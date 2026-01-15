להחליף PDF מיושנים וצוותי צילום יקרים בווידאו עם בינה מלאכותית שמאחד סטנדרטים של ציות בכל מחלקה, מיקום ושפה—בדקות, לא בחודשים.
הבעיה בהדרכות הציות
הדרישות הרגולטוריות שלך לא עוצרות לרגע. עדכוני HIPAA, פרוטוקולי בטיחות, נהלי HR — הכול משתנה כל הזמן. אבל ליצור סרטוני הדרכה שמתעדכנים בהתאם? זה אומר לתאם צוותי צילום, לקבוע עם מומחי תוכן שתמיד עסוקים, ולהמתין חודשים לתוכן שכבר מיושן ביום שהוא עולה לאוויר. בינתיים, כוח העבודה שלך מפוזר במיקומים, שפות ואזורי זמן שונים, וכולם צריכים לקבל את אותו מסר עקבי. קובצי PDF סטטיים אף אחד לא קורא. סשנים חיים לא באמת ניתנים להרחבה. וכל חור בהדרכה הוא חור בהגנה.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את מסמכי הציות שלך להכשרות וידאו מרתקות שהעובדים באמת צופים בהן. העלה את מסמכי הנהלים, בחר אווטאר AI וצור סרטוני הדרכה מקצועיים בתוך דקות — לא חודשים. עודכנה רגולציה? צור מחדש את הווידאו בתוך שעות. צריך את זה בספרדית, מנדרינית וגרמנית? קליק אחד. מסר הציות שלך נשאר עקבי בכל מיקום, בכל שפה, ולכל עובד. וביחד עם SCORM export זה מתחבר ישירות ל‑LMS הקיים שלך.
כל מה שצוותי ציות צריכים כדי להכשיר עובדים בקנה מידה גדול
המרת פוליסות לווידאו
להפוך מסמכי ציות קיימים — SOPs, קובצי PDF של מדיניות, מצגות PowerPoint — למודולי הדרכה מונחי אווטאר. בלי כתיבת תסריטים מאפס. בלי לתאם זמינות של מומחי תוכן. להעלות את החומרים שלך ולתת ל-AI לעשות את ההפקה.
• להמיר מסמכי מדיניות לסקריפטים של וידאו באופן אוטומטי
• ליצור הדרכות מדקים קיימים
• לעדכן תוכן בלי לצלם מחדש
ציות רב־לשוני
סרטון הדרכה אחד, ביותר מ־175 שפות. תרגום סרטוני AI עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים, כך שההדרכה על HIPAA נשמעת מקומית בכל שוק — לא כמו סרט מדובב מחו״ל. מסרים עקביים, חוויית צפייה מקומית.
• שיבוט קול שומר על האותנטיות של המציג
• סנכרון שפתיים מתאים את תנועות הפה לאודיו המתורגם
• לפרוס לכוח עבודה גלובלי מתוך סרטון מקור אחד
אינטגרציה עם LMS
לייצא מודולי ציות ישירות למערכת ניהול הלמידה שלך. אריזת SCORM תואמת עובדת עם Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors ועוד. לעקוב אחרי השלמות, ציונים והצהרות כשם שעוקבים אחרי כל קורס אחר.
• ייצוא בפורמט SCORM 1.2 ו‑2004
• תמיכה בהעלאה ישירה ל‑LMS
• מוכן למעקב השלמת קורסים
תאומים דיגיטליים ל-SME
המומחים לציות שלך לא יכולים להיות בכל מקום. שכפל את מומחי התוכן שלך פעם אחת, ואז פרוס את המומחיות שלהם בכל מודול הדרכה. קול אחיד, מסירה עקבית, בלי התנגשויות בלו״ז.
• ליצור תאומים דיגיטליים מהקלטת וידאו קצרה
• להשתמש מחדש באווטארים של מומחים בכל כמות של מודולים ללא הגבלה
• לעדכן תסריטים בלי להקליט מחדש
שליטה במותג ובצד הרגולטורי
לקבע מסרים מאושרים, לוגואים ומונחים עם Brand Kit. ה‑Brand Glossary מבטיח שמונחים כמו "HIPAA" ושם החברה שלך ייהגו נכון בכל פעם. בלי פרשנויות חופשיות. בלי הדרכות שלא תואמות את המותג.
• לשמור על מיתוג אחיד בכל הווידאוים
• גלוסרי שולט באופן ההגייה של מונחים טכניים
• ספריית אווטארים מאושרת לארגון שלך
מחזור עדכונים מהיר
הרגולציות משתנות, וגם ההדרכות שלך צריכות להשתנות. כש-OSHA מעדכנת הנחיות או שצוות המדיניות שלך מעדכן נהלים, אפשר ליצור מחדש סרטונים בתוך שעות — לא בתוך שבועות של תיאום ימי צילום מחדש. להישאר תמיד מעודכן בלי כל עלויות ההפקה המיותרות.
