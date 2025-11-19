להפוך וידאו ארוך לסרטון קצר עם AI

להפוך וידאו ארוך לסרטון קצר באופן אוטומטי עם AI. ליצור קליפים מוכנים לוויראליות עם כתוביות, פריימינג חכם וייצוא מהיר.
Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.
Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.
Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.
Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.
Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.
Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.
למה HeyGen היא הפלטפורמה המובילה להפיכת סרטוני וידאו ארוכים לקצרים
HeyGen עוזרת ליוצרים ולצוותים להפוך תוכן ארוך לסרטוני שורט ביצועים גבוהים, מהר יותר ועם שליטה מלאה יותר. היא משלבת זיהוי חכם של קטעים, עיצוב ויזואלי נקי ותוצר ברמת הפקה, כדי לספק תוצאות קצרות-פורמט עקביות.
HeyGen סורקת סרטונים ארוכים כדי לזהות רגעים ששווה להפוך לקליפים, בעזרת כלי AI מתקדמים לקליפינג יעיל. היא מתמקדת במשפטים מרכזיים, תגובות ונקודות מעבר טבעיות, כך שכל סרטון קצר מרגיש מכוון ולא חתוך באקראי, במיוחד כשמעבירים וידאו ארוך לפורמטים של וידאו קצר.
כל סרטון קצר נוצר בפורמטים שמותאמים ל‑Shorts, Reels ופידים. יחס המסך, הקצב והכתוביות מטופלים אוטומטית, כך שהקליפים מוכנים לפרסום מיידי במגוון פלטפורמות מדיה חברתית.
הפוך וידאו ארוך אחד למספר סרטונים קצרים במעבר אחד, תוך שימוש בטכניקות חיתוך מבוססות בינה מלאכותית עם כלי יצירת קליפים. כך אפשר לשמור בקלות על קצב פרסום קבוע של תוכן קצר, בלי לערוך מחדש שוב ושוב את אותו חומר גלם.
חילוץ קליפים מבוסס AI
HeyGen מנתחת דיבור, קצב ומבנה כדי להפוך וידאו ארוך לסרטוני וידאו קצרים ששומרים על הקשר ובהירות. במקום לנחש איפה לחתוך, המערכת יוצרת קטעים ממוקדים שעומדים בפני עצמם ומחזיקים את תשומת הלב.
פריימינג חכם לסרטוני שורט
סרטוני וידאו אופקיים ארוכים נחתכים אוטומטית לפריסות אנכיות או ריבועיות. ה‑AI שומר על הדוברים והאלמנטים המרכזיים במרכז הפריים, מבטל חיתוכים מוזרים וגורם לקליפים להיראות טבעיים בפיד של הרשתות החברתיות.
כתוביות שמעלות מעורבות וזכירה
כל סרטון קצר כולל כתוביות שנוצרות אוטומטית עם תזמון מדויק. כתוביות משפרות נגישות ושומרות על מעורבות הצופים, במיוחד כשצופים בלי סאונד במכשירים ניידים.
עריכה מהירה עם שליטה דרך טקסט
ערוך קליפים על ידי התאמת הטקסט והתזמון במקום לחתוך פריימים ידנית, בעזרת וידאו ל־short video AI. תהליך עבודה מונחה־טקסט מאפשר לחדד את ההוק, לקצר את ההעברה, וליצור מחדש קליפים במהירות מאותו וידאו מקור.
איך להשתמש במחולל וידאו ארוך לווידאו קצר
ליצור סרטוני שורט מווידאוים ארוכים בארבעה צעדים פשוטים.
העלה קובץ וידאו או ייבא תוכן קיים. HeyGen מנתחת את ההקלטה המלאה כדי להבין את המבנה, הקצב והתוכן המדובר.
המערכת מזהה את ההיילייטים וממירה וידאו ארוך לקליפים קצרים באופן אוטומטי, עם פוקוס על קטעים ברורים ומעניינים, באמצעות פתרון AI חינמי.
התאם כתוביות, פריסה ואורך הקליפ כדי למקסם מעורבות ברשתות החברתיות. פריימינג חכם מבטיח שכל סרטון קצר ייראה טבעי בפורמטים אנכיים או ריבועיים, מושלם ל‑TikTok ולפלטפורמות נוספות.
הורד סרטונים קצרים שמותאמים לפלטפורמות חברתיות, או השתמש בהם מחדש בקמפיינים שונים באמצעות וידאו עם בינה מלאכותית. קל לבצע עדכונים על ידי יצירה מחדש מאותו מקור בעזרת כלי AI להמרת וידאו לסרטון קצר.
המרה מווידאו ארוך לווידאו קצר מתייחסת להפיכת הקלטות מלאות לקליפים קצרים שמותאמים לצפייה ברשתות חברתיות ובמובייל. ה‑AI מזהה את הרגעים הבולטים, חותך קטעים מיותרים ומעצב את הקליפים כך שיהיו קלים לצפייה ולשיתוף, מה שהופך אותו לכלי יעיל ליצירת סרטוני AI.
HeyGen מנתחת דפוסי דיבור, הדגשות וקצב כדי למצוא רגעי שיא טבעיים לקליפים עם AI. הגישה הזו יוצרת סרטונים קצרים שמרגישים שלמים ומשמעותיים, ולא כאילו נחתכו בפתאומיות.
כן, שימוש בכלי בינה מלאכותית יכול לייעל את התהליך. אפשר להתאים את אורך הקליפ או ליצור מחדש וריאציות שונות. הגמישות הזו עוזרת להתאים סרטונים קצרים לפלטפורמות שונות ולהעדפות קהל שונות, במיוחד כשמשתמשים בכלי ליצירת קליפים.
סרטונים קצרים מעוצבים עם יחס מסך נכון, כתוביות וקצב שמתאים לפלטפורמות פופולריות, מה שהופך אותם לאידיאליים לתוכן וידאו ב-TikTok. זה מאפשר לפרסם מהר יותר ומפחית את הצורך בעריכה נוספת.
עריכה דרך טקסט והתאמות תזמון משתפרת בזכות היכולות של עורך וידאו. זה מקל לחדד פתיחים או ניסוח בלי עריכה מורכבת של הטיימליין.
סרטוני talking-head, פודקאסטים, וובינרים, דמואים והקלטות לימודיות עובדים מעולה במיוחד ברשתות חברתיות כמו TikTok. דיבור ברור ומבנה מסודר עוזרים ל-AI ליצור קליפים קצרים חזקים יותר.
ברוב תהליכי הריפורפוזינג כן. ה‑AI מטפל בחיתוך, פריימינג וכתוביות, כך שהצוותים יכולים להתמקד באסטרטגיית התוכן במקום בעריכות ידניות.
כן. וידאו ארוך אחד יכול ליצור כמה סרטונים קצרים בתוך תהליך עבודה אחד, מה שהופך אותו לאידיאלי לפרסום עקבי של תוכן קצר.
