HeyGen x HubSpot
71% מהקונים מצפים לפרסונליזציה. "Hi {first_name}" כבר לא מספיק. HeyGen מביאה סרטוני AI מותאמים אישית, עם נראטיב של אווטאר, ישירות לתהליכי העבודה שלך ב‑HubSpot.
וידאו כחלק מתהליך העבודה, לא מחשבה מאוחרת
רוב הצוותים מתייחסים לוידאו כתהליך הפקה נפרד. מצלמים משהו, מישהו עורך אותו, מישהו מעלה אותו, ואז מישהו מדביק את הלינק במייל. עד שזה קורה, הרגע כבר עבר.
עם HeyGen מותקן מ-HubSpot Marketplace, יצירת וידאו הופכת לפעולת וורקפלואו מובנית. זה אותו דבר כמו לשלוח אימייל, לעדכן פרופרטי או להקצות משימה. כשאיש קשר נכנס לטריגר ההרשמה שלך, HeyGen יוצר סרטון אווטאר מותאם אישית בעזרת נתוני ה-CRM שלו, כותב את הלינק ישירות לכרטיס האיש קשר, ופעולת הוורקפלואו הבאה שלך יכולה לכלול את הוידאו הזה במייל באופן אוטומטי. כל הלופ עובד בלי מגע יד.
“טיפ: להוסיף קישור שיתופי לסרטון ה‑AI שנוצר כדי להטמיע אותו באימיילים, להוסיף לרשומות דיל או להשתמש בו בסיקוונסים.”
להתקין את HeyGen מ-HubSpot Marketplace
גש ל-HubSpot App Marketplace, חפש HeyGen ולחץ על Install. אשר הרשאות לניהול וצפייה בנתוני ה-CRM שלך. שתי תכונות איש קשר מותאמות אישית נוצרות אוטומטית.
חבר את חשבון HeyGen שלך
במהלך ההתקנה, הזן את אסימון ה‑API של HeyGen מהדאשבורד שלך תחת Settings → API. זה מחבר את HeyGen ל‑HubSpot והופך את האווטארים, הטמפלייטים והקולות שלך לזמינים בתוך תהליכי העבודה.
להוסיף את פעולת HeyGen לוורקפלואו
ב-HubSpot Workflows, הוסף את הפעולה המותאמת אישית Generate a HeyGen personalized video for a contact. בחר טמפלייט, מַפה שדות של HubSpot contact ל-script variables, והגדר שפה והגדרות אווטאר.
להשתמש בקישור הווידאו במייל שלך
להוסיף פעולה שנייה לשליחת אימייל שיווקי. להכניס את המאפיין heygen_video_gif כתמונת תצוגה מקדימה מונפשת שמקושרת ל־heygen_video_url.
סרטון מותאם אישית לכל שלב
וידאו הוא לא רק למודעות בשלב העליון של המשפך. עם HeyGen שמופעל בתוך תהליכי העבודה של HubSpot, אפשר לספק אוטומטית את הווידאו הנכון בכל נקודת מגע.
טיפוח לידים
להפעיל סרטון סקירת מוצר מותאם אישית ברגע שליד חדש ממלא טופס, שמברך אותו בשמו ומעביר מסר שמדבר ישירות לתעשייה שלו ולכאב המרכזי שלו – עוד לפני שצוות המכירות שלך חוזר אליו.
מעקב אחרי אירוע
אחרי וובינר או כנס, להכניס את המשתתפים לתהליך עבודה שמייצר סרטון תודה אישי שמזכיר את האירוע שבו השתתפו, מה שדובר בו, וצעד המשך ברור.
רצפי מכירות
כשדיל עובר לשלב מפתח, להפעיל סרטון המשך מותאם אישית מאווטאר הנציג שמסכם את השיחה, מציג סיפור לקוח רלוונטי ומקדם את הליד לקראת קבלת החלטה.
אונבורדינג ללקוחות
ספק לכל לקוח חדש סרטון "Getting Started" מותאם אישית, שמשתמש בשם שלו, בשם החברה ובסוג התוכנית כדי להדריך אותו דרך הפיצ׳רים הכי רלוונטיים לשימוש שלו.
אימוץ מוצר
להפעיל סרטוני נאג׳ לאימוץ מוצר כשלקוח לא השתמש בפיצ׳ר מרכזי, מגיע לאבן דרך בשימוש או מתקרב לחידוש — כדי לשמור על מעורבות ולהרחיב את הערך לאורך כל מחזור החיים שלו.
קמפיינים גלובליים
להשתמש בהעדפת שפה של איש הקשר או בנתוני מדינה כדי ליצור ולשלוח סרטוני AI ביותר מ־175 שפות, עם תוכן ממוקם במלואו ומסופר על ידי אווטאר, לכל שוק מתוך תהליך עבודה אחד מרוכז.
מה צוותי שיווק ומכירות יוצרים
צוותי HubSpot משתמשים ב-HeyGen כדי להוסיף וידאו לתהליכי העבודה שהם כבר מריצים, ולהפוך קמפיינים קיימים לאישיים יותר בלי להוסיף עלויות הפקה.
קמפיינים במייל עם וידאו
להחליף את התמונה הסטטית באימייל ב־GIF של HeyGen שמנגן במעבר עכבר, כדי להשיג את העלייה המוכחת של 65% בשיעור ההקלקות כשוידאו כלול באימייל שיווקי.
ABM ואאוטריץ׳ ממוקד
להכניס חשבונות אסטרטגיים לוורקפלואו שיוצר סרטוני הנהלה מותאמים אישית, שמזכירים את החברה שלהם, הענף שלהם ונקודות הכאב הספציפיות שלהם, כדי שהפנייה לארגונים תרגיש מותאמת אישית באמת.
רצפי פולואפ אחרי דמו
הפעל סרטון סיכום אישי אחרי כל דמו, שמסכם מה עברתם יחד, מדגיש את מקרי השימוש הכי רלוונטיים ומקדם את הלקוח הפוטנציאלי לעבר חתימה על החוזה.
קמפיינים לאקטיבציה מחדש
כשאיש קשר מתקרר — בלי פתיחות, בלי קליקים, בלי פעילות בעסקה — מפעילים סרטון מותאם אישית ששובר את הרעש ומדליק מחדש את השיחה עם נגיעה אנושית.
סיקוונסים מרובי שפות
השתמש ב־language preference property של HubSpot כדי ליצור ולשלוח אוטומטית סרטונים בשפת האם של איש הקשר. אותו תהליך עבודה, מותאם מקומית לכל שוק.
