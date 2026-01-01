HeyGen x Granola
Granola מקליטה כל מה שנאמר בפגישות שלך. HeyGen הופך את זה לסרטון מציאותי עם אווטאר וקול. מחובר דרך Claude באמצעות MCP, פרומפט אחד מספיק כדי לעבור מהערות שיחה לסרטון מוגמר ומדובב.
Granola קוראת את החדר, HeyGen בונה את הווידאו
כשכותבים פרומפט שמפנה גם לפגישת Granola וגם לסרטון HeyGen באותו משפט, Claude מזהה אילו כלים הוא צריך ומפעיל אותם לפי הסדר: קודם קורא את היסטוריית הפגישות שלך מ‑Granola, ואז יוצר את הווידאו דרך HeyGen.
Claude מפעיל את list_meetings כדי לאתר את השיחה הנכונה לפי שם, תאריך או משתתף, ואז מפעיל get_meetings כדי למשוך את סיכומי הפגישה המלאים. מתוך התוכן הזה הוא כותב תסריט באורך וידאו, ואז מעביר אותו ל־create_video_agent. הסוכן מטפל בכל השאר, וכשעיבוד הווידאו מסתיים אתה מקבל את הסרטון בספריית HeyGen שלך.
“למשוך את פגישת Granola האחרונה שלי ולהפוך אותה לסרטון HeyGen של 60 שניות שאוכל לשתף ב‑Slack עבור מי שלא היה בפגישה.”
לחבר את Granola ב-Claude Connectors
ב-Claude, עבור לתפריט בצד שמאל למעלה → Customize → Connectors. לחץ על +, ואז על Browse connectors, חפש Granola ולחץ שוב על +. תיפתח דף התחברות — היכנס לחשבון Granola שלך כדי לתת ל-Claude הרשאת גישה. עבור Claude Code, הרץ: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
להוסיף את HeyGen כקונקטור מותאם אישית
גש ל־developers.heygen.com/mcp/overview והעתק את כתובת ה־URL של ה־MCP endpoint. חזור ל־Claude Connectors, לחץ על + → Add custom connector, תן לו את השם HeyGen, והדבק את ה־endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
לוודא ששני המחברים מופעלים
לפני שמתחילים שיחה, ודא שגם מחבר Granola וגם מחבר HeyGen מופעלים (toggled on) בסשן Claude הפעיל שלך. שניהם חייבים להיות פעילים בו־זמנית כדי ש-Claude יוכל לקרוא להם באותו תהליך עבודה. אפשר לוודא אילו כלים זמינים על ידי שאלה ל-Claude: What MCP tools do you have access to?
להריץ את הפרומפט הראשון ולקחת את כתובת ה-URL של הסשן
נסה את פרומפט ה‑action items מלמעלה, או התחל עם: Pull my latest Granola meeting and turn it into a 60-second HeyGen video I can drop in Slack.
איך שלושה מערכות מתחברות בפרומפט אחד
Claude פועל כמנצח: קורא מ‑Granola, מנתח את התוכן וכותב ל‑HeyGen. אף אחד מהכלים לא יודע שהשני קיים. Claude הוא הגשר ביניהם.
Granola מספקת את הסיכומים
חושף את היסטוריית הפגישות ככלי שניתן לבצע עליו שאילתות. Claude קורא מכאן הערות, תמלילים ומשתתפים.
Claude קורא את ההקשר
מתזמן את שני ה‑MCP. מסכם את ההערות לתסריט וקורא ל‑HeyGen כדי להפיק את הווידאו.
HeyGen יוצרת את הווידאו
מקבל את הפרומפט ומרנדר וידאו, ומחזיר סטטוס ומזהה וידאו כשהתהליך מסתיים.
