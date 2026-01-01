HeyGen x n8n
HeyGen ו‑n8n הופכות את יצירת הווידאו לעוד שלב בכל וורקפלואו, שמופעל מאירוע ב‑CRM, משליחת טופס, מלוח זמנים או מסוכן AI – בלי לכתוב אינטגרציה מותאמת אישית ובלי לפתוח עורך וידאו.
תהליכי העבודה שלך, עכשיו יוצרים וידאו
הפקת וידאו בדרך כלל נמצאת לגמרי מחוץ לסטאק האוטומציה שלך. הנתונים עוברים דרך n8n ואז מישהו לוקח ידנית את הפלט הזה והופך אותו לוידאו. המעבר הידני הזה הוא צוואר הבקבוק.
עם הנוד של HeyGen, השלב הזה נעלם. אפשר להוסיף נוד של HeyGen בכל מקום בתוך הוורקפלואו שלך ב‑n8n. להעביר אליו סקריפט שנכתב ישירות, נמשך מנוד קודם, או נוצר על ידי נוד AI, יחד עם הגדרות האווטאר והקול שלך. הנוד קורא ל‑HeyGen API, בודק עד שהפעולה מסתיימת, ומוציא לדרך את כתובת ה‑URL של הווידאו המוכן לשלב הבא: הודעת Slack, העלאה ל‑Google Drive, או כל יעד אחר שצריך.
לפתוח את פאנל Nodes ולחפש HeyGen
התחבר ל־n8n שלך, פתח כל תהליך עבודה בעורך ולחץ על + בפינה הימנית העליונה כדי לפתוח את פאנל ה־Nodes. חפש HeyGen ובחר את ה־HeyGen node המאומת כדי להוסיף אותו לקנבס.
השלמת הגדרת אישורי בעל instance
צמתים מאומתים דורשים הגדרה חד־פעמית על ידי בעל ה־instance של n8n. הבעלים מוסיף את מפתח ה־API שלך ל־HeyGen — שנמצא ב־heygen.com/settings/api — לאחסון האישורים של ה־instance. אחרי השמירה, הצומת זמין לכל המשתמשים בלי צורך בהגדרות נוספות.
הגדר את הנוד עם האווטאר, הסקריפט והקול שלך
בהגדרות הנוד של HeyGen, בחר את מזהה האווטאר והקול מהספרייה בחשבון HeyGen שלך, בחר שפה, וחבר את קלט הסקריפט – או על ידי הקלדה ישירה או על ידי מיפוי מפלט של נוד קודם, למשל נוד של OpenAI או Google Sheets.
הוסף צומת המתנה ואז נהל את ניתוב פלט הווידאו
לסרטוני HeyGen לוקח רגע להיווצר. הוסף צומת Wait אחרי HeyGen כדי לבדוק את סטטוס הסיום, ואז ניתב את הפלט video_url הלאה לכל אחת מ־1,000+ האפליקציות המחוברות של n8n.
קלטים ופלטים של צומת HeyGen
כל קלט ל־HeyGen node יכול להיות מוקלד ישירות או ממופה בצורה דינמית מכל node קודם בזרימה: שורת גיליון נתונים, תגובת AI, שדה בטופס או payload של webhook.
avatar_id
ה-ID של האווטאר לשימוש. אפשר למצוא מזהי אווטארים בספריית החשבון שלך ב-HeyGen או דרך פעולת Get Avatars ב-node.
תסריט
הטקסט שהאווטאר יאמר. אפשר להקליד אותו ישירות או למפות אותו מנוד קודם בשרשרת (למשל פלט של OpenAI, תא ב-Sheets או שדה body של webhook).
voice_id
הקול שבו האווטאר משתמש. אפשר למשוך מזהי קולות זמינים בעזרת פעולת Get Voices, או להשתמש בקול שמור מהחשבון שלך.
שפה
קוד שפה לנראטור (למשל en, es, ja). ברירת המחדל היא אנגלית. תומך ביותר מ־175 שפות וניבים
ממד
יחס רוחב־גובה של הווידאו. להשתמש במאוזן, אנכי או ריבועי בהתאם לפלטפורמת היעד.
רקע
קוד צבע הקסדצימלי או כתובת URL של תמונה לשימוש כרקע הווידאו. אפשר למפות את זה מנוד מיתוג או מתא ב-Sheets כדי לשנות רקעים בין סרטונים.
מה צוותים מאצלים לאוטומציה עם HeyGen ב‑n8n
כל תהליך עבודה שמייצר תסריט מטריגר ב‑CRM, מטופס, מלוח זמנים או מסוכן AI יכול עכשיו גם לייצר וידאו בסופו.
חדשות ותוכן אוטומטיים
משוך תוכן מ־RSS או מניוזלטר, העבר אותו לנוד של OpenAI כדי לכתוב תסריט, צור סרטון אווטאר של HeyGen, ופרסם ל‑TikTok, Instagram Reels או YouTube Shorts באופן אוטומטי לחלוטין, לפי לוח זמנים.
סרטוני פנייה מותאמים אישית בקנה מידה גדול
להפעיל תהליך עבודה מאירוע ב-CRM או מליד חדש, להשתמש בצומת AI כדי לכתוב תסריט מותאם אישית לכל ליד, ליצור וידאו אווטאר של HeyGen, ולשלוח אותו במייל או ב-LinkedIn – בלי שום הקלטה ידנית.
תדרוכים ודוחות אוטומטיים
למשוך מדדים מ‑Google Sheets, ממסד נתונים או מכלי אנליטיקה, לנסח סיכום עם צומת AI, לרנדר סרטון תדרוך של HeyGen, ולפרסם אותו ב‑Slack או במייל לבעלי העניין כל שבוע – בלי לגעת במצלמה.
תכני הדרכה ואונבורדינג
להפעיל תהליך עבודה כשמשתמש חדש נרשם או כשחבר צוות מצטרף, ליצור סרטון אונבורדינג מותאם אישית עם HeyGen ולשלוח אותו ישירות לאימייל שלהם – כך מגדילים את תפוקת ה‑L&D בלי להעמיס על צוות ה‑L&D.
תהליכי תוכן רב־לשוניים
לתרגם תסריט בעזרת language node, להעביר כל וריאנט ל־HeyGen node עם הקול המתאים, ולהפיק סרטוני אווטאר מותאמים לשפה לכל שוק באותו תהליך עבודה, בלי להקליט שום דבר מחדש.
להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.