HeyGen
Integration partner

Canva x HeyGen

העיצובים שלך כבר מדהימים. עכשיו הגיע הזמן לתת להם קול. הוסף אווטאר AI מציאותי לכל עיצוב ב‑Canva וצור וידאו מוגמר עם קריינות – בלי לצאת מהקנבס.

התחברות
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
סקירת אינטגרציה

אתה מעצב, HeyGen מוסיפה את המציג

עיצובים סטטיים גורמים לאנשים לקרוא. וידאו גורם לאנשים לצפות. האינטגרציה בין HeyGen × Canva מחברת בין השניים. העיצוב שלך ב‑Canva הופך לשקופית, והאווטאר מבוסס ה‑AI של HeyGen הופך למציג שמקריין אותה.

פתח את אפליקציית HeyGen AI Avatars בתוך Canva, בחר את האווטאר שלך, הוסף את הסקריפט וצור את הסרטון. הווידאו המוגמר מיוצא ישירות מ-Canva כקובץ MP4. תואם למותג, תואם לסגנון הדיבור ומוכן לפרסום. בלי כלי וידאו נפרד. בלי לייבא נכסים מחדש. בלי להתחיל הכל מהתחלה.

טיפ: לייבא את העיצוב שלך כרקע ויזואלי בעורך של HeyGen.

1

למצוא את HeyGen בשוק האפליקציות של Canva

בכל עיצוב ב‑Canva, פתח את לוח האפליקציות בסרגל הצד השמאלי. חפש HeyGen AI Avatars ולחץ כדי לפתוח. אפשר גם למצוא את האפליקציה בכתובת canva.com/apps ולהוסיף אותה לסביבת העבודה משם.

2

חבר את חשבון HeyGen שלך

לחץ על Connect כשמתקבלת בקשה. יופיע חלון התחברות. היכנס עם חשבון HeyGen שלך כדי לאשר את האינטגרציה. אחרי החיבור, האווטארים המותאמים אישית, הקולות והקרדיטים שלך יהיו זמינים ישירות בתוך Canva.

3

להוסיף את האווטאר והסקריפט שלך

כשHeyGen פתוח בסרגל הצד של Canva, בחר אווטאר AI מהחשבון שלך, הקלד או הדבק את הסקריפט שלך ובחר קול ושפה. האווטאר ישולב בעיצוב שלך כאלמנט וידאו פעיל.

4

צור וייצא את הווידאו שלך

כשהעיצוב והסקריפט שלך מוכנים, לחץ על Generate Video בפאנל של HeyGen. אחרי שהרינדור מסתיים, לחץ על Share → Download בסרגל העליון של Canva ובחר MP4 כדי להוריד את הווידאו המוגמר.

שימושים אפשריים

מה צוותי קריאייטיב ושיווק יוצרים

צוותי עיצוב כבר עובדים ב‑Canva. האינטגרציה הזו מאפשרת להם עכשיו להוציא סרטוני וידאו באותה מהירות שבה הם מוציאים נכסים סטטיים, בלי ללמוד כלי חדש.

אייקון כפתור הפעלה להתחלת סרטון שנוצר בעזרת AI

מודעות וידאו לרשתות חברתיות

לעצב את מודעת הסושיאל שלך ב‑Canva — מותאמת בול ל‑Instagram, TikTok או LinkedIn — ואז להוסיף אווטאר מציג וקול כדי להפוך אותה למודעת וידאו שמוכנה לפרסום תוך דקות.

אייקון כפתור פליי שמייצג התחלת סרטון AI שנוצר ב‑HeyGen

מצגות מונחות דיבור

להפוך מצגת שקפים של Canva למצגת וידאו מדובבת. כל שקופית הופכת לסצנה, האווטאר שלך מוביל את הקהל דרך התוכן, והווידאו המוגמר יוצא כקובץ MP4 אחד שניתן לשיתוף.

אייקון כפתור הפעלה כדי להתחיל את סרטון ה‑AI שנוצר עם HeyGen

סרטוני תצוגת מוצר

לבנות ויז׳ואל מוצר ב-Canva עם הנכסים המיתוגיים שלך, ואז להוסיף אווטאר של HeyGen שיספר את הפיצ׳רים המרכזיים – וככה ליצור סרטון מוצר מלוטש בלי סטודיו, מצלמה או עורך וידאו.

אייקון נגן וידאו

תוכן הדרכה ואונבורדינג

לעצב שקפי הדרכה ב-Canva, להוסיף קריין אווטאר ב-HeyGen, ולהפיק סרטוני הדרכה עקביים ובעלי מיתוג אחיד בקנה מידה גדול, תוך שמירה על שפה חזותית אחידה בכל שיעור.

אייקון ניגון להתחלת וידאו שנוצר ב-AI

סרטוני השקת קמפיינים

להחיות את הקריאייטיב של הקמפיין שלך. לקחת את נכסי ההשקה שעוצבו ב-Canva ואושרו כבר על ידי הצוות, ולהפוך אותם לסרטון הכרזה מונחה אווטאר. אותם ויז׳ואלים, עכשיו גם עם קול.