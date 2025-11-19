מחולל היילייטים מסרטוני AI לקליפים מהירים

מחולל היילייטים לסרטוני AI עוזר לך לשלוף מיד את הרגעים הכי חשובים מסרטונים ארוכים. עם HeyGen אפשר להפוך אוטומטית חומר גלם לקליפי היילייט מלוטשים ומוכנים לשיתוף, בלי עריכה ידנית ובלי לעבור שוב ושוב על הטיימליין.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
התאמת תוכן לרשתות חברתיות

Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.

טיזרים לפודקאסטים ולראיונות

Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.

סיכומי וובינרים ואירועים

Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.

היילייטים של ספורט ומשחקים

Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.

דמוים שיווקיים ודמוים של מוצר

Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.

סיכומי הדרכה ולמידה

Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.

למה HeyGen הוא מחולל תקצירי הווידאו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר

HeyGen מתמקדת במהירות ובבהירות. מחולל ההיילייטים לסרטוני AI נועד לעזור ליוצרים, למשווקים ולצוותים להפיק יותר תוכן בעזרת בינה מלאכותית, בלי להגדיל את עומס העבודה.

מחולל ההיילייטים לסרטוני AI הזה נבנה למהירות, דיוק ומעורבות. הוא חוסך את הכאב של חיפוש אינסופי בתוך חומרי וידאו ומספק היילייטים עם בינה מלאכותית שתופסים את תשומת הלב במהירות.

למצוא את הרגעים שבאמת חשובים

ה‑AI מנתח ויז׳ואלס, דיבור וקצב כדי לזהות רגעים בולטים. אתה מקבל היילייטס שנראים מכוונים ומדויקים, לא קטעים שנחתכו באקראי.

לחסוך שעות של עריכה ידנית

במקום לצפות שוב בכל הווידאו, מחולל ההיילייטים לסרטוני AI עושה את העבודה בשבילך – וכך מקטין בצורה דרמטית את זמן העריכה.

ליצור קליפים שמכוונים למעורבות מקסימלית

ההיילייטים בנויים לעבוד מצוין ברשתות חברתיות, מצגות וערוצי שיווק.

זיהוי אוטומטי של רגעים מרכזיים

מחולל ההיילייטים לסרטוני AI סורק את הווידאו המלא שלך כדי לזהות שיאים באנרגיה, בדיאלוג ובאקשן, וליצור היילייט בקלות. הוא בוחר רגעים שמושכים את תשומת הלב של הצופה באופן טבעי. זה מוריד את הניחושים ומשפר את איכות ההיילייט.

שליטה מותאמת לאורך ההיילייט

אפשר ליצור טיזרים קצרים או סרטוני היילייטס ארוכים יותר, בהתאם למטרה שלך. ה‑AI מתאים את בחירת הסצנות לאורך שבחרת, כך שהקליפים נשארים ממוקדים ובעלי מטרה ברורה.

חיבור חכם בין סצנות

רגעים נבחרים מחוברים יחד עם מעברים חלקים. ההיילייט הסופי מרגיש אחיד ולא אוסף של חיתוכים אקראיים. זה משפר את זמן הצפייה ואת הזרימה.

קליפים מודגשים מוכנים לכתוביות

הגנרטור מכין היילייטים שעובדים חלק עם כתוביות וטקסט על המסך. זה הופך את הקליפים לקלים יותר לצפייה גם בלי סאונד, ושומר על רמת מעורבות גבוהה בכל הפלטפורמות.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשכבר היה לנו סרטון שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייזינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל היילייטים לסרטוני AI

להפוך את הרגעים הכי טובים שלך להיילייטס וידאו עם AI בארבעה צעדים פשוטים.

שלב 1

להעלות את הווידאו שלך

להעלות כל וידאו ארוך שתרצה למחזר לתוכן חדש.

שלב 2

בחר העדפות הדגשה

בחר את אורך הקליפ ואת פורמט היצוא בהתאם למטרות שלך.

שלב 3

צור היילייטים

ה-AI מנתח ומרכיב את הרגעים הכי מעניינים.

שלב 4

ייצוא ושיתוף

להוריד את ההיילייטס ולפרסם אותם מיד.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו גנרטור היילייטס לווידאו עם בינה מלאכותית?

יוצר היילייטים בוידאו עם בינה מלאכותית מזהה ומוציא אוטומטית את הרגעים הכי מעניינים מוידאו ארוך. הוא חוסך את הצורך בחיפוש ועריכה ידניים.

איזה סוגי וידאו עובדים הכי טוב?

פודקאסטים, ראיונות, וובינרים, צילומי ספורט ודמואים עובדים מצוין. כל וידאו ארוך עם רגעים ברורים ומעניינים יכול לעבור עיבוד.

האם אפשר לשלוט באורך ההיילייטים?

כן, אפשר לבחור טיזרים קצרים או רילז ארוכים יותר של היילייטים. ה-AI מתאים את בחירת הקליפים לפי האורך שתבחר.

האם ה‑AI בוחר את הקליפים באופן אוטומטי?

כן, כלי ה-AI מנתח רמזים חזותיים, אודיו וקצב כדי לבחור רגעים מרכזיים. אפשר ליצור היילייט אחד ולהפיק ממנו כמה וריאציות במידת הצורך.

האם אפשר להשתמש בהיילייטים לרשתות חברתיות?

ההיילייטים מותאמים לפלטפורמות חברתיות ולצפייה בתוכן קצר, והם נבנו כדי לתפוס את תשומת הלב במהירות.

האם צריך כישורי עריכה כדי להשתמש בזה?

לא צריך ניסיון בעריכה כדי ליצור היילייט עם כלי ה‑AI הזה. מחולל ההיילייטים בוידאו עם בינה מלאכותית מטפל אוטומטית בחיתוך וברצף הקליפים.

האם אפשר ליצור כמה היילייטים מווידאו אחד?

כן, אפשר ליצור כמה גרסאות היילייט מאותו וידאו מקור. זה שימושי כדי לבדוק קליפים שונים.

האם התוצאה מוכנה לפרסום?

כן, ההיילייטים שנוצרו מוכנים לייצוא וניתן לשתף אותם מיד בכל הפלטפורמות.

