HeyGen x Autohive

לכל סוכן Autohive יש פאנל יכולות. הפעל את HeyGen, והסוכן הזה מקבל גישה מלאה לערכת הכלים של HeyGen להפקת וידאו, כולל רשימת אווטארים, בחירת קול, יצירת אווטאר מתמונה, יצירת וידאו ובדיקת סטטוס. אפשר להפעיל את הכל בשפה טבעית בתוך שיחה או כשלבים בתהליך עבודה אוטומטי.

אתה לא מגדיר קריאות API ולא כותב JSON. אתה פשוט אומר לסוכן באנגלית רגילה מה אתה צריך. הוא מבין איזה כלי של HeyGen להשתמש, מפעיל אותו, ומחזיר אליך את קישור הווידאו המוכן ישירות לסביבת העבודה שלך – מוכן להטמעה במייל, להוספה ל‑CRM או לשיתוף עם לקוח.