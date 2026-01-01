HeyGen x Adobe Express

Adobe Express הוא המקום שבו יוצרים תוכן שנראה מעולה. HeyGen הוא המקום שבו עיצובים סטטיים מתעוררים לחיים. כתוסף מובנה ל‑Adobe Express, HeyGen מוסיף אווטאר AI מציאותי ישירות לקנבס שלך.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
סקירת אינטגרציה

צור וידאו וגרור אותו אל הקנבס

רוב כלי הווידאו בכלל לא חלק מתהליך העבודה העיצובי. מסיימים לעבוד ב‑Adobe Express, מייצאים, מחליפים כלי, מייבאים נכסים, בונים מחדש את ההקשר ומתחילים מההתחלה. HeyGen עובד כתוסף בתוך Express, שנגיש מלוח ה‑Add-ons בזמן שאתה מעצב.

לפתוח את פאנל HeyGen בפרויקט שלך ב‑Express, לבחור אווטאר, להוסיף תסריט, לבחור קול ושפה וליצור. סרטון האווטאר נוצר ונופל ישירות על הקנבס שלך כאלמנט שניתן להזיז ולשנות את הגודל שלו, מוכן לשילוב עם טיפוגרפיית המותג שלך, תמונות שנוצרו עם Firefly, נכסי סטוק ואפקטי תנועה. כשמסיימים, להוריד או לשתף ישירות מ‑Express.

1

פתח את Adobe Express ועבור לתוספים

פתח כל פרויקט ב‑Adobe Express ולחץ על Add-ons בפאנל הניווט השמאלי. אפשר גם לעיין במרקטפלייס מדף הבית של Express. חפש HeyGen ולחץ על Add כדי להתקין את התוסף.

2

התחבר לחשבון HeyGen שלך

אחרי ההתקנה, לחץ על התוסף של HeyGen כדי לפתוח את הפאנל. היכנס עם חשבון HeyGen קיים, או צור אחד חדש ב-heygen.com. האווטארים המותאמים אישית, הקולות והגדרות התוכנית שלך זמינים מיד בתוך הפאנל.

3

בחר את האווטאר, הסקריפט והקול שלך

בתוך הפאנל של HeyGen, בחר אווטאר מספריית החשבון שלך, הקלד או הדבק את הסקריפט שלך ובחר קול ושפה. אפשר להוסיף כמה סרטוני אווטאר לאותו עיצוב על ידי חזרה על השלב הזה עבור כל אחד מהם.

4

לחץ על ״Generate Video״ והמתן שהאווטאר יעובד. גרור את הווידאו המוכן לקנבס שלך ב‑Express, מקם ושנה את הגודל, ואז השתמש בכל סט הכלים של Express כדי להשלים את העיצוב. הורד או שתף כשהכול מוכן.

שימושים אפשריים

מה צוותי קריאייטיב ושיווק יוצרים

כל פרויקט ב‑Adobe Express שיכול להרוויח ממגיש – כמו השקת קמפיין, מודעה לרשתות חברתיות או שקופית הדרכה – יכול מעכשיו לכלול אחד כזה, בלי לצאת מהקנבס.

מודעות וידאו לרשתות חברתיות

לעצב את המודעה שלך ב‑Express במידות המדויקות ל‑Instagram, TikTok או LinkedIn, ואז להוסיף מציג אווטאר של HeyGen ולייצא פוסט וידאו מלא. הכל בכלי אחד, בסשן אחד.

תוכן השקת קמפיין

לבנות את הוויז׳ואל של הקמפיין ב‑Express עם נכסי ערכת המיתוג שלך, ואז להוסיף אווטאר של HeyGen שימסור את קריינות ההכרזה, וכך ליצור נכס וידאו שתואם בדיוק לוויז׳ואל של הקמפיין.

חומרי הדרכה ואונבורדינג

השתמש בטמפלייטים המנוהלים של Express כדי לוודא שכל שקופית הדרכה נשארת בהתאם למיתוג, ואז הוסף לכל אחת מספר אווטאר של HeyGen, וכך תיתן לצוותי L&D תהליך עבודה קבוע וסקיילבילי להפקת וידאו.

לוקליזציה רב־לשונית של תוכן

לעצב פעם אחת ב‑Express, ליצור קריינות אווטאר ביותר מ‑175 שפות וניבים דרך HeyGen, ולהפיק נכסי וידאו מותאמים לכל שוק מתוך פרויקט Express אחד, בלי לעצב הכול מחדש.

מצגות ודוחות מדוברים

להוסיף מציג אווטאר של HeyGen לכל מצגת או אינפוגרפיקה ב‑Express, ולהפוך דק סטטי לסרטון מלווה בקריינות שאפשר לשתף כקובץ MP4 או להטמיע ישירות במייל קמפיין.

