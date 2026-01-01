HeyGen x Superhuman
Agent של HeyGen הופך את Superhuman Go לסטודיו קריאייטיב מלא, כדי ליצור סרטוני וידאו וקבצי אודיו באיכות מקצועית ישירות בדפדפן, בלי לצאת ממה שאתה עובד עליו.
הדפדפן שלך, עכשיו סטודיו קריאייטיב
Agent של HeyGen חי בתוך הפאנל של Superhuman Go, אותו סיידבר שאתה כבר משתמש בו לעזרה של AI בכל רחבי הרשת. אין כלי חדש לפתוח, אין קובץ לייצא, ואין הקשר שצריך לבנות מחדש באפליקציה נפרדת.
לפתוח את Go מכל עמוד ב‑Chrome או Edge, לנווט אל HeyGen Agent ב‑Agent Store, להקליד את הסקריפט או לתאר מה רוצים, ולבחור פלט וידאו או אודיו. הסוכן מרנדר דרך חשבון ה‑HeyGen שלך, כולל האווטאר שלך, הקול שלך, הקרדיטים שלך, ומספק את הקובץ המוגמר מוכן לשיתוף, הטמעה או שליחה. כל זה קורה בדפדפן שבו אתה כבר משתמש.
להתקין את Go מחנות ההרחבות של Chrome או Edge
הורד את תוסף Superhuman Go מ־Chrome Web Store או מ־Microsoft Edge Add-ons. היכנס עם חשבון ה־Superhuman שלך. Go יופעל בדפדפן שלך ותוכל לגשת אליו מסרגל התוספים בכל דף אינטרנט.
לפתוח את Agent Store ולהוסיף את HeyGen Agent
לחוץ על אייקון Superhuman Go בסרגל הכלים של הדפדפן כדי לפתוח את הפאנל. עבור ל-Agent Store, מצא את HeyGen Agent ולחץ על Add. הסוכן יופיע מיד בפאנל Go שלך ויהיה זמין מעכשיו בכל עמוד.
חבר את חשבון HeyGen שלך
בפעם הראשונה שתשתמש ב‑HeyGen Agent, תתבקש להתחבר לחשבון HeyGen שלך. בצע אימות דרך OAuth. האווטארים המותאמים אישית, שיבוטי הקול והקרדיטים של התוכנית זמינים מיד בתוך פאנל Go. בלי אפליקציה נפרדת, בלי מפתח API, בלי חיוב נוסף.
ליצור את סרטון או הודעת האודיו הראשונה שלך
פתח את Go מכל עמוד, בחר את HeyGen Agent, בחר Video או Audio, הקלד את הסקריפט שלך ולחץ על Generate. הקובץ המוגמר מוכן להורדה או שיתוף בלי לצאת מהעמוד שבו אתה נמצא. לתוצאות הכי טובות, כדאי קודם להגדיר אווטאר מותאם אישית ושיבוט קול ב-heygen.com/avatar.
מה ליצור במקום לכתוב אימייל ארוך
בכל רגע שבו וידאו או הודעת אודיו יעבירו את המסר טוב יותר מטקסט (עדכון פרויקט, סיכום ללקוח, סרטון הסבר), HeyGen Agent כבר מחכה בדפדפן שלך כדי ליצור אותם.
סרטוני פנייה אישיים
כשאתה בתוך ה‑CRM או האימייל שלך, פתח את Go וצור סרטון אווטאר HeyGen באורך 30 שניות שמותאם אישית לליד – כולל השם שלו, החברה והאתגר שלו. שלח אותו לפני שאתה סוגר את הטאב.
עדכונים לבעלי עניין
במקום לכתוב אימייל ארוך על סטטוס הפרויקט, פותחים את HeyGen Agent מכל כלי שבו עובדים, כמו Notion, Linear או Google Docs, ומייצרים סרטון עדכון מדובב עבור כל מי שצריך להיות בעניינים.
הודעות לצוותים אסינכרוניים
כשווידאו מרגיש מוגזם, אפשר להשתמש בפלט האודיו של HeyGen Agent כדי לשלוח הודעת קול שנוצרה מתסריט, בקול המשובט שלך. זה יכול להיות בריף קצר, הסבר על החלטה או עדכון ללקוח.
סיכומי פגישות ופולואפים ללקוחות
אחרי שיחה, כשאתה עדיין בכלי שבו רשמת הערות, פתח את Go וצור סרטון סיכום מדובב ללקוח שמסכם החלטות, הצעדים הבאים ומה אתה צריך מהם.
תקשורת רב־לשונית
עובד עם לקוחות או צוותים בינלאומיים? צור את הודעת הווידאו או האודיו פעם אחת, ואז השתמש ביותר מ־175 השפות והניבים של HeyGen כדי להפיק אותה בשפה שלהם — ישירות מאותה סשן Go.
