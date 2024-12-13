Créez des argumentaires de vente captivants avec des vidéos IA qui vendent 24h/24 et 7j/7

Les démos de vente ne devraient pas être une corvée pour vous ou vos acheteurs. Standardisez votre argumentaire, assurez la cohérence entre les représentants et captez l'intérêt des prospects avec des démos vidéo disponibles en permanence. HeyGen vous permet de créer des présentations de vente évolutives et à fort impact qui éduquent les acheteurs et font avancer les affaires avant même que vous ne passiez l'appel.