HeyGen x Claude
Claude כותב את התסריט. HeyGen מספק את הווידאו. בין אם אתה ב-Claude.ai, ב-Claude Desktop או ב-Claude Code, אתה פרומפט אחד מסרטון מוכן עם אווטאר שמקריין אותו.
מפרומפט לווידאו בתוך Claude
לפני האינטגרציה הזו תהליך העבודה נראה ככה: לכתוב תסריט ב-Claude, להעתיק, לפתוח את HeyGen, להדביק, להגדיר את האווטאר, ליצור, לחכות, להוריד, לשתף. כל צעד היה ידני. כל צעד היה מעבר הקשר. עכשיו Claude מטפל בכל הלופ.
עכשיו Claude מטפל בכל התהליך. אתה מתאר מה אתה צריך. Claude כותב את הסקריפט, מפעיל את כלי הווידאו של HeyGen דרך MCP, עוקב אחרי הרינדור ומחזיר קישור לשיתוף – הכול בתוך שיחה אחת, בלי שתצטרך לצאת מ-Claude.
“כתוב תסריט לסרטון הסבר באורך 45 שניות על תהליך האונבורדינג החדש שלנו ללקוחות אנטרפרייז. השתמש באווטאר המנהל.”
להכין חשבון HeyGen מוכן
להיכנס או ליצור חשבון חינמי ב-heygen.com. כל התוכניות תומכות ב-MCP וב-Skills. יצירת וידאו משתמשת ביתרת הקרדיטים הפרימיום הקיימת שלך. אין עלות נוספת על האינטגרציה עצמה.
בחר את ממשק Claude שלך
Claude.ai: עבור ל-Connectors והוסף את HeyGen. Claude Desktop: הוסף את שרת ה-MCP של HeyGen להגדרות הדסקטופ שלך. Claude Code: הרץ npx skills add heygen-com/skills בטרמינל.
אימות החשבון שלך
עבור Claude.ai ו-Claude Desktop, יש לאשר את HeyGen דרך מסך ההסכמה של OAuth. אין צורך במפתח API. עבור Claude Code, יש להגדיר את HEYGEN_API_KEY כמשתנה סביבה.
ליצור את הווידאו הראשון שלך
ב-Claude.ai או בגרסת הדסקטופ, פשוט תתאר בצ׳אט את הווידאו שאתה רוצה. ב-Claude Code, הדבק את הפרומפט הראשון שלך וצפה ב-Claude מבצע מחקר, כותב תסריט ומפיק סרטון מוגמר.
בחר את ממשק העבודה של Claude
HeyGen עובד בכל סביבת Claude. כל מסלול אינטגרציה מותאם למשתמש מסוג שונה.
Claude.ai ודסקטופ
להוסיף את HeyGen כקונקטור ישירות בתוך Claude.ai או Claude Desktop. לבצע אימות חד־פעמי עם OAuth — בלי מפתחות API, בלי הגדרות — ולהתחיל ליצור סרטונים מכל שיחה.
Claude Desktop (מתקדם)
להריץ את שרת ה‑MCP של HeyGen מקומית ולחבר אותו ל‑Claude Desktop לאינטגרציה עמוקה יותר. אידיאלי לצוותים שרוצים שליטה מלאה על ההגדרה שלהם או על תהליכי עבודה און‑פרמיס.
Claude Code
להתקין את HeyGen Skills בתוך Claude Code ולהפוך את הטרמינל שלך לפייפליין מלא להפקת וידאו. לחקור, לכתוב, ליצור ולתרגם — הכל מתוך פרומפט אחד.
מה אפשר לבנות
היכולת של Claude לחקור, להסיק מסקנות ולכתוב — יחד עם יכולות ההפקה של וידאו ב‑HeyGen — פותחת תהליכי עבודה שלא היו אפשריים כשהשניים עבדו בכלי נפרד בכל טאב.
מחקר לווידאו
בקש מ-Claude לחקור נושא, לכתוב תסריט ולהפיק את הווידאו. Claude Code עם HeyGen Skills יכול לקבל הוראה אחת ולהחזיר כמה סרטונים מוכנים.
גרסאות רב־לשוניות מיידיות
אחרי יצירת הווידאו, אפשר לבקש מ-Claude לתרגם ולהפיק אותו מחדש בכל אחת מ-175+ שפות עם סנכרון השפתיים של HeyGen — והכול מהודעת המשך אחת.
הפקת קורסים אוטומטית
להעלות סילבוס. Claude Code עם HeyGen Skills חוקר כל מודול, כותב את התסריטים ומפיק סרטוני שיעור מונחי אווטאר.
סרטוני פנייה אישיים
Claude כותב תסריט מותאם אישית לכל ליד. HeyGen יוצרת סרטון אווטאר ייחודי לכל איש קשר. Claude Code יכול להריץ את זה עבור מאות לידים.
הכרזות על מוצרים
תן ל-Claude את ה-Release Notes שלך. הוא כותב את הסקריפט, קורא ל-HeyGen כדי ליצור סרטון אווטאר מנהלים, ומחזיר לינק מוכן לשיתוף ב-Slack או במייל.
