HeyGen x Clay
Clay יודע הכל על הליד שלך. HeyGen הופך את האינטליגנציה הזו לסרטון מותאם אישית. ביחד, הם מחליפים פניות קרות גנריות במשהו שלידים באמת מגיבים אליו.
סרטוני וידאו אישיים מונעי דאטה, בקנה מידה גדול
ספר החוקים הישן של אאוטריץ׳ — לבנות רשימה, לכתוב טמפלייט, לשלוח לכולם — כבר לא עובד. לקוחות מזהים מסר גנרי מקילומטר. האינטגרציה בין HeyGen ל‑Clay פותרת את זה מהשורש.
Clay מעשירה כל ליד בהקשר שהופך פרסונליזציה למשהו אמיתי: סבב הגיוס האחרון של החברה שלהם, ה‑tech stack שבו הם משתמשים, התפקיד שהם בדיוק פרסמו, ונקודת הכאב הכי רלוונטית לתעשייה שלהם. HeyGen משתמשת בנתונים האלה כדי ליצור סרטון אווטאר ייחודי לכל ליד, עם השם שלו נאמר בקול, החברה שלו מוזכרת בהקשר, והמסר שמגיע בדיוק כי הוא באמת מדבר עליו. כל סרטון מרגיש כאילו הוקלט במיוחד עבורו. אף אחד מהם לא באמת הוקלט כך.
“כל שדה ש־Clay חושף יכול להפוך למשתנה בסקריפט שלך ב־HeyGen.”
לבנות ולהעשיר את טבלת הלידים שלך ב‑Clay
ייבוא לידים קיימים או בניית רשימה חדשה בעזרת פילטרי ה-ICP של Clay ויותר מ-150 מקורות מידע. הרץ העשרת waterfall כדי למשוך סיגנלי גיוס הון, טכנולוגיות בשימוש (tech stacks) ואיתותי גיוס עובדים.
להוסיף את HeyGen כפעולת העשרה
בטבלת Clay שלך, לחץ על Add enrichment וחפש HeyGen. חבר את החשבון שלך בעזרת מפתח ה‑API שלך. בחר בין Create Avatar Video לבין Generate Video from Template.
בנה טמפלייט תסריט מותאם אישית
צור שדה טקסט לסקריפט בטבלה שלך. השתמש בעמודות המועשרות של Clay כמשתנים דינמיים — תוך התייחסות לשם פרטי, חדשות על החברה, סבב גיוס או כל שדה אחר.
להריץ, לאסוף קישורים ולפרוס לאאוטריץ׳
להריץ את העשרת HeyGen על כל הטבלה שלך. קישורי הווידאו נכתבים בחזרה אוטומטית. לייצא את הקישורים האלה לרצפי האימייל, ל‑CRM או לפלטפורמת האאוטריץ׳ שלך.
מרשימה לסרטון מוכן
Clay מטפל באינטליגנציה של הדאטה. HeyGen מטפלת בהפקת הווידאו. מגדירים את תהליך העבודה פעם אחת והוא רץ אוטומטית עבור כל ליד.
לבנות את הרשימה שלך
לייבא לידים או לבנות מאפס בעזרת פילטרי ICP על פני יותר מ־150 מקורות.
להעשיר עם סיגנלים
העשרת Waterfall מושכת נתוני מימון, טקסטאק ואיתותי כוונה.
לבנות את התסריט
להשתמש בשדות מועשרים כדי ליצור טמפלייט מותאם אישית לתסריט וידאו.
צור וידאו
HeyGen מייצרת סרטון אווטאר ייחודי לכל שורה, באמצעות הטקסט והאווטאר שלך.
שלח את הקישור
קישור וידאו שניתן לשיתוף נכתב בחזרה לטבלה שלך ב‑Clay, מוכן לפנייה ללקוחות.
מה צוותי GTM בונים
מפניות קרות שמביאות יותר פגישות ועד קמפייני ABM שמנצחים לוגואים של אנטרפרייז.
פנייה קרה מותאמת אישית
להחליף את המייל הקר הגנרי בסרטון של 30 שניות שמזכיר את סבב הגיוס האחרון של הליד, פעילות הגיוס שלו או ה‑tech stack שלו.
קמפייני ABM בקנה מידה גדול
לבנות רשימת חשבונות יעד, להעשיר אותה בסיגנלים פירמוגרפיים, וליצור סרטוני HeyGen מותאמים אישית לכל מקבל החלטות.
פולואפים לאירועים ולוובינרים
אחרי שליד משתתף באירוע, להפעיל פנייה המשך עם סרטון תודה אישי, תוך שימוש בנתוני נוכחות באירועים של Clay.
חידוש מעורבות אחרי הדמו
להעשיר דילים תקועים בסיגנלי כוונה עדכניים, ואז לשלוח סרטון HeyGen מותאם אישית שמסכם את הדמו ומציג סטאדי קייס רלוונטי.
הגעה גלובלית רב־לשונית
השתמש ב‑Clay כדי לסגמנט לפי אזור ושפה, ואז תן ל‑HeyGen ליצור ולתרגם סרטונים מותאמים אישית ליותר מ‑175 שפות.
