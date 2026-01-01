HeyGen x n8n

הפקת וידאו בדרך כלל נמצאת לגמרי מחוץ לסטאק האוטומציה שלך. הנתונים עוברים דרך n8n ואז מישהו לוקח ידנית את הפלט הזה והופך אותו לוידאו. המעבר הידני הזה הוא צוואר הבקבוק.

עם הנוד של HeyGen, השלב הזה נעלם. אפשר להוסיף נוד של HeyGen בכל מקום בתוך הוורקפלואו שלך ב‑n8n. להעביר אליו סקריפט שנכתב ישירות, נמשך מנוד קודם, או נוצר על ידי נוד AI, יחד עם הגדרות האווטאר והקול שלך. הנוד קורא ל‑HeyGen API, בודק עד שהפעולה מסתיימת, ומוציא לדרך את כתובת ה‑URL של הווידאו המוכן לשלב הבא: הודעת Slack, העלאה ל‑Google Drive, או כל יעד אחר שצריך.