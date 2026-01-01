HeyGen x FlowShare
FlowShare מתעד כל צעד בכל תהליך בזמן שאתה עובד. HeyGen הופך את המדריך המתועד הזה לסרטון אווטאר AI עם קריינות מלאה. ביחד הם מלמדים את כל הצוות שלך בלי תסריטים, בלי תוכנת הקלטה ובלי עריכה ידנית.
מתעדים תהליך, מקבלים וידאו מדובב
האינטגרציה של HeyGen נמצאת בתוך תפריט ה-Export של FlowShare, באותו מקום שממנו מייצאים קובץ PDF או מסמך Word. אין API שצריך להגדיר, אין כלי נפרד שצריך לפתוח, ואין תוכן שצריך להכין. הפלואו שלך כבר שם.
אחרי שיצרת מדריך ב‑FlowShare, פתח את פאנל ה‑Export, בחר HeyGen, בחר את האווטאר, הקול והשפה, ולחץ על Generate. FlowShare שולח את תוכן השלבים ל‑HeyGen, שמייצרת סרטון אווטאר שבו כל שלב מוקרא לפי הסדר. הסרטון המוגמר חוזר ל‑FlowShare ומוכן לשיתוף.
לפתוח את הגדרות FlowShare ולעבור ל־Integrations
ב-FlowShare, פתח את Settings ועבור ללשונית Integrations. תראה שם את HeyGen ברשימה. לחץ על אייקון HeyGen כדי להתחיל את ההגדרה.
חבר את חשבון HeyGen שלך
הזן את מפתח ה‑API שלך ל‑HeyGen — זמין ב‑heygen.com/settings/api — בפאנל ההגדרות של HeyGen בתוך FlowShare. FlowShare תאמת את החיבור ותטען את האווטארים והקולות הזמינים שלך. אפשר לייצא את הגדרות האינטגרציה לקובץ הגדרות .fss ולהפיץ אותו לכל האינסטנסים של הצוות.
להקליט תהליך בדיוק כמו שבדרך כלל עושים
הקלט כל תהליך ב‑FlowShare פשוט על ידי ביצוע שלו בכל אפליקציית Windows. כשתסיים, עבור על תיאורי השלבים שנוצרו אוטומטית, ערוך איפה שצריך וטשטש בבת אחת כל מידע רגיש. תיאורי השלבים יהפכו לסקריפט הנראציה של HeyGen — אז חשוב לנסח אותם בצורה ברורה ומלאה.
לייצא ל‑HeyGen ולקבל את הווידאו שלך
פתח את פאנל ה‑Export, בחר HeyGen, בחר אווטאר, קול ושפה, ולחץ על Generate. FlowShare שולח את תוכן השלבים ל‑HeyGen, שמייצר את סרטון האווטאר המדובר ומחזיר אותו ל‑FlowShare. הווידאו זמין עכשיו לצד שאר הייצוא שלך — מוכן לשיתוף, פרסום ל‑Portal או דחיפה ל‑LMS שלך.
קלטים ופלטים של צומת HeyGen
האינטגרציה עם HeyGen מוסיפה סרטוני אווטאר לספריית הייצוא הקיימת של FlowShare. המדריך שלך נשאר בתוך FlowShare, מוכן לייצוא בפורמטים שמתאימים לסיטואציה, כולל כמה פורמטים במקביל.
מדריכים ממותגים להדפסה לכל תהליך
PowerPoint
מצגות הדרכה מוכנות לשיתוף עם צילומי מסך
מילה
מדריכים ניתנים לעריכה בפורמט DOCX
HTML
דמואים אינטראקטיביים להטמעה באתר
PNG
צילום מסך נפרד לכל שלב
MP4
ייצוא וידאו פשוט מלכידת מסך
SCORM / xAPI
חבילות למידה דיגיטלית תואמות LMS
HeyGen
סרטון עם אווטאר AI מדבר כחלק מהוורקפלואו שלך
מי בונה מה עם FlowShare ו-HeyGen
בכל מקום שבו מדריך תהליך מרוויח ממגיש אנושי (הדרכות ERP, השקת תוכנות, חומרי אונבורדינג), HeyGen הופך את המדריך הכתוב לסרטון מדובב באופן אוטומטי.
סרטוני הדרכה ל-ERP ו-SAP
FlowShare נבנתה במיוחד לתוכנות מורכבות כמו SAP. תעד תהליך עבודה ב‑ERP — רישום חשבוניות, הזמנות רכש, קליטת סחורה — וצור סרטון HeyGen עם קריינות שמדריך את הצוות צעד‑אחר‑צעד, בלי צורך במדריך שנמצא בחדר.
תוכנה וניהול שינוי
כשמערכת חדשה עולה לאוויר, מתעדים כל תהליך מרכזי ב‑FlowShare ויוצרים ספריית סרטוני HeyGen בתוך שעות — לא שבועות. נותנים לכל מחלקה סיור מודרך עם קריינות על התהליכים שמשפיעים עליה, עוד לפני היום הראשון.
אונבורדינג עובדים בקנה מידה גדול
צוותי HR ולמידה ופיתוח יכולים לתעד כל משימת אונבורדינג — מהגדרת תלוש השכר ועד הגשת הוצאות — וליצור מדריכי וידאו מדובבים לכל אחת מהן. עובדים חדשים מקבלים הסבר עקבי וברמה גבוהה, בלי קשר למי פנוי להכשיר אותם.
תיעוד תהליכים רב־לשוני
FlowShare תומך בתרגום למגוון שפות דרך תוסף ה-AutoTranslation. אפשר לשלב אותו עם יותר מ-175 קולות בשפות שונות של HeyGen כדי ליצור מאותו מדריך תהליך גם סרטון מודרך עם קריינות בכל שפה — מתוך הקלטת תהליך מקורית אחת.
העצמת לקוחות ושותפים
ספקי תוכנה וחברות ייעוץ יכולים לתעד תהליכים מול לקוחות ב‑FlowShare ולהעביר מדריכי וידאו מדובבים של HeyGen לצד מדריכים כתובים — וכך לתת ללקוחות חוויית אונבורדינג עשירה יותר, בלי להגדיל את זמן ההפקה.
