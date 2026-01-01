HeyGen x Adobe Express
Adobe Express הוא המקום שבו יוצרים תוכן שנראה מעולה. HeyGen הוא המקום שבו עיצובים סטטיים מתעוררים לחיים. כתוסף מובנה ל‑Adobe Express, HeyGen מוסיף אווטאר AI מציאותי ישירות לקנבס שלך.
צור וידאו וגרור אותו אל הקנבס
רוב כלי הווידאו בכלל לא חלק מתהליך העבודה העיצובי. מסיימים לעבוד ב‑Adobe Express, מייצאים, מחליפים כלי, מייבאים נכסים, בונים מחדש את ההקשר ומתחילים מההתחלה. HeyGen עובד כתוסף בתוך Express, שנגיש מלוח ה‑Add-ons בזמן שאתה מעצב.
לפתוח את פאנל HeyGen בפרויקט שלך ב‑Express, לבחור אווטאר, להוסיף תסריט, לבחור קול ושפה וליצור. סרטון האווטאר נוצר ונופל ישירות על הקנבס שלך כאלמנט שניתן להזיז ולשנות את הגודל שלו, מוכן לשילוב עם טיפוגרפיית המותג שלך, תמונות שנוצרו עם Firefly, נכסי סטוק ואפקטי תנועה. כשמסיימים, להוריד או לשתף ישירות מ‑Express.
פתח את Adobe Express ועבור לתוספים
פתח כל פרויקט ב‑Adobe Express ולחץ על Add-ons בפאנל הניווט השמאלי. אפשר גם לעיין במרקטפלייס מדף הבית של Express. חפש HeyGen ולחץ על Add כדי להתקין את התוסף.
התחבר לחשבון HeyGen שלך
אחרי ההתקנה, לחץ על התוסף של HeyGen כדי לפתוח את הפאנל. היכנס עם חשבון HeyGen קיים, או צור אחד חדש ב-heygen.com. האווטארים המותאמים אישית, הקולות והגדרות התוכנית שלך זמינים מיד בתוך הפאנל.
בחר את האווטאר, הסקריפט והקול שלך
בתוך הפאנל של HeyGen, בחר אווטאר מספריית החשבון שלך, הקלד או הדבק את הסקריפט שלך ובחר קול ושפה. אפשר להוסיף כמה סרטוני אווטאר לאותו עיצוב על ידי חזרה על השלב הזה עבור כל אחד מהם.
בתוך הפאנל של HeyGen, בחר אווטאר מספריית החשבון שלך, הקלד או הדבק את הסקריפט שלך ובחר קול ושפה. אפשר להוסיף כמה סרטוני אווטאר לאותו עיצוב על ידי חזרה על השלב הזה עבור כל אחד מהם.
לחץ על ״Generate Video״ והמתן שהאווטאר יעובד. גרור את הווידאו המוכן לקנבס שלך ב‑Express, מקם ושנה את הגודל, ואז השתמש בכל סט הכלים של Express כדי להשלים את העיצוב. הורד או שתף כשהכול מוכן.
מה צוותי קריאייטיב ושיווק יוצרים
כל פרויקט ב‑Adobe Express שיכול להרוויח ממגיש – כמו השקת קמפיין, מודעה לרשתות חברתיות או שקופית הדרכה – יכול מעכשיו לכלול אחד כזה, בלי לצאת מהקנבס.
מודעות וידאו לרשתות חברתיות
לעצב את המודעה שלך ב‑Express במידות המדויקות ל‑Instagram, TikTok או LinkedIn, ואז להוסיף מציג אווטאר של HeyGen ולייצא פוסט וידאו מלא. הכל בכלי אחד, בסשן אחד.
תוכן השקת קמפיין
לבנות את הוויז׳ואל של הקמפיין ב‑Express עם נכסי ערכת המיתוג שלך, ואז להוסיף אווטאר של HeyGen שימסור את קריינות ההכרזה, וכך ליצור נכס וידאו שתואם בדיוק לוויז׳ואל של הקמפיין.
חומרי הדרכה ואונבורדינג
השתמש בטמפלייטים המנוהלים של Express כדי לוודא שכל שקופית הדרכה נשארת בהתאם למיתוג, ואז הוסף לכל אחת מספר אווטאר של HeyGen, וכך תיתן לצוותי L&D תהליך עבודה קבוע וסקיילבילי להפקת וידאו.
לוקליזציה רב־לשונית של תוכן
לעצב פעם אחת ב‑Express, ליצור קריינות אווטאר ביותר מ‑175 שפות וניבים דרך HeyGen, ולהפיק נכסי וידאו מותאמים לכל שוק מתוך פרויקט Express אחד, בלי לעצב הכול מחדש.
מצגות ודוחות מדוברים
להוסיף מציג אווטאר של HeyGen לכל מצגת או אינפוגרפיקה ב‑Express, ולהפוך דק סטטי לסרטון מלווה בקריינות שאפשר לשתף כקובץ MP4 או להטמיע ישירות במייל קמפיין.
להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.