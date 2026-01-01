HeyGen x Autohive
סוכני Autohive מטפלים בעבודה העסקית שלך. עכשיו הם יכולים לטפל גם בעבודה הווידאו שלך. הפעל את HeyGen כיכולת סוכן, והעמיתים שלך מבוססי AI יוכלו ליצור סרטוני אווטאר, ליצור אווטארים מתמונות ולהפיק תוכן מותגי עקבי.
להפעיל את HeyGen והסוכנים שלך כבר יעשו את השאר
לכל סוכן Autohive יש פאנל יכולות. הפעל את HeyGen, והסוכן הזה מקבל גישה מלאה לערכת הכלים של HeyGen להפקת וידאו, כולל רשימת אווטארים, בחירת קול, יצירת אווטאר מתמונה, יצירת וידאו ובדיקת סטטוס. אפשר להפעיל את הכל בשפה טבעית בתוך שיחה או כשלבים בתהליך עבודה אוטומטי.
אתה לא מגדיר קריאות API ולא כותב JSON. אתה פשוט אומר לסוכן באנגלית רגילה מה אתה צריך. הוא מבין איזה כלי של HeyGen להשתמש, מפעיל אותו, ומחזיר אליך את קישור הווידאו המוכן ישירות לסביבת העבודה שלך – מוכן להטמעה במייל, להוספה ל‑CRM או לשיתוף עם לקוח.
“ליצור סרטון עדכון מוצר באורך 45 שניות ללקוחות אנטרפרייז. להשתמש באווטאר מנהל בכיר, טון מקצועי, באנגלית.”
חבר את HeyGen לסביבת העבודה שלך ב-Autohive
ב-Autohive, עבור אל Your profile → Connections או Manage workspace. מצא את כרטיס האינטגרציה של HeyGen ולחץ על Connect. תתבקש לאשר באמצעות מפתח ה-API שלך של HeyGen מתוך Settings → API ב-HeyGen.
לפתוח סוכן ולהפעיל HeyGen
פתח כל סוכן קיים ועבור ל־Agent settings → Add capabilities. הפעל את יכולת HeyGen. אפשר לבחור לאילו כלים ספציפיים של HeyGen הסוכן יקבל גישה, או להפעיל את כולם בבת אחת.
לתת פרומפט לסוכן בשפה פשוטה
אין שום הגדרה מעבר לזה. פשוט להתחיל שיחה עם הסוכן ולתאר את הווידאו שאתה צריך, למשל סגנון האווטאר, הטון, השפה וכיוון התסריט. הסוכן בוחר את כלי HeyGen המתאימים ומבצע את הבקשה בשבילך.
להשתמש בזה בוורקפלואוים ובמשימות מתוזמנות
מעבר לשיחה ישירה, אפשר להוסיף שלבי HeyGen ל-Autohive Workflows ול-Scheduled Tasks כדי שיצירת הווידאו תתבצע אוטומטית כחלק מתהליכי האוטומציה העסקיים הקיימים שלך, בלי צורך בהפעלה ידנית.
מה הנציגים שלך יכולים לעשות עם HeyGen
הפעל את היכולת פעם אחת לכל סוכן, וכל הכלים הבאים יהיו זמינים דרך שפה טבעית בשיחות, בתהליכי עבודה מתוזמנים ובמשימות אוטומטיות.
צור סרטוני אווטאר
ליצור סרטוני אווטאר מקצועיים מרובי סצנות עם טקסט מותאם אישית, רקעים, קריינות ואוברים, מתוך הוראה פשוטה אחת לסוכן שלך.
צור סרטוני אווטאר מתמונות
צור סרטון מדבר מתמונה אחת בלבד, עם אפשרות להתאים גיל, מגדר, מוצא, פוזה וסגנון. בלי צורך בהקלטה.
עיין ובחר אווטארים
קבל רשימה של כל האווטארים המוכנים והמותאמים אישית בחשבון HeyGen שלך, שלוף פרטים וכתובות URL לתצוגה מקדימה, ותן לסוכן לבחור את האווטאר המתאים למשימה.
קבל גישה למאות קולות
דפדף בקולות לפי שפה, מגדר, גיל ורגש, כולל מבטאים ואזורי שפה מקומיים, כדי שהסוכן שלך יבחר אוטומטית את הקול המתאים ביותר לכל וידאו.
לעקוב ולאחזר סרטונים שהסתיימו
בדוק את התקדמות הרינדור וקבל כתובות URL להורדה כשהתהליך מסתיים. אפשר להשתמש בזה כשלב המשך בכל תהליך עבודה שצריך להעביר קישור וידאו לכלי אחר.
לוקליזציה לכל שוק
גלה לוקאלים זמינים של שפות ומבטאים אזוריים כדי ליצור וידאו בגרסת השפה המדויקת לכל קהל, על בסיס הוראה אחת בלבד לסוכן.
משימות שהסוכן שלך יכול כעת לבצע מקצה לקצה
עבודה שפעם הסתיימה ב״…ואז מישהו צריך להקליט וידאו״ כבר לא נתקעת שם. הסוכן לוקח את זה עד הסוף, עד קישור לווידאו מוכן.
מיחזור תוכן אוטומטי
סוכן מתמלל פודקאסט, כותב סיכום ואז יוצר גרסת וידאו עם קריינות של אווטאר, וכך הופך תוכן אחד למגוון פורמטים שונים – בלי שום התערבות אנושית באמצע.
פנייה שיווקית מותאמת אישית
נציג מכירות מושך נתוני לידים, כותב תסריט מותאם אישית, ויוצר סרטון אווטאר של HeyGen לכל איש קשר, שנשלח כחלק מתהליך אאוטריץ׳ אוטומטי שרץ לפי לוח זמנים.
סרטוני הדרכה לפי דרישה
סוכן L&D מגיב לבקשות הדרכה על ידי יצירת סרטון הסבר קצר עם קריינות של אווטאר בכל נושא. בלי תור להפקה ובלי תיאומים. פשוט וידאו מוכן תוך דקות.
תוכן רב־לשוני בקנה מידה גדול
אחרי יצירת וידאו, אפשר לתת לאותו סוכן פרומפט ליצור גרסאות בשפות נוספות בעזרת נתוני ה־voice locale של HeyGen. סוכן אחד, כמה שווקים, בלי הקלטות חוזרות.
תהליכי אונבורדינג ללקוחות
כשלקוח חדש נוסף למערכת שלך, וורקפלואו מתוזמן של Autohive מפעיל סרטון Welcome של HeyGen שמותאם אישית עם השם והמוצר שלו, ונשלח עוד לפני שאדם מהצוות נכנס לתמונה.