- שינויים בתסריט עולים לאוויר תוך דקות
- אין צורך בצילומים מחדש עבור עדכונים
- ניהול גרסאות לביקורות ציות
ממסמך מדיניות לסרטון הדרכה ב־3 שלבים
העלה את תוכן הציות שלך
להתחיל ממה שכבר יש לך — קובצי PDF של מדיניות, מצגות או נהלים כתובים. מחולל הסקריפטים ב‑AI של HeyGen הופך את התיעוד שלך לסקריפטים מוכנים לוידאו, או שאפשר להדביק סקריפט משלך.
בחר אווטאר וקול
בחר מבין יותר מ־200 אווטארים מגוונים של AI או צור תאום דיגיטלי לקצין הציות שלך. בחר קול שמתאים לטון המותג שלך, או שבט את הקול של המומחה הפנימי שלך לאותנטיות מלאה.
יצירה ופריסה
ללחוץ על Generate. תוך דקות יש לך סרטון הדרכת ציות מקצועי. לייצא ל‑LMS שלך עם חבילת SCORM, או להוריד להפצה פנימית. צריך תרגומים? ליצור את כל 175+ השפות מאותו מקור.
מותאם לכל פונקציית ציות
עמידה ב־HIPAA ובתקנות בריאות
צור הדרכת פרטיות למטופלים שעומדת בדרישות הרגולציה. סרטוני הדרכה בתחום הבריאות מבטיחים שכל אחד מאנשי הצוות – מהקבלה ועד הצוות הקליני – יקבל הדרכת HIPAA עקבית בשפה המועדפת עליו.
שימוש מומלץ: להחליף סשנים חיים וארוכים על HIPAA במודולים קצרים ללמידה עצמית בווידאו עבור עובדים פנימיים.
הדרכת בטיחות במקום העבודה
דרישות OSHA, תקשורת סיכונים, פרוטוקולי PPE — הדרכות בטיחות שעובדים באמת צופים בהן. הדגמות ויזואליות עם קריינות של אווטאר מנצחות מדריכים עמוסי טקסט מבחינת זכירה ושיעורי השלמה.
שימוש עיקרי: הפצת סרטוני בטיחות מעבדה בכל האתרים הגלובליים, עם מסרים אחידים בכל אזור.
משאבי אנוש וציות במקום העבודה
מניעת הטרדה מינית, קוד התנהגות, מדיניות נגד אפליה. נושאים רגישים מועברים בצורה מקצועית ועקבית. אפשר לעדכן מדי שנה בלי לצלם מחדש.
שימוש מומלץ: ליצור במהירות סרטוני הדרכה בדיני עבודה שמכסים מה מותר ומה אסור בציות לדיני עבודה.
ליצור במהירות סרטוני הדרכה בדיני עבודה שמכסים מה מותר ומה אסור בציות לדיני עבודה.
ציות פיננסי ורגולטורי
ציות ל‑SOX, מניעת הלבנת הון, מדיניות מסחר במידע פנים. תעשיות מפוקחות צריכות תיעוד שההכשרה אכן התקיימה — וידאו עם מעקב LMS מספק את זה.
ייצור ועמידה בתקני איכות
נהלי ISO, דרישות GMP, פרוטוקולי בקרת איכות. סרטוני הדרכה שמציגים נהלים נכונים מפחיתים טעויות וממצאי ביקורת.
דוגמה: קבוצת Würth צמצמה עלויות תרגום ב־80% תוך יצירה של מצגת ציות באורך 65 דקות, ב־8 שפות, בתוך 4 ימים.
תוכניות ציות גלובליות
הדרכות ציות גלובליות בלי עלויות הפקה גלובליות. אותו אימון, בכל שפה, מתוך וידאו מקור אחד. עקביות שבודקים ומבקרים יודעים להעריך.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה תוכנת וידאו להכשרת ציות?
תוכנת וידאו להכשרת ציות עוזרת לארגונים ליצור, לנהל ולהפיץ תכני הדרכה מבוססי וידאו לדרישות רגולטוריות ונהלים פנימיים. HeyGen משתמשת באווטארים מבוססי בינה מלאכותית ובסינתזת קול כדי ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים מתסריטים או מסמכים — בלי מצלמות, סטודיו או צוותי הפקה. התוצאה היא הכשרת ציות עקבית, ניתנת להרחבה, שניתן לעדכן במהירות כשדרישות רגולציה משתנות.
איך ליצור סרטוני הדרכה תואמי HIPAA?
העלה את מסמכי מדיניות ה‑HIPAA שלך או הדבק את סקריפט ההדרכה שלך לתוך HeyGen. בחר אווטאר AI שישמש כמגיש על המסך, בחר קול מקצועי וצור את הווידאו שלך. עבור ארגוני בריאות שמשרתים אוכלוסיות מגוונות, השתמש ב־video translationכדי ליצור גרסאות בספרדית, מנדרינית, וייטנאמית ושפות נוספות שהצוות שלך דובר. ייצא עם אריזת SCORM למעקב אחרי השלמות ב‑LMS.
