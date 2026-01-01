Trupeer x HeyGen
הקלטת מסך גולמית מתעדת מה שעשית. Trupeer משפרת איך שזה נראה. HeyGen מוסיפה אווטאר מציאותי שמציג את התוכן. ביחד הם הופכים ווקתרו גס לסרטון מוצר באיכות סטודיו – בלי מצלמה.
להקליט פעם אחת, ללטש, ולהוסיף לזה פנים
רוב תהליכי העבודה ליצירת סרטוני מוצר נופלים באחד משני רגעים: כשההקלטה נראית גולמית מדי ולא שימושית, או כשהדמו המלוטש אבל בלי קול עדיין מרגיש קר ומנותק. Trupeer ו‑HeyGen פותרות את שני הרגעים האלה אחד אחרי השני.
הקלט את הדמו של המסך שלך עם תוסף ה‑Chrome של Trupeer. דבר באופן טבעי ואל תדאג מטעויות. Trupeer מנקה את הטקסט, מוסיפה אפקטים ויזואליים ומארגנת את התוכן שלך. אחר כך מחברים את HeyGen: בוחרים אווטאר, בוחרים שפה, והווידאו המעובד של Trupeer הופך לסרטון מוצר באיכות סטודיו, עם נראטיב של אווטאר, שמוכן לשיתוף, הטמעה או לוקליזציה.
ליצור חשבונות בשתי הפלטפורמות
הירשם ב־trupeer.ai וב־heygen.com. תצטרך תוכנית בתשלום של HeyGen כדי ליצור סרטוני אווטאר. ל־Trupeer יש מסלול חינמי כדי להתחיל בהקלטת מסך וליטוש וידאו.
להוסיף את מפתח ה‑API של HeyGen ב‑Trupeer
ב-Trupeer, עבור ל-Integrations → Avatar Integration והדבק את מפתח ה-API של HeyGen מהדאשבורד של HeyGen תחת Settings → API. האווטארים של HeyGen יהיו זמינים מיד בתוך העורך של Trupeer.
להקליט וללטש את הווידאו שלך ב‑Trupeer
להתקין את תוסף הכרום של Trupeer, להקליט ווקתרו במסך, ולתת ל‑Trupeer לעבד אותו: לנקות את הסקריפט, להוסיף זומים, היילייטים וכתוביות באופן אוטומטי. אחר כך לעבור על התוצאה ולבצע כל עריכה שצריך.
בחר אווטאר של HeyGen וצור
בתוך הגדרות האווטאר של Trupeer, בחר את אווטאר ה‑HeyGen שלך ואת שפת ההעדפה. Trupeer מעבירה את הסקריפט המלוטש וההקלטה ל‑HeyGen, שמייצרת את סרטון הווידאו הסופי עם נראטיב האווטאר.
מה צוותי מוצר והדרכה בונים
בכל פעם שצריך שהקלטת מסך תרגיש אנושית (דמו, טיוטוריאל, סיור אונבורדינג), Trupeer ו‑HeyGen מייצרות יחד את התוצאה הסופית.
דמו מוצר בקנה מידה גדול
הקלט הדגמת מוצר פעם אחת ב‑Trupeer, החלף את המציג לאווטאר של HeyGen, וצור גרסאות מותאמות אישית לקהלים או לאזורים שונים בלי להקליט מחדש שום דבר.
הדרכת תוכנה ואונבורדינג
להפוך כל תהליך פנימי או ווקתרו של כלי לווידאו הדרכה מלוטש עם קריין אווטאר. העברה עקבית בכל פעם, בלי צורך לתאם מחדש עם המומחה המקצועי לכל מחזור.
תוכן מוצר רב־לשוני
מקליטים פעם אחת באנגלית. Trupeer מטפל בכתוביות ובמבנה. HeyGen מקריין מחדש עם אווטאר ביותר מ־175 שפות וניבים, והופך לוקליזציה גלובלית של תוכן לתהליך עבודה, לא לפרויקט הפקה.
הצלחה ותמיכת לקוחות
צור סרטוני הדרכה עם אווטאר לשאלות תמיכה נפוצות – מספיק מלוטשים כדי להפחית פניות, מספיק אישיים כדי להרגיש כמו תשובה אמיתית, וזמינים 24/7 בלי צוות חי.
איתור לידים ומגע ראשוני למכירות
להקליט Trupeer מוצר שמותאם לתרחיש השימוש של הליד, ואז ליצור גרסת אווטאר של HeyGen שמרגישה כמו דמו אישי — אבל בקנה מידה של כל הפייפליין שלך.
