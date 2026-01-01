ChatGPT x HeyGen
800 מיליון אנשים משתמשים ב-ChatGPT כדי לחשוב, לכתוב ולתכנן. עד עכשיו, כדי להפוך את השיחות האלה לוידאו היית צריך לצאת מהכלי. HeyGen משנה את זה. הפרומפט הוא ההפקה.
איפה ש־800 מיליון רעיונות הופכים לוידאו
בכל פעם שמישהו מסיים תסריט, חקר, או אפילו רעיון גולמי ב‑ChatGPT, נוצר פער. רגע שבו אתה חושב: "הייתי מעדיף לראות את זה כוידאו ולא לקרוא את זה", ואז צריך לפתוח כלי אחר, לבנות מחדש את ההקשר, ולהתחיל מהתחלה.
האפליקציה המקורית של HeyGen בתוך ChatGPT סוגרת את הפער הזה לגמרי. כתוב /heygen בכל שיחה ותאר מה אתה צריך. Video Agent לוקח את ההקשר של השרשור שלך, בונה תוכנית הפקה, ויוצר וידאו גמור עם אווטארים, גרפיקת תנועה, בי‑רול וקריינות — ישירות בתוך הצ׳אט. אפשר ללטש אותו בשיחה עד שהוא יוצא בדיוק כמו שצריך. בלי אקספורטים. בלי טאבים חדשים.
“חפש את 3 היתרונות המובילים של וידאו אסינכרוני לצוותים מרוחקים, ואז עם /heygen הפוך את זה לסרטון הסבר של 60 שניות.”
למצוא את HeyGen ב-ChatGPT App Store
פתח את ChatGPT ועבור ל-App Store. חפש HeyGen ולחץ כדי לפתוח את עמוד האפליקציה. אפשר גם להתחבר ישירות מדאשבורד HeyGen שלך תחת Integrations → ChatGPT.
חבר את חשבון HeyGen שלך
לחץ על Add to ChatGPT ואשר את HeyGen עם החשבון שלך. צריך חשבון HeyGen חינמי — אפשר להירשם ב-heygen.com אם עדיין אין לך. האווטארים המותאמים אישית והגדרות הקול שלך עוברים מיד.
להפעיל את HeyGen בכל שיחה
בכל שיחה ב-ChatGPT, כתוב /heygen ואחריו תיאור הווידאו שאתה רוצה. HeyGen משתמשת בכל ההקשר של השיחה שלך, ואין צורך להסביר מחדש על מה עבדת. לפני שהרינדור מתחיל, תופיע תוכנית הפקה שתוכל לעבור עליה ולאשר.
לצפות, לשפר ולשתף
הווידאו המוגמר שלך נוצר ומתנגן ישירות בתוך ChatGPT. אפשר ללטש אותו בשיחה – להתאים אורך, להחליף ויז׳ואלים, לשנות טון – הכול בלי לצאת מהצ׳אט. לחץ כדי לעבור ל‑HeyGen לעריכות מתקדמות, ייצוא 4K או תרגום ליותר מ‑175 שפות.
כל שיחה ראויה לסרטון וידאו
אם אי פעם סיימת שיחה ב‑ChatGPT וחשבת "הלוואי שיכולתי פשוט לשלוח את זה בתור וידאו", בדיוק בשביל זה האינטגרציה הזו קיימת.
מרעיון לסרטון הסבר
חפש נושא ב‑ChatGPT ואז הקלד /heygen כדי להפוך את כל השרשור לסרטון הסבר מלוטש. בלי העתקה‑הדבקה. בלי להחליף הקשר.
סרטוני פיץ׳ למשקיעים
כתוב את נרטיב הפיץ׳ שלך ב-ChatGPT, ואז תן ל-Video Agent להפוך אותו לסרטון פיץ׳ מקצועי עם אווטאר מוביל, כולל גרפיקת תנועה, ויזואליזציות נתונים וקריאה חזקה לפעולה.
תוכן הדרכה וטוטוריאל
לבקש מ-ChatGPT לתכנן שיעור, ואז ליצור מאותה שיחה סרטון הדרכה מובנה עם אווטאר שמקריין, שהופך בתוך דקות למודול שיעור מלא.
מודעות וידאו לרשתות חברתיות
תן פרומפט ל-ChatGPT כדי לקבל טקסט שיווקי שעוצר את הגלילה, ואז השתמש ב-HeyGen כדי ליצור את גרסת הווידאו – מותאמת גודל, עם תסריט והפקה מלאה ל-TikTok, Instagram או LinkedIn – בלי לצאת מהצ׳אט.
דמוים ועדכוני מוצר
לנסח עדכון מוצר ב‑ChatGPT, ואז להפוך אותו לסרטון מונחה אווטאר עבור הלקוחות, הצוות או בעלי העניין שלך — ישירות מהשרשור שכבר כתבת.
להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם AI