הכלים ש-Claude באמת מפעיל
כל כלי שמופיע כאן הוא אמיתי, מתוך מסמכי ה‑MCP הרשמיים שפורסמו עבור Granola ו‑HeyGen. Claude בוחר ומסדר אותם לפי מה שהפרומפט שלך מבקש.
list_meetings
סרוק את רשימת הפגישות לפי כותרת, תאריך או משתתפים. מחזיר מזהה פגישה, כותרת, תאריך ומשתתפים. בתוכניות בתשלום, כולל הערות ששיתפו איתך וניתן לסנן לפי תיקייה.
get_meetings
משוך את כל תוכן הפגישה לפי ID — הערות פרטיות, הערות משופרות ב-AI, משתתפים. זה הכלי שמביא את תוכן הפגישה עצמו שבו Claude משתמש כדי לכתוב תסריט וידאו.
query_granola_meetings
לשוחח ישירות עם ההערות שלך ב‑Granola. שימושי לשאלות פתוחות כמו "מה החלטנו לגבי תמחור בכל השיחות שלי בחודש שעבר?"
get_meeting_transcript
התעמק בתמליל הגולמי עם זיהוי דוברים. שימושי כשצריך ציטוטים מדויקים לתסריט הווידאו שלך במקום הערות מסוכמות על ידי AI.
create_video_agent
יצירת וידאו ב-One-shot מפרומפט אחד. הסוכן מטפל אוטומטית בכתיבת הסקריפט, בחירת האווטאר, קומפוזיציית הסצנה והרינדור.
get_video_agent_session
בדוק את הסטטוס, ההתקדמות וה־video_id של סשן סוכן פעיל. Claude קורא לפעולה הזו אחרי create_video_agent כדי לדעת מתי הווידאו מוכן ולקבל את כתובת ה־URL להורדה.
create_video_from_avatar
יצירת וידאו מפורשת באמצעות מזהה אווטאר ספציפי, מזהה קול ספציפי וטקסט תסריט. להשתמש בזה במקום create_video_agent כשצריך שליטה ישירה במראה האווטאר ובבחירת הקול.
design_voice
מצא קולות שמתאימים לתיאור בשפה טבעית. מחזיר עד 3 התאמות. שימושי לפרומפטים שלא מתייחסים לקול ספציפי.
create_video_translation
לתרגם סרטון שנוצר לשפה אחת או יותר עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. אפשר לשרשר את זה אחרי create_video_agent כדי ליצור סרטוני סיכום רב־לשוניים.
להפוך פגישות למומנטום
המטרה היא לא סתם סרטון סיכום, אלא וידאו שגורם לכל בעלי העניין הרלוונטיים להגיב ולזוז בזמן – גם לאלה שלא היו בשיחה.
משימות פעולה מהפגישה
תהליך העבודה המרכזי: למשוך את הפגישה האחרונה, ליצור סרטון של 60 שניות שמתחיל בתוצאה, עובר על כל החלטה, מציין כל Owner בשמו יחד עם המשימה והדדליין שלו, ומסיים בבקשה אחת ברורה. להעלות אותו ל‑Slack.
תדרוכים לבעלי עניין
קח הערות מפגישת אסטרטגיה, השקה או הנהלה וצור סרטון מדובב עבור האנשים שצריכים לפעול אבל לא היו שם. לא סיכום כללי, אלא פנייה ישירה שמדגישה מה הם צריכים לדעת ולעשות.
החלטות השקה ופרויקטים
כשאסטרטגיית השקה, כיוון פרויקט או החלטה מרכזית נסגרים בפגישה, צור וידאו שמפיץ את ההחלטה בצורה ברורה: מי אחראי על איזה חלק בהשקה, מה כבר סגור, ומה עדיין צריך חוות דעת ומתי.
אחריות בין פגישות
להשתמש ב-query_granola_meetings כדי להציג פריטי פעולה שעדיין פתוחים על פני כמה שיחות, ואז ליצור וידאו שמציין כל בעל משימה פתוחה וכל משימה שעדיין לא הושלמה.
סיכומי פגישות רב־לשוניים
ליצור סרטון משימות פעולה מהערות Granola באנגלית, ואז לשרשר create_video_translation כדי להפיק גרסאות בינלאומיות — אותם היילייטים, בשפה שלהם, עם סנכרון שפתיים — הכל מפרומפט אחד ב-Claude.
