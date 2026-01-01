HeyGen x Zapier
רוב הצוותים מתייחסים לוידאו כמשימה חד־פעמית. עם Zapier, HeyGen הופכת לחלק חי בסטאק שלך, שיוצר אוטומטית סרטוני וידאו מותאמים אישית עם קריינות של אווטאר בכל פעם שמשהו קורה באפליקציות האחרות שלך.
HeyGen כחלק חי מהסטאק שלך
יצירת וידאו תמיד הייתה תהליך ידני, חד־פעמי. האינטגרציה בין HeyGen ל‑Zapier משנה את זה. חבר את HeyGen לכל אפליקציה במערכת האקוסיסטם של Zapier, ויצירת הווידאו תהפוך לפעולה מונעת־אירועים שמופעלת אוטומטית לפי מה שכבר קורה בעסק שלך.
כשליד חדש נכנס ל-CRM שלך, HeyGen שולחת סרטון פנייה אישי. כשטופס נשלח, HeyGen מייצרת סרטון תודה תוך שניות. כששורה מתווספת לגיליון נתונים, HeyGen מכינה בתור סרטון הדרכה מותאם. בלי עבודה ידנית. בלי עיכובים. בלי צווארי בקבוק.
“כשזה קורה ב-App A → HeyGen יוצר וידאו”
להתחבר ל‑Zapier וליצור Zap
גש ל-zapier.com, לחץ על Create a Zap וחפש HeyGen. תראה אותה מופיעה עם כל הטריגרים והאקשנים הזמינים, מוכנים להגדרה.
הגדר טריגר
בחר את האפליקציה והאירוע שצריכים להפעיל את יצירת הווידאו — ליד חדש ב‑CRM, שליחת טופס, שורה חדשה בגיליון נתונים, אירוע ביומן. כל דבר מספריית יותר מ‑7,000 האפליקציות של Zapier.
הגדרת הפעולה שלך ב-HeyGen
בחר ב-HeyGen כאפליקציית הפעולה וחבר את החשבון שלך. בחר Create Video from Template, בחר את הטמפלייט השמור שלך, ומפה את נתוני הטריגר (שמות, חברות, שדות מותאמים אישית) לתוך הסקריפט.
להוסיף שלב משלוח ולצאת לייב
הוסף פעולה שנייה כדי למשוך את קישור הווידאו לשיתוף ברגע ש‑HeyGen מסיים לרנדר, ואז ניתוב שלו לכל מקום שצריך (אימייל, Slack, ה‑CRM שלך או לוג ב‑Google Sheets). מפעילים את ה‑Zap והוא רץ אוטומטית משם.
מה אפשר לעשות עם HeyGen בתוך Zapier
HeyGen פועלת גם כטריגר וגם כאקשן ב‑Zapier, כך שיש לך שליטה מלאה על מתי יצירת הווידאו מתחילה ומה קורה אחרי שהיא מסתיימת.
הצלחה עם סרטוני אווטאר
נשלח כשהווידאו של HeyGen מסיים עיבוד ומוכן לשיתוף.
אירוע וידאו חדש
מופעל בכל שינוי סטטוס של וידאו. ניתן להתאמה מלאה לצרכים של תהליך העבודה שלך.
תרגום הווידאו הצליח
נשלח כשהווידאו המתורגם מוכן, כדי לאפשר תהליכי הפצה רב־לשוניים.
צור וידאו מטמפלייט
ליצור סרטון אווטאר מותאם אישית באמצעות טמפלייט שמור של HeyGen ושדות דינמיים.
תרגם וידאו
לשלוח כל וידאו של HeyGen לתרגום ליותר מ־175 שפות וניבים עם סנכרון שפתיים אוטומטי.
קבלת קישור לשיתוף
קבל לינק ציבורי לסרטון כדי להעביר אותו לאימייל, CRM, Slack או לכל אפליקציה downstream אחרת.
צור וידאו אווטאר בפורמט WebM
צור קליפ אווטאר עם רקע שקוף שאפשר להניח מעל ויז׳ואלים או להטמיע באתר.
להעלות נכס
העלה קובץ תמונה, וידאו או אודיו ל‑HeyGen לשימוש ביצירת וידאו בהמשך התהליך.
אילו צוותים עושים אוטומציה
מפניות מכירה ועד לוקליזציה גלובלית של תוכן, HeyGen ו‑Zapier מחליפות את תהליך הפקת הווידאו הידני בוורקפלואו מונעי אירועים שפועלים מעצמם.
פנייה שיווקית מותאמת אישית
כשליד חדש נוסף ל-HubSpot או שנוצרת שורה חדשה ב-Google Sheets, ליצור אוטומטית סרטון אווטאר מותאם אישית ולהעביר אותו לתיבת הדואר של הליד לפני שהמתחרים שלך עושים את זה.
אונבורדינג מבוסס אירועים
לקוח חדש נרשם או שטופס Typeform נשלח, ו‑Zapier מפעיל את HeyGen כדי ליצור סרטון ברכת welcome או אונבורדינג מותאם אישית בתוך שניות, בלי מגע יד אדם אחד.
לוקליזציה אוטומטית של וידאו
להפעיל תרגום וידאו רב־לשוני ברגע שסרטון HeyGen חדש מסתיים, ליצור אוטומטית גרסאות ביותר מ־175 שפות וניבים ולהפנות אותן לערוצים האזוריים המתאימים.
תהליכי הפצת תוכן
כשהווידאו של HeyGen מסיים רינדור, מעלים אותו אוטומטית ל‑Google Drive, מתעדים אותו בגיליון מעקב ומפרסמים את הלינק לשיתוף ב‑Slack – הכול בלי העברות ידניות.
הפצת הדרכות בקנה מידה גדול
ליצור סרטוני הדרכה עם אווטאר מדבר מתוך רשומות FAQ או תוכן קורס ב‑Zapier Tables, ולהרשמה אוטומטית של לומדים על ידי שליחת קישורי הווידאו ל‑LMS או לפלטפורמת האימייל שלך.
