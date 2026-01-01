Canva x HeyGen
העיצובים שלך כבר מדהימים. עכשיו הגיע הזמן לתת להם קול. הוסף אווטאר AI מציאותי לכל עיצוב ב‑Canva וצור וידאו מוגמר עם קריינות – בלי לצאת מהקנבס.
אתה מעצב, HeyGen מוסיפה את המציג
עיצובים סטטיים גורמים לאנשים לקרוא. וידאו גורם לאנשים לצפות. האינטגרציה בין HeyGen × Canva מחברת בין השניים. העיצוב שלך ב‑Canva הופך לשקופית, והאווטאר מבוסס ה‑AI של HeyGen הופך למציג שמקריין אותה.
פתח את אפליקציית HeyGen AI Avatars בתוך Canva, בחר את האווטאר שלך, הוסף את הסקריפט וצור את הסרטון. הווידאו המוגמר מיוצא ישירות מ-Canva כקובץ MP4. תואם למותג, תואם לסגנון הדיבור ומוכן לפרסום. בלי כלי וידאו נפרד. בלי לייבא נכסים מחדש. בלי להתחיל הכל מהתחלה.
“טיפ: לייבא את העיצוב שלך כרקע ויזואלי בעורך של HeyGen.”
למצוא את HeyGen בשוק האפליקציות של Canva
בכל עיצוב ב‑Canva, פתח את לוח האפליקציות בסרגל הצד השמאלי. חפש HeyGen AI Avatars ולחץ כדי לפתוח. אפשר גם למצוא את האפליקציה בכתובת canva.com/apps ולהוסיף אותה לסביבת העבודה משם.
חבר את חשבון HeyGen שלך
לחץ על Connect כשמתקבלת בקשה. יופיע חלון התחברות. היכנס עם חשבון HeyGen שלך כדי לאשר את האינטגרציה. אחרי החיבור, האווטארים המותאמים אישית, הקולות והקרדיטים שלך יהיו זמינים ישירות בתוך Canva.
להוסיף את האווטאר והסקריפט שלך
כשHeyGen פתוח בסרגל הצד של Canva, בחר אווטאר AI מהחשבון שלך, הקלד או הדבק את הסקריפט שלך ובחר קול ושפה. האווטאר ישולב בעיצוב שלך כאלמנט וידאו פעיל.
צור וייצא את הווידאו שלך
כשהעיצוב והסקריפט שלך מוכנים, לחץ על Generate Video בפאנל של HeyGen. אחרי שהרינדור מסתיים, לחץ על Share → Download בסרגל העליון של Canva ובחר MP4 כדי להוריד את הווידאו המוגמר.
מה צוותי קריאייטיב ושיווק יוצרים
צוותי עיצוב כבר עובדים ב‑Canva. האינטגרציה הזו מאפשרת להם עכשיו להוציא סרטוני וידאו באותה מהירות שבה הם מוציאים נכסים סטטיים, בלי ללמוד כלי חדש.
מודעות וידאו לרשתות חברתיות
לעצב את מודעת הסושיאל שלך ב‑Canva — מותאמת בול ל‑Instagram, TikTok או LinkedIn — ואז להוסיף אווטאר מציג וקול כדי להפוך אותה למודעת וידאו שמוכנה לפרסום תוך דקות.
מצגות מונחות דיבור
להפוך מצגת שקפים של Canva למצגת וידאו מדובבת. כל שקופית הופכת לסצנה, האווטאר שלך מוביל את הקהל דרך התוכן, והווידאו המוגמר יוצא כקובץ MP4 אחד שניתן לשיתוף.
סרטוני תצוגת מוצר
לבנות ויז׳ואל מוצר ב-Canva עם הנכסים המיתוגיים שלך, ואז להוסיף אווטאר של HeyGen שיספר את הפיצ׳רים המרכזיים – וככה ליצור סרטון מוצר מלוטש בלי סטודיו, מצלמה או עורך וידאו.
תוכן הדרכה ואונבורדינג
לעצב שקפי הדרכה ב-Canva, להוסיף קריין אווטאר ב-HeyGen, ולהפיק סרטוני הדרכה עקביים ובעלי מיתוג אחיד בקנה מידה גדול, תוך שמירה על שפה חזותית אחידה בכל שיעור.
סרטוני השקת קמפיינים
להחיות את הקריאייטיב של הקמפיין שלך. לקחת את נכסי ההשקה שעוצבו ב-Canva ואושרו כבר על ידי הצוות, ולהפוך אותם לסרטון הכרזה מונחה אווטאר. אותם ויז׳ואלים, עכשיו גם עם קול.