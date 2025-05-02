שנה את גודל הווידאו שלך במהירות ותשמור עליו חד, נקי ומוכן לכל פלטפורמה. HeyGen עוזרת לך להתאים את המידות בתוך דקות, בין אם אתה צריך פורמט אנכי ל‑TikTok, פריסה ריבועית ל‑Instagram או סרטון רחב ל‑YouTube. עם הגודל הנכון, הווידאו שלך יוצג כמו שצריך, יימנע מחיתוכים מיותרים ויספק חוויית צפייה חלקה יותר.
צריך שהווידאו שלך יתאים בול לכל פלטפורמה?
לפלטפורמות שונות יש דרישות וידאו שונות, וגודל לא נכון יכול לגרום לחיתוכים מוזרים, פריימים מעוותים או פרטים שנעלמים. כשהווידאו שלך מותאם לגודל הנכון, הוא ממלא את המסך בצורה טבעית, שומר על האיכות ועוזר למסרים שלך לעבור בלי הסחות דעת.
רוב העורכים המודרניים תומכים בפיצ׳רים של שינוי גודל, משינויים פשוטים ביחס רוחב־גובה ועד בקרות מתקדמות יותר שעוזרות לתקן וידאו מתוח או מעוות. עם HeyGen אפשר לשנות את גודל הווידאו בצורה ששומרת על תהליך עבודה פשוט, ובו בזמן מבטיחה שהתוכן שלך ייראה מקצועי בכל מכשיר.
שיטות מומלצות לשינוי גודל סרטוני וידאו
• אפשרויות יחס רוחב-גובה: לעבור בין פורמט אנכי, ריבועי או אופקי כדי שהווידאו יתאים בול לפלטפורמה שאליה אתה מעלה.
• שינוי גודל בלי לאבד חדות: סקיילינג חכם שומר על הווידאו חד וחלק גם כשמשנים את המידות.
• הגדרת רוחב וגובה מותאמים אישית: מושלם ליוצרים שצריכים שליטה מלאה על גדלים ולייאאוטים מדויקים.
• תיקון קליפים מתוחים או מעוותים: לתקן חומר שצולם ביחס שגוי כדי שייראה שוב טבעי.
• פריסטים לפלטפורמות חברתיות: להשתמש בגדלים מובנים ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ועוד כדי לחסוך זמן.
• שינוי גודל וידאו בדפדפן: להתאים את הגודל אונליין בלי להוריד תוכנה או להגדיר כלים מסובכים.
• עובד לכל סוגי הווידאו: בין אם זה תוכן לרשתות חברתיות, דמו למוצר, סרטוני הדרכה או פרויקטים ארוכים, שינוי גודל עוזר לווידאו שלך להיראות נקי ומדויק.
להגדיל חשיפה עם סרטונים מותאמים לגודל
שינוי גודל של סרטוני וידאו הופך את התוכן שלך לרב־שימושי ומתאים לפלטפורמות שונות, ומגדיל את החשיפה והפוטנציאל לאנגייג׳מנט. עם הגודל והפורמט הנכונים, הסרטונים שלך יכולים להגיע לקהל רחב יותר ולהיראות מוקפדים בכל מקום שבו משתפים אותם.
הכלי ל־resize וידאו של HeyGen מפשט את שינוי הגודל תוך שמירה על איכות הווידאו. על ידי התאמת התוכן לפורמטים הייחודיים של כל פלטפורמה אתה מגדיל את הגמישות והמעורבות. עם הפלטפורמה האינטואיטיבית שלנו אפשר להתאים סרטונים לכל פלטפורמה או מטרה במהירות ובקלות.
לחתוך, לשנות גודל ולהתאים מחדש את הווידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים
השתמש ב-Instant Highlight מבוסס בינה מלאכותית כדי למצוא ולשתף במהירות את החלקים הטובים ביותר בתוכן שלך.
בחר את הקובץ שברצונך לשנות את הגודל שלו מהמכשיר שלך.
בחר פריסט מוכן או הזן מידות מותאמות אישית שמתאימות לפלטפורמה שלך.
בצע שינויים קטנים כדי לשמור את האובייקט המרכזי במרכז גם כשמחליפים פורמטים.
בדוק שהכול ברור, שהתנועה מסונכרנת ושאין חיתוכים לא רצויים.
להשתמש בכלי סקיילינג חכם שמכוונן את המידות בלי למתוח או לעוות את הווידאו שלך. HeyGen שומרת על חדות בזמן שינוי הגודל, כך שהווידאו שלך נשאר חד גם כשעוברים בין פורמטים. לחיתוך לפני שינוי הגודל, אפשר לנסות את Online Video Trimmer
TikTok, Reels ו‑Shorts עובדים הכי טוב בפורמט אנכי 9:16, בעוד שפיד אינסטגרם תומך בריבועי (1:1) וב‑4:5. סרטוני YouTube וסרטוני הדרכה מתאימים למסך רחב (16:9). בחירת הגודל הנכון מבטיחה שהתוכן שלך יוצג כמו שצריך בכל הפלטפורמות.
כן. עם HeyGen אפשר לשנות את גודל הווידאו ישירות בדפדפן, בלי אפליקציות, הורדות או הגדרות טכניות. פשוט מעלים את הקובץ, בוחרים את הגודל ומייצאים סרטון נקי ומוכן לפלטפורמה תוך דקות.
שינוי גודל מתאים את הממדים הכוללים של הווידאו שלך, בעוד חיתוך מסיר חלקים מהפריים. הרבה יוצרים קודם משנים את הגודל כדי להתאים לפלטפורמה, ואז חותכים כדי להגיע לפריימינג ולקומפוזיציה מושלמים.
כן. HeyGen מאפשרת להתאים גם את המידות וגם את הרזולוציה בצעד אחד, כדי להתאים את הווידאו שלך ל‑TikTok, Instagram, YouTube ועוד בלי ליצור עיוות.
השתמש בתיקון יחס ממדים כדי להחזיר פרופורציות טבעיות. HeyGen מתאים אוטומטית את הלייאאוט כך שהאובייקטים ייראו מאוזנים ומרוכזים במקום מתוחים על פני הפריים.
בהחלט. פורמט MP4 נתמך בכל מקום וניתן לשנות לו את הגודל, את הפריים ולייצא אותו בלי בעיות תאימות. אחרי שינוי הגודל, אפשר גם לעצב מחדש את הקליפ שלך בעזרת Repurpose Video Tool
זה יכול לקרות אם עושים את זה לא נכון, אבל HeyGen משתמשת בסקיילינג אופטימלי כדי לשמור על חדות וצבע. תצוגה מקדימה לפני הייצוא מבטיחה שהווידאו ששינית לו את הגודל יישאר נקי ומקצועי בכל המכשירים והפלטפורמות.
