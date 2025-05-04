להגביר את עוצמת הווידאו

להפוך את הווידאו שלך לחזק וברור יותר תוך שניות עם מגבר הווליום אונליין של HeyGen. להעלות את הקליפ, להגביר את עוצמת האודיו ולתקן סאונד חלש או שקט מיד. לא צריך תוכנת עריכה או ניסיון קודם.
הסאונד בסרטונים שלך חלש מדי?
HeyGen מאזנת ומגבירה את האודיו של הווידאו שלך בצורה אחידה ומונעת עיוותים, כדי לתת לך תוצאה נקייה ומאוזנת. לא צריך ניסיון בעריכה או כלים מסובכים. פשוט להעלות את הווידאו, לכוון את סליידר הווליום, ולצפות בתצוגה המקדימה של השינויים. הכלי עובד אונליין, תומך במגוון פורמטים, ושומר על איכות הווידאו המקורית שלך.
• עובד בדפדפן בלי התקנה
• ידידותי למתחילים ומהיר
• מגביר את הסאונד בלי לפגוע באיכות הווידאו
• עוזר לתקן הקלטות קול שקטות
• תומך ב‑MP4, MOV ו‑WebM
• מוכן ל‑TikTok, YouTube, Instagram ועוד
שיטות מומלצות להגדלת כמות הווידאו
קבל את הסאונד הכי ברור שאפשר עם כמה טיפים מהירים:
• להתחיל עם הגברה מתונה כדי להימנע מעיוות
• להשתמש בתצוגה המקדימה כדי לבדוק את העוצמה לפני ההורדה
• להנמיך רעשי רקע אם האודיו המקורי מאוד שקט
• לבדוק את הווידאו באוזניות וברמקולים
• לשמור על איזון בין הדיאלוג למוזיקת הרקע או האפקטים
רוצה לכוונן את אורך הווידאו לפני שמגבירים את האודיו? נסה את Online Video Trimmer שלנו כדי לחתוך קטעים מיותרים ולהגיע לתוצאות עוצמת קול חזקות יותר.
לשדרג את התוכן שלך עם אודיו משופר
אודיו טוב יותר משדרג מיד את התחושה של התוכן שלך. סאונד חזק ונקי יותר שומר על הצופים מרוכזים ועוזר למסרים שלך לעבור. בין אם אתה יוצר טיוטוריאלים, סרטוני שיווק או קליפים קצרים לרשתות חברתיות, אודיו משופר הופך את הווידאו שלך ליעיל יותר. עם HeyGen אפשר לשדרג את הסאונד שלך בתוך שניות, בלי ללמוד תוכנת עריכה.
שדרג את האודיו של הווידאו עם קול AI מותאם אישית ב־4 צעדים פשוטים
שיפור הסאונד של הווידאו שלך מהיר ופשוט למתחילים עם HeyGen. אפשר להעלות את הקליפ, להגביר את האודיו ולייצא גרסה חזקה וברורה יותר בכמה קליקים בודדים. ככה עושים את זה:
להעלות כל קובץ MP4, MOV או WebM.
להעלות את האודיו בעזרת הסליידר המובנה.
להאזין לסאונד המשופר לפני הייצוא.
לשמור ולשתף את הווידאו המשודרג שלך בכל מקום
הכלי מגביר את רמת האודיו של הווידאו שלך ומשפר את הבהירות בלי לפגוע באיכות התמונה. הוא מחזק הקלטות שקטות כך שהתוכן שלך יהיה קל יותר לשמיעה בכל מכשיר.
לא, כל עוד מבצעים את ההתאמות בהדרגה. תצוגת התצוגה המקדימה המובנית מאפשרת לבדוק את עוצמת הקול לפני הייצוא, כדי לעזור לך למצוא את האיזון המושלם בלי עיוותים.
כן. מגבר הווליום עובד לגמרי אונליין, בלי צורך בהורדת תוכנה או ניסיון בעריכה. פשוט להעלות את הווידאו, לכוון את הסליידר ולייצא מיד.
כן. אפשר לשפר את האודיו של הווידאו שלך בחינם עם הגרסה הבסיסית. כדי ליצור מאפס תוכן מלוטש יותר, כדאי לנסות את מחולל תסריטי הווידאו עם בינה מלאכותית. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה מ-$29
הכלי תומך בקבצי MP4, MOV ו‑WebM. איכות הווידאו המקורית שלך נשמרת ורק האודיו משופר. לצורכי יצירה מתקדמים, תוכנית Pro מתחילה מ-$99
בהחלט. אם צריך לחתוך חלקים מיותרים או לנקות את הקליפ קודם, השתמש ב־Online Video Trimmer כדי לקבל תוצאה חלקה יותר.
לא צריך חשבון כדי להשתמש בכלי, אבל יצירת חשבון פותחת עוד פיצ׳רים ואפשרויות תהליך עבודה מהירות יותר. אפשר להירשם בכל רגע דרך HeyGen Signup
