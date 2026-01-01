HeyGen x Make

כלי אוטומציה אחרים מתייחסים ל‑HeyGen כיעד – השלב האחרון בשרשרת פשוטה. Make מתייחס אליו כרכיב בתוך מערכת חיה. אפשר לנתב נתונים אל HeyGen מכל טריגר, להחיל לוגיקה תנאית כדי להחליט איזה וידאו ליצור, להריץ את HeyGen על כל שורה במאגר נתונים באמצעות Iterator, לאגד את התוצאות, ולהסתעף לשלבים הבאים בהתאם אם הווידאו הצליח או נכשל.

זו ההבדל של Make. לא רק "כש-X קורה, צור וידאו." אלא "כש-X קורה, בדוק Y, אם תנאי Z מתקיים, עבור על הרשומות, צור סרטונים עם טמפלייטים שונים לכל סגמנט, טפל בשגיאות בענף A, והעבר קישורים שהושלמו לענף B." מערכת, לא קיצור דרך.