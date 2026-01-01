HeyGen x Clay

ספר החוקים הישן של אאוטריץ׳ — לבנות רשימה, לכתוב טמפלייט, לשלוח לכולם — כבר לא עובד. לקוחות מזהים מסר גנרי מקילומטר. האינטגרציה בין HeyGen ל‑Clay פותרת את זה מהשורש.

Clay מעשירה כל ליד בהקשר שהופך פרסונליזציה למשהו אמיתי: סבב הגיוס האחרון של החברה שלהם, ה‑tech stack שבו הם משתמשים, התפקיד שהם בדיוק פרסמו, ונקודת הכאב הכי רלוונטית לתעשייה שלהם. HeyGen משתמשת בנתונים האלה כדי ליצור סרטון אווטאר ייחודי לכל ליד, עם השם שלו נאמר בקול, החברה שלו מוזכרת בהקשר, והמסר שמגיע בדיוק כי הוא באמת מדבר עליו. כל סרטון מרגיש כאילו הוקלט במיוחד עבורו. אף אחד מהם לא באמת הוקלט כך.