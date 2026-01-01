HeyGen x Make

אם תהליכי האוטומציה של הווידאו שלך דורשים לוגיקה מסתעפת, איטרטורים, ראוטרים ושליטה אמיתית בתנאים, HeyGen על הקנבס הוויזואלי של Make הוא המקום לבנות אותם.

סקירת אינטגרציה

HeyGen בתור מודול בתוך המערכת שלך

כלי אוטומציה אחרים מתייחסים ל‑HeyGen כיעד – השלב האחרון בשרשרת פשוטה. Make מתייחס אליו כרכיב בתוך מערכת חיה. אפשר לנתב נתונים אל HeyGen מכל טריגר, להחיל לוגיקה תנאית כדי להחליט איזה וידאו ליצור, להריץ את HeyGen על כל שורה במאגר נתונים באמצעות Iterator, לאגד את התוצאות, ולהסתעף לשלבים הבאים בהתאם אם הווידאו הצליח או נכשל.

זו ההבדל של Make. לא רק "כש-X קורה, צור וידאו." אלא "כש-X קורה, בדוק Y, אם תנאי Z מתקיים, עבור על הרשומות, צור סרטונים עם טמפלייטים שונים לכל סגמנט, טפל בשגיאות בענף A, והעבר קישורים שהושלמו לענף B." מערכת, לא קיצור דרך.

טריגר על איש קשר חדש ב-HubSpot → ליצור סרטון Welcome ב-HeyGen → לשלוח דרך Gmail

1

לפתוח את Make וליצור תרחיש חדש

התחבר ב-make.com ולחץ על Create a new scenario. בקנבס, לחץ על + כדי להוסיף את המודול הראשון שלך וחפש HeyGen.

2

חבר את חשבון HeyGen שלך

כשתתבקש, לחץ על Add כדי ליצור חיבור חדש. הזן את מפתח ה‑API של HeyGen מהדאשבורד שלך תחת Settings → API. החיבור יישמר ויהיה ניתן להשתמש בו מחדש.

3

בנה את התרחיש שלך סביב המודול של HeyGen

להוסיף טריגר (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), להגדיר את מודול הפעולה של HeyGen עם שדות נתונים ממופים, ואז להוסיף שלבים המשכיים בעזרת מודולי Router ו-filter של Make.

4

בדיקה, דיבוג והפעלה

לחיצה על Run once תריץ את התרחיש ותאפשר לראות כל מודול פועל בזמן אמת. השתמש בדיבאגר החי של Make כדי לבדוק את הקלטים והפלטים. כשנראה שהכול עובד כמו שצריך, העבר למצב Active.

מודולים

מה HeyGen יכולה לעשות בתוך תרחיש

HeyGen מופיעה כאוסף של מודולים מקוריים ב‑Make — טריגרים, פעולות וחיפושים — שכל אחד מהם ניתן להגדרה עם מיפוי הנתונים ושליטת הלוגיקה של Make.

טריגר

שיבוט וידאו אווטאר

נשלח כשסרטון HeyGen מסיים רינדור — בהצלחה או בכישלון — ומפעיל את שלבי הניתוב והמסירה הבאים בשרשרת.

פעולה

צור וידאו אווטאר

ליצור וידאו מותאם אישית באמצעות טמפלייט שמור של HeyGen, ולהזריק משתנים דינמיים ממקור הנתונים שלך בכל איטרציה.

פעולה

יצירת וידאו מטמפלייט

צור סרטון אווטאר מדבר היפר-ריאליסטי מתמונה אחת בלבד, עם תנועות והבעות מתקדמות המופעלות על ידי בינה מלאכותית.

פעולה

תרגם וידאו

שלח כל וידאו של HeyGen לתרגום ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים, לשימוש כשלב אחרי יצירה בכל ענף של התרחיש.

פעולה

ליצור וידאו עם אווטאר IV

ליצור וידאו מלא עם נראטיב של אווטאר מתוך תסריט, מזהה אווטאר וקול, עם כל נתון דינמי שממופה ממודולים קודמים.

פעולה

העלאת נכס

לדחוף קובץ תמונה, וידאו או אודיו לאחסון של HeyGen ממודול קודם, כדי שיהיה מוכן לשימוש כקלט ליצירת וידאו בהמשך הוורקפלואו.

חיפוש

הצגת האווטארים הזמינים

שלוף באופן דינמי את כל האווטארים בחשבון HeyGen שלך. שימושי לתרחישים שבהם בוחרים אווטארים לפי תנאים.

חיפוש

שליפת וידאו לפי ID

משוך את הסטטוס, ה‑URL והמטא־דאטה של וידאו ספציפי. משמש בלולאות פולינג או בשלבי העברת המשך אחרי יצירת הווידאו.

שימושים אפשריים

למה בונים משתמשים בזה

משתמשי העל של Make בונים אוטומציית וידאו שניתנת להרחבה, מסתעפת ומטפלת בכל מקרי הקצה.

סרטוני וידאו מותאמים אישית בכמויות גדולות

להשתמש ב-Iterator כדי לעבד כל שורה ב-Google Sheet, ליצור סרטון אווטאר HeyGen ייחודי לכל רשומה, ולהחזיר את הקישורים המוכנים בחזרה ל-CRM שלך.

ניתוב וידאו מבוסס סגמנטים

להשתמש ב-Router כדי לפצל את האאוטריץ׳ לפי סגמנט — חשבונות אנטרפרייז מקבלים טמפלייט אחד, ו-SMB אחר — כך שכל סגמנט מקבל סרטון שמתאים לו.

לוקליזציה אוטומטית

ליצור וידאו מאסטר, ואז להשתמש ב-Iterator של Make כדי להעביר אותו דרך מודול ה-Translate של HeyGen עבור כל שפת יעד.

שליחת וידאו לפי טריגר של אירוע

שליחת וידאו לפי טריגר של אירוע

להפעיל סרטון HeyGen מותאם אישית בכל פעם שמתבצעת רכישה, משתתפים בוובינר או שולחים טופס.

פייפליינים עם טיפול בשגיאות

פייפליינים עם טיפול בשגיאות

לבנות מסלולי שגיאה לכל מודול של HeyGen. אם וידאו נכשל, לתעד אותו אוטומטית, לשלוח התראה ב‑Slack ולהכניס אותו מחדש לתור לניסיון נוסף.