האם אפשר לעדכן סרטוני הדרכת ציות כשנוהלים או רגולציות משתנים?
כן — זו אחת מהיתרונות המרכזיים של HeyGen עבור צוותי ציות. כשמדיניות משתנה, פשוט מעדכנים את הסקריפט ומייצרים מחדש את הווידאו. אין צורך לקבוע מחדש ימי צילום, להזמין סטודיו או לתאם זמינות של מומחי תוכן. ברוב המקרים עדכון סקריפט מייצר וידאו חדש בפחות מ-30 דקות, כך שההדרכות שלך נשארות מעודכנות לדרישות הרגולטוריות.
האם HeyGen מתחבר למערכת ה‑LMS שלנו?
HeyGen מייצאת חבילות SCORM 1.2 ו‑SCORM 2004 שעובדות עם מערכות ניהול למידה מובילות, כולל Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo ו‑Absorb. העלה את החבילה שייצאת ישירות ל‑LMS שלך כדי לעקוב אחרי השלמות, ציונים והצהרות עמידה בדרישות רגולציה.
איך עובד אימון ציות רב־לשוני?
צור את סרטון הדרכת הציות שלך פעם אחת בשפת המקור. אחר כך השתמש בפיצ׳ר התרגום של HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ־175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שהמציג שלך יישמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לאודיו המתורגם). הגרסה הספרדית שלך נשמעת כמו ספרדית טבעית, לא כמו אנגלית מדובבת.
האם תוכן הציות שלי מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בתעבורה ובמנוחה. לצוותי ציות אנטרפרייז שמטפלים במסמכי מדיניות רגישים, HeyGen מציעה וורקפלאו ייעודי עם אינטגרציית SSO וניהול משתמשים מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
איזה סוגי הדרכות ציות אני יכול ליצור?
HeyGen תומכת בכל סוגי הדרכות הציות, כולל: פרטיות בריאות ו-HIPAA, בטיחות בעבודה ו-OSHA, ציות בתחום משאבי אנוש (מניעת הטרדה, קוד אתי), רגולציה פיננסית (SOX, AML, מסחר במידע פנים), תקני ייצור (ISO, GMP), פרטיות נתונים (GDPR, CCPA) והסמכות ייעודיות לתעשייה. אם אפשר לכתוב לזה תסריט, HeyGen יכולה להפיק את הווידאו.
מה האורך המקסימלי של סרטוני הדרכת ציות?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים כדי להתאים לעיצוב ההדרכה שלך. רוב מודולי הציות עובדים מצוין בטווח של 3–10 דקות ללמידה קצרה (microlearning), אבל אפשר ליצור תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לשקול לפצל את התוכן לפרקים או מודולים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ומעקב אחר ההתקדמות.
האם כמה אנשים בצוות הציות שלי יכולים להשתמש ב-HeyGen?
כן. HeyGen for Business כולל וורקפלאו של צוותים, שבו מנהלי ציות, מעצבי הדרכה ויוצרי תוכן יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות אווטארים מאושרים, אלמנטים של המותג וטמפלייטים זמינים לכל הצוות. בקרות אדמין מאפשרות לנהל הרשאות ולעקוב אחרי השימוש.
איך HeyGen משתווה להפקת סרטוני ציות מסורתית?
הפקת וידאו ציות מסורתית דורשת לתאם מציגים, להזמין אולפנים, לתאם צוותי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל לוח זמנים של 2–3 חודשים בעלות של $5,000–$15,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת סרטונים באיכות מקבילה בדקות עד שעות, עם מספר בלתי מוגבל של תיקונים בלי עלות נוספת. כשרגולציות משתנות, פשוט מעדכנים ומייצרים מחדש במקום לצלם שוב. קבוצת Würth דיווחה על צמצום של 50% בזמן ההפקה ו־80% בחיסכון בעלויות התרגום. Advantive קיצרה את זמן יצירת התוכן ב־50%.
האם אפשר ליצור תאום דיגיטלי של קצין הציות שלנו?
כן. HeyGen AI clone feature יוצרת תאום דיגיטלי מתוך הקלטת וידאו קצרה. קצין הציות שלך מקליט פעם אחת, ואז האווטאר שלו יכול להעביר כמות בלתי מוגבלת של מודולי הדרכה בלי צורך בתיאום נוסף. כשהוא עוזב את הארגון, אפשר להוציא את האווטאר משימוש וליצור חדש — בלי תכני הדרכה ״יתומים״.
אילו פורמטי וידאו ורזולוציות נתמכים?
HeyGen מייצאת בפורמט MP4 וברזולוציה של עד 4K. עבור הדרכות ציות, רוב הארגונים משתמשים ב‑1080p (Full HD) שמאזן בין איכות לגודל קובץ עבור משלוח דרך LMS. אפשר גם לייצא ב‑720p לסביבות עם מגבלת רוחב פס או כשעדיפות היא לצפייה במובייל.
