציג את עצמך מחדש בכל שוק.

בשימוש של יותר מ-100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש בכלי AI Yourself

להפוך תמונות שלך לגרסת AI שלך בארבעה צעדים פשוטים.

שלב 1

להעלות את התמונות שלך

העלה תמונות ברורות כדי להגדיר את גרסת ה‑AI שלך. המערכת לומדת את המראה והזהות שלך.

שלב 2

להוסיף טקסט או תסריט

כתוב מה אתה רוצה שהגרסת AI שלך תגיד. אין צורך בהקלטה.

שלב 3

ליצור בעצמך תוכן עם בינה מלאכותית

HeyGen יוצרת ויז׳ואלים או סרטונים ריאליסטיים שנראים ומרגישים כמוך.

שלב 4

ייצוא ושיתוף

להשתמש בתוכן ה‑AI שלך בעצמך בכל האתרים, הרשתות החברתיות והערוצים הפנימיים.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה המשמעות של AI yourself?

AI yourself מתייחס ליצירה של דמות דיגיטלית שלך באמצעות בינה מלאכותית. זה מאפשר ליצור ויז׳ואלים או סרטונים שנראים כמוך, בלי הפקה ידנית.

כמה מדויק הפיצ׳ר AI yourself?

AI yourself מיועד לשמור על הזהות שלך בצורה עקבית. תווי הפנים והפרופורציות נשארים יציבים, כך שהגרסה מבוססת ה‑AI מזוהה בבירור בתור אתה.

כמה תמונות צריך כדי ליצור AI בעצמך?

סט קטן של תמונות ברורות בדרך כלל מספיק. התמונות האלה עוזרות למערכת ללמוד איך אתה נראה וליצור תוצאות מדויקות.

האם אפשר להשתמש ב-AI על עצמך ליצירת וידאו ויז׳ואלים?

כן, אפשר להשתמש ב-AI yourself כדי ליצור גם תמונות וגם וידאו. זה הופך אותו לגמיש ומתאים לפורמטים שונים של תוכן ולפלטפורמות שונות.

האם האווטאר AI שלי יכול לדבר בשפות שונות?

הגרסה ה-AI שלך יכולה להעביר תוכן במספר שפות פשוט על ידי שינוי הסקריפט. הזהות הוויזואלית נשארת זהה בכל השפות.

האם צריך ידע טכני או כישורי עריכה?

לא. תוכן AI yourself נוצר דרך תהליך עבודה פשוט בעזרת תמונות וטקסט, בלי צורך בכלים מתקדמים או ידע בעריכה.

האם אפשר להשתמש שוב ושוב בגרסת ה-AI שלי?

כן, ברגע שאתה יוצר את הגרסה שלך ב‑AI, אפשר להשתמש בה מחדש ללא הגבלה בכל כמות של פרויקטים. זה מאפשר יצירת תוכן בקנה מידה גדול ובצורה עקבית.

למי מתאים להשתמש ב-AI בעצמו?

AI yourself אידיאלי עבור יוצרים, אנשי חינוך, מקצוענים ומנהלים שרוצים להגדיל את הנוכחות שלהם בלי לצלם כל הזמן.

