HeyGen x Slack
הצוות שלך כבר חי ב‑Slack. עכשיו גם HeyGen שם. צור סרטוני וידאו עם אווטאר מדבר בלי לצאת מסביבת העבודה שלך, מכל ערוץ, הודעה פרטית או פקודת slash.
ליצור סרטוני וידאו בלי לצאת מ‑Slack
רוב כלי הווידאו נמצאים מחוץ לכלים שהצוות שלך באמת משתמש בהם. עד שמישהו פותח אותם, הרגע כבר עבר. HeyGen היא עכשיו אפליקציית Slack מקורית שמתקינים פעם אחת וזמינה בכל מקום בסביבת העבודה שלך.
@mention את HeyGen בכל ערוץ או הודעה פרטית עם פרומפט, והווידאו המוכן יתפרסם ישירות בת׳רד. השתמש בפקודת הסלאש לשליטה מלאה. אפשר להגדיר התראות וידאו אוטומטיות כדי שסרטוני HeyGen שהושלמו יופיעו בערוץ הנכון ברגע שהם מוכנים. בלי שיתוף ידני. בלי העברת לינקים.
“@HeyGen צור סרטון קבלת פנים לעובדים חדשים”
להוסיף את HeyGen ל־Slack workspace שלך
לחץ על Add to Slack למעלה ואשר את HeyGen בסביבת העבודה שלך. תצטרך הרשאות אדמין ב‑Slack. האפליקציה מותקנת תוך שניות וזמינה מיד לכל הצוות שלך.
חבר את חשבון HeyGen שלך
אחרי ההתקנה, חבר את חשבון HeyGen שלך כדי לאמת את החיבור. אם עדיין אין לך חשבון, אפשר להירשם בחינם ב-heygen.com. תוכנית בתשלום פותחת גישה מלאה ליצירת וידאו ולתאום הדיגיטלי שלך.
צור את הווידאו הראשון שלך
גש לכל ערוץ או DM וכתוב @HeyGen ואחריו מה שאתה צריך. HeyGen תיצור וידאו עם אווטאר מקריין ותפרסם אותו ישירות בת׳רד. זה בדרך כלל לוקח 2–5 דקות.
הגדרת התראות ערוץ
באפשרותך להגדיר אופציונלית את HeyGen לשליחת התראות ״וידאו מוכן״ לערוצים ספציפיים, כדי שצוות התוכן, צוות המכירות או מובילי ה-L&D שלך תמיד ידעו מתי סרטונים חדשים זמינים.
שלוש דרכים ליצור וידאו ב‑Slack
ברגע ש‑HeyGen מותקן לסביבת העבודה שלך, כל הצוות מקבל שלוש דרכים מובנות ליצור ולקבל סרטונים. בלי לעבור בין אפליקציות. בלי צעדים ידניים.
@mention בכל ערוץ
לתייג @HeyGen בכל ערוץ או לשלוח DM עם פרומפט בשפה פשוטה. וידאו מוכן ייווצר ויפורסם ישירות בת׳רד בתוך דקות.
/heygen command
להשתמש ב-/heygen לשליטה מלאה. לציין אווטאר, שפה, טון וטקסט. מושלם לסרטונים טמפלייטיים או חוזרים שהצוות שלך יוצר באופן קבוע.
התראות אוטומטיות
חבר אירועי וידאו של HeyGen לערוצי Slack כדי שהצוות שלך יקבל התראה מיד כשהווידאו מסיים רינדור, עם קישור ישיר מוכן לשיתוף או סקירה.
למה צוותים משתמשים בזה
מהעדכונים של ההנהלה שאנשים באמת צופים בהם, ועד סרטוני אונבורדינג שמקבלים את פני העובדים החדשים בשמם.
הכרזות הנהלה
להפוך הודעת Slack לסרטון הכרזה של ה-CEO או ראש המוצר שנוחת ב-#announcements. אי אפשר לפספס והרבה יותר מעניין מקיר של טקסט.
ברוכים הבאים לעובדים חדשים
כשמישהו מצטרף לערוץ, ליצור ולהעלות אוטומטית סרטון קבלת פנים אישי עם השם שלו, כדי שכל חבר צוות חדש ירגיש שמים לב אליו כבר מהיום הראשון.
חגיגות ניצחונות מכירה
כשעסקה נסגרת ב‑CRM שלך, שלח סרטון אווטאר מותאם אישית ל‑#sales-wins כדי לחגוג את הנציג בשמו ולתת רגע של הוקרה.
קליפים לאימון לפי דרישה
תן לחברי הצוות לתייג @mention את HeyGen עם נושא ולקבל מיד סרטון הדרכה או הסבר קצר שמתפרסם אוטומטית. בסיס ידע בשירות עצמי, שנבנה ישירות מתוך השיחה.
סיכומי התראות בעדיפות גבוהה
להמיר הודעות דחופות ב-Slack לתדריכי וידאו עם אווטאר עבור ערוצים בעלי עדיפות גבוהה כמו #incidents או #security-alerts, כדי לוודא שמידע קריטי מקבל את תשומת הלב הנדרשת.
