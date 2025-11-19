להפוך וידאו ארוך לסרטון קצר עם AI

להפוך וידאו ארוך לסרטון קצר באופן אוטומטי עם AI. ליצור קליפים מוכנים לוויראליות עם כתוביות, פריימינג חכם וייצוא מהיר.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
רקע שחור ללא תוכן נראה לעין

הפיכת פרקי פודקאסט לקליפים קצרים

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

ריבוע שחור המשמש כמציין מקום לתמונת שיווק של HeyGen שחסרה או לא זמינה

וובינרים להיילייטים לרשתות חברתיות

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

רקע שחור המשמש כרווח ויזואלי באתר פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית HeyGen

דמו מוצר לסרטוני פיצ׳רים קצרים

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

לוגו HeyGen

סרטוני לימוד לשיעורים קצרים וממוקדים

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

מסגרת פלייסהולדר שחורה שמייצגת סצנת וידאו שנוצרה ב-AI ב-HeyGen

תוכן יוצר לפרסום עקבי

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

לוגו HeyGen

הפיכת סרטוני שיווק לנכסי קמפיין

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

למה HeyGen היא הפלטפורמה המובילה להפיכת סרטוני וידאו ארוכים לקצרים

HeyGen עוזרת ליוצרים ולצוותים להפוך תוכן ארוך לסרטוני שורט ביצועים גבוהים, מהר יותר ועם שליטה מלאה יותר. היא משלבת זיהוי חכם של קטעים, עיצוב ויזואלי נקי ותוצר ברמת הפקה, כדי לספק תוצאות קצרות-פורמט עקביות.

להתחיל בחינם
זיהוי אוטומטי של היילייטים

HeyGen סורקת סרטונים ארוכים כדי לזהות רגעים ששווה להפוך לקליפים, בעזרת כלי AI מתקדמים לקליפינג יעיל. היא מתמקדת במשפטים מרכזיים, תגובות ונקודות מעבר טבעיות, כך שכל סרטון קצר מרגיש מכוון ולא חתוך באקראי, במיוחד כשמעבירים וידאו ארוך לפורמטים של וידאו קצר.

פורמט מוכן לפלטפורמה

כל סרטון קצר נוצר בפורמטים שמותאמים ל‑Shorts, Reels ופידים. יחס המסך, הקצב והכתוביות מטופלים אוטומטית, כך שהקליפים מוכנים לפרסום מיידי במגוון פלטפורמות מדיה חברתית.

מגדיל בקלות מאחד לרבים

הפוך וידאו ארוך אחד למספר סרטונים קצרים במעבר אחד, תוך שימוש בטכניקות חיתוך מבוססות בינה מלאכותית עם כלי יצירת קליפים. כך אפשר לשמור בקלות על קצב פרסום קבוע של תוכן קצר, בלי לערוך מחדש שוב ושוב את אותו חומר גלם.

חילוץ קליפים מבוסס AI

HeyGen מנתחת דיבור, קצב ומבנה כדי להפוך וידאו ארוך לסרטוני וידאו קצרים ששומרים על הקשר ובהירות. במקום לנחש איפה לחתוך, המערכת יוצרת קטעים ממוקדים שעומדים בפני עצמם ומחזיקים את תשומת הלב.

להתחיל בחינם →
Three overlapping video call windows featuring a red-haired woman, a Black woman, and a blurry man.

פריימינג חכם לסרטוני שורט

סרטוני וידאו אופקיים ארוכים נחתכים אוטומטית לפריסות אנכיות או ריבועיות. ה‑AI שומר על הדוברים והאלמנטים המרכזיים במרכז הפריים, מבטל חיתוכים מוזרים וגורם לקליפים להיראות טבעיים בפיד של הרשתות החברתיות.

להתחיל בחינם →
Three smiling people in video frames, with a "Video Agent" control panel and script options visible.

כתוביות שמעלות מעורבות וזכירה

כל סרטון קצר כולל כתוביות שנוצרות אוטומטית עם תזמון מדויק. כתוביות משפרות נגישות ושומרות על מעורבות הצופים, במיוחד כשצופים בלי סאונד במכשירים ניידים.

להתחיל בחינם →
A smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text.

עריכה מהירה עם שליטה דרך טקסט

ערוך קליפים על ידי התאמת הטקסט והתזמון במקום לחתוך פריימים ידנית, בעזרת וידאו ל־short video AI. תהליך עבודה מונחה־טקסט מאפשר לחדד את ההוק, לקצר את ההעברה, וליצור מחדש קליפים במהירות מאותו וידאו מקור.

