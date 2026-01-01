רוב כלי הווידאו בכלל לא חלק מתהליך העבודה העיצובי. מסיימים לעבוד ב‑Adobe Express, מייצאים, מחליפים כלי, מייבאים נכסים, בונים מחדש את ההקשר ומתחילים מההתחלה. HeyGen עובד כתוסף בתוך Express, שנגיש מלוח ה‑Add-ons בזמן שאתה מעצב.

לפתוח את פאנל HeyGen בפרויקט שלך ב‑Express, לבחור אווטאר, להוסיף תסריט, לבחור קול ושפה וליצור. סרטון האווטאר נוצר ונופל ישירות על הקנבס שלך כאלמנט שניתן להזיז ולשנות את הגודל שלו, מוכן לשילוב עם טיפוגרפיית המותג שלך, תמונות שנוצרו עם Firefly, נכסי סטוק ואפקטי תנועה. כשמסיימים, להוריד או לשתף ישירות מ‑Express.