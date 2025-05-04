להגביר את עוצמת הווידאו

להגדיל את כמות הווידאו

להפוך את הווידאו שלך לחזק וברור יותר תוך שניות עם מגבר הווליום אונליין של HeyGen. להעלות את הקליפ, להגביר את עוצמת האודיו ולתקן סאונד חלש או שקט מיד. לא צריך תוכנת עריכה או ניסיון קודם.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
הסאונד בסרטונים שלך חלש מדי?

HeyGen מאזנת ומגבירה את האודיו של הווידאו שלך בצורה אחידה ומונעת עיוותים, כדי לתת לך תוצאה נקייה ומאוזנת. לא צריך ניסיון בעריכה או כלים מסובכים. פשוט להעלות את הווידאו, לכוון את סליידר הווליום, ולצפות בתצוגה המקדימה של השינויים. הכלי עובד אונליין, תומך במגוון פורמטים, ושומר על איכות הווידאו המקורית שלך.

• עובד בדפדפן בלי התקנה
• ידידותי למתחילים ומהיר
• מגביר את הסאונד בלי לפגוע באיכות הווידאו
• עוזר לתקן הקלטות קול שקטות
• תומך ב‑MP4, ‏MOV ו‑WebM
• מוכן ל‑TikTok, ‏YouTube, ‏Instagram ועוד

שיטות מומלצות להגדלת כמות הווידאו

קבל את הסאונד הכי ברור שאפשר עם כמה טיפים מהירים:

• להתחיל עם הגברה מתונה כדי להימנע מעיוות
• להשתמש בתצוגה המקדימה כדי לבדוק את העוצמה לפני ההורדה
• להנמיך רעשי רקע אם האודיו המקורי מאוד שקט
• לבדוק את הווידאו באוזניות וברמקולים
• לשמור על איזון בין הדיאלוג למוזיקת הרקע או האפקטים

רוצה לכוונן את אורך הווידאו לפני שמגבירים את האודיו? נסה את Online Video Trimmer שלנו כדי לחתוך קטעים מיותרים ולהגיע לתוצאות עוצמת קול חזקות יותר.

לשדרג את התוכן שלך עם אודיו משופר

אודיו טוב יותר משדרג מיד את התחושה של התוכן שלך. סאונד חזק ונקי יותר שומר על הצופים מרוכזים ועוזר למסרים שלך לעבור. בין אם אתה יוצר טיוטוריאלים, סרטוני שיווק או קליפים קצרים לרשתות חברתיות, אודיו משופר הופך את הווידאו שלך ליעיל יותר. עם HeyGen אפשר לשדרג את הסאונד שלך בתוך שניות, בלי ללמוד תוכנת עריכה.

איך זה עובד?

שדרג את האודיו של הווידאו עם קול AI מותאם אישית ב־4 צעדים פשוטים

שיפור הסאונד של הווידאו שלך מהיר ופשוט למתחילים עם HeyGen. אפשר להעלות את הקליפ, להגביר את האודיו ולייצא גרסה חזקה וברורה יותר בכמה קליקים בודדים. ככה עושים את זה:

שלב 1

להעלות את הווידאו שלך

להעלות כל קובץ MP4, ‏MOV או WebM.

שלב 2

התאם את עוצמת הקול

להעלות את האודיו בעזרת הסליידר המובנה.

שלב 3

תצוגה מקדימה של הווידאו שלך

להאזין לסאונד המשופר לפני הייצוא.

שלב 4

הורדת הווידאו המוגבר שלך

לשמור ולשתף את הווידאו המשודרג שלך בכל מקום

להגדיל את כמות סרטוני ה-FAQ

מה מגביר עוצמת הווידאו עושה?

הכלי מגביר את רמת האודיו של הווידאו שלך ומשפר את הבהירות בלי לפגוע באיכות התמונה. הוא מחזק הקלטות שקטות כך שהתוכן שלך יהיה קל יותר לשמיעה בכל מכשיר.

האם הגברת האודיו תעוות את הסאונד?

לא, כל עוד מבצעים את ההתאמות בהדרגה. תצוגת התצוגה המקדימה המובנית מאפשרת לבדוק את עוצמת הקול לפני הייצוא, כדי לעזור לך למצוא את האיזון המושלם בלי עיוותים.

האם אפשר להשתמש בכלי ישירות בדפדפן?

כן. מגבר הווליום עובד לגמרי אונליין, בלי צורך בהורדת תוכנה או ניסיון בעריכה. פשוט להעלות את הווידאו, לכוון את הסליידר ולייצא מיד.

האם מגביר הווליום בחינם לשימוש?

כן. אפשר לשפר את האודיו של הווידאו שלך בחינם עם הגרסה הבסיסית. כדי ליצור מאפס תוכן מלוטש יותר, כדאי לנסות את מחולל תסריטי הווידאו עם בינה מלאכותית. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה מ-$29

אילו פורמטי וידאו נתמכים?

הכלי תומך בקבצי MP4, MOV ו‑WebM. איכות הווידאו המקורית שלך נשמרת ורק האודיו משופר. לצורכי יצירה מתקדמים, תוכנית Pro מתחילה מ-$99

אפשר להכין את הווידאו לפני שמשפרים את האודיו?

בהחלט. אם צריך לחתוך חלקים מיותרים או לנקות את הקליפ קודם, השתמש ב־Online Video Trimmer כדי לקבל תוצאה חלקה יותר.

צריך לפתוח חשבון כדי להתחיל להגביר את עוצמת הווידאו?

לא צריך חשבון כדי להשתמש בכלי, אבל יצירת חשבון פותחת עוד פיצ׳רים ואפשרויות תהליך עבודה מהירות יותר. אפשר להירשם בכל רגע דרך HeyGen Signup