להתחיל בחינם →
motion graphics photos to video

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשכבר היה לנו סרטון שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל וידאו ארוך לווידאו קצר

ליצור סרטוני שורט מווידאוים ארוכים בארבעה צעדים פשוטים.

להתחיל בחינם
שלב 1

להעלות את הווידאו הארוך שלך

העלה קובץ וידאו או ייבא תוכן קיים. HeyGen מנתחת את ההקלטה המלאה כדי להבין את המבנה, הקצב והתוכן המדובר.

שלב 2

לתת ל-AI למצוא את הרגעים

המערכת מזהה את ההיילייטים וממירה וידאו ארוך לקליפים קצרים באופן אוטומטי, עם פוקוס על קטעים ברורים ומעניינים, באמצעות פתרון AI חינמי.

שלב 3

התאמת קליפים

התאם כתוביות, פריסה ואורך הקליפ כדי למקסם מעורבות ברשתות החברתיות. פריימינג חכם מבטיח שכל סרטון קצר ייראה טבעי בפורמטים אנכיים או ריבועיים, מושלם ל‑TikTok ולפלטפורמות נוספות.

שלב 4

ייצוא ופרסום

הורד סרטונים קצרים שמותאמים לפלטפורמות חברתיות, או השתמש בהם מחדש בקמפיינים שונים באמצעות וידאו עם בינה מלאכותית. קל לבצע עדכונים על ידי יצירה מחדש מאותו מקור בעזרת כלי AI להמרת וידאו לסרטון קצר.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה המשמעות של המרה מווידאו ארוך לסרטון קצר?

המרה מווידאו ארוך לווידאו קצר מתייחסת להפיכת הקלטות מלאות לקליפים קצרים שמותאמים לצפייה ברשתות חברתיות ובמובייל. ה‑AI מזהה את הרגעים הבולטים, חותך קטעים מיותרים ומעצב את הקליפים כך שיהיו קלים לצפייה ולשיתוף, מה שהופך אותו לכלי יעיל ליצירת סרטוני AI.

איך HeyGen בוחרת אילו רגעים לחתוך לקליפים?

HeyGen מנתחת דפוסי דיבור, הדגשות וקצב כדי למצוא רגעי שיא טבעיים לקליפים עם AI. הגישה הזו יוצרת סרטונים קצרים שמרגישים שלמים ומשמעותיים, ולא כאילו נחתכו בפתאומיות.

האם אפשר לשלוט באורך הסרטונים הקצרים?

כן, שימוש בכלי בינה מלאכותית יכול לייעל את התהליך. אפשר להתאים את אורך הקליפ או ליצור מחדש וריאציות שונות. הגמישות הזו עוזרת להתאים סרטונים קצרים לפלטפורמות שונות ולהעדפות קהל שונות, במיוחד כשמשתמשים בכלי ליצירת קליפים.

האם הסרטונים הקצרים מותאמים לפלטפורמות חברתיות?

סרטונים קצרים מעוצבים עם יחס מסך נכון, כתוביות וקצב שמתאים לפלטפורמות פופולריות, מה שהופך אותם לאידיאליים לתוכן וידאו ב-TikTok. זה מאפשר לפרסם מהר יותר ומפחית את הצורך בעריכה נוספת.

האם אפשר לערוך את הקליפים אחרי שהם נוצרים?

עריכה דרך טקסט והתאמות תזמון משתפרת בזכות היכולות של עורך וידאו. זה מקל לחדד פתיחים או ניסוח בלי עריכה מורכבת של הטיימליין. גלה אפשרויות שנתיות משתלמות לתמחור החל מ-$79 לשנה.

איזה סוגי סרטונים ארוכים עובדים הכי טוב?

סרטוני talking-head, פודקאסטים, וובינרים, דמואים והקלטות לימודיות עובדים מעולה במיוחד ברשתות חברתיות כמו TikTok. דיבור ברור ומבנה מסודר עוזרים ל-AI ליצור קליפים קצרים חזקים יותר.

האם זה מחליף עריכת וידאו ידנית?

ברוב תהליכי הריפורפוזינג כן. ה‑AI מטפל בחיתוך, פריימינג וכתוביות, כך שהצוותים יכולים להתמקד באסטרטגיית התוכן במקום בעריכות ידניות.

האם אפשר ליצור כמה סרטונים קצרים מווידאו ארוך אחד?

כן. וידאו ארוך אחד יכול ליצור כמה סרטונים קצרים בתוך תהליך עבודה אחד, מה שהופך אותו לאידיאלי לפרסום עקבי של תוכן קצר.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים בעזרת בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background