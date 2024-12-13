Présentations de vente - Cas d'utilisation
Créez des argumentaires de vente captivants avec des vidéos IA qui vendent 24h/24 et 7j/7
Les démos de vente ne devraient pas être une corvée pour vous ou vos acheteurs. Standardisez votre argumentaire, assurez la cohérence entre les représentants et captez l'intérêt des prospects avec des démos vidéo disponibles en permanence. HeyGen vous permet de créer des présentations de vente évolutives et à fort impact qui éduquent les acheteurs et font avancer les affaires avant même que vous ne passiez l'appel.
Avantages et valeur
Vendez plus intelligemment avec des présentations de vente toujours disponibles
Éduquez les acheteurs à l'avance et rationalisez les appels
Bien trop d'appels commerciaux commencent par des questions répétitives qui auraient pu être abordées au préalable. En utilisant HeyGen, vous pouvez créer un avatar de vous-même et fournir des vidéos préalables à l'appel disponibles 24h/24 et 7j/7 qui guident les prospects à travers votre argumentaire de vente ou démo, en s'assurant qu'ils sont pleinement informés et prêts à avancer.
Développez une approche personnalisée à grande échelle sans vous répéter
Les représentants passent souvent des heures à répéter le même discours de découverte. Avec HeyGen, vous pouvez créer une présentation vidéo captivante et la réutiliser pour chaque prospect, en préservant la personnalisation et l'impact sans travail répétitif.
Accélérez les conversations et maintenez la dynamique des affaires
Les acheteurs se sentent souvent submergés par les e-mails chargés de texte et les présentations traditionnelles. HeyGen peut transformer vos présentations de vente en une vidéo concise et captivante qui attire l'attention, maintient l'intérêt et accélère la progression de la négociation. Utilisez-la comme document à laisser pour les parties prenantes et les groupes d'achat afin qu'ils puissent la revoir.
Témoignages clients
Découvrez comment les entreprises développent leurs présentations commerciales
Comment créer des
présentations commerciales avec HeyGen
Commencez à créer des argumentaires de vente et des démonstrations vidéo à fort impact en quelques minutes—aucune équipe de production vidéo ou compétences en montage nécessaires.
Choisissez parmi des modèles de vente personnalisables conçus pour des présentations de vente, des démonstrations et des suivis. Vous avez besoin d'un contrôle total ? Commencez avec un canevas vierge et appliquez votre kit de marque pour une expérience cohérente et conforme à votre image de marque.
Téléchargez votre script de vente et choisissez parmi plus de 700 avatars IA réalistes pour présenter votre argumentaire ou démonstration. Vous préférez une touche plus personnelle ? Utilisez votre propre jumeau numérique pour transmettre votre message d'une manière qui semble familière et captivante.
Utilisez l'éditeur glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les polices et les couleurs. Ajoutez des logos, des captures d'écran de produits, des présentations commerciales et des statistiques clés pour renforcer votre proposition de valeur et maintenir un message clair et convaincant.
Traduisez et localisez facilement votre présentation commerciale en plusieurs langues avec une voix off et un synchronisme labial alimentés par l'IA, garantissant que votre argumentaire résonne auprès des acheteurs mondiaux.
Une fois votre vidéo finalisée, exportez-la dans le format de votre choix et envoyez-la par e-mail, LinkedIn ou via des plateformes CRM pour éduquer les prospects avant l'appel—ainsi vos commerciaux pourront passer plus de temps à vendre, et non à expliquer.
FAQ
HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui permet aux équipes de vente et de revenus de créer des présentations et des démonstrations de vente captivantes et toujours disponibles en quelques minutes. Au lieu de répéter le même argumentaire à chaque appel, les représentants commerciaux peuvent envoyer une présentation vidéo de haute qualité à l'avance, de sorte que les prospects soient déjà informés avant de se rencontrer.
HeyGen aide à standardiser et à développer vos présentations de vente en transformant vos argumentaires et démonstrations en vidéos professionnelles. Cela permet à votre équipe de vente de :
- Gagnez du temps en automatisant les présentations répétitives
- Assurez la cohérence dans tous les représentants et régions
- Engagez les prospects avant l'appel pour vous concentrer sur la conclusion, pas sur l'éducation
HeyGen est idéal pour créer :
- Argumentaires de vente – Vidéos de prospection personnalisées pour de nouveaux prospects
- Démonstrations de produit – Présentations interactives des fonctionnalités et avantages
- Présentations de suivi – Résumé et renforcement des points clés après un appel
- Différenciation concurrentielle – Démontrez pourquoi votre solution est meilleure que la concurrence
HeyGen permet aux représentants de créer des présentations vidéo personnalisées qui semblent personnelles, sans avoir à tout réenregistrer à chaque fois. Les représentants peuvent rapidement ajuster le message, changer les visuels ou traduire la vidéo dans différentes langues pour répondre aux besoins de chaque prospect.
Oui ! HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos avec les couleurs, les polices, les logos et les visuels de votre marque, afin que chaque présentation commerciale soit en accord avec l'identité de votre entreprise.
Les vidéos HeyGen peuvent être intégrées dans des e-mails, partagées sur LinkedIn, ajoutées à des plateformes CRM ou envoyées via un lien direct. Cela garantit que votre argumentaire atteint les prospects avant l'appel de vente, afin qu'ils arrivent informés et prêts à avancer.
Absolument. HeyGen propose une traduction et un doublage labial alimentés par l'IA, vous permettant de créer instantanément des vidéos commerciales dans plusieurs langues, sans avoir à refilmer ou à embaucher des traducteurs.
Avec HeyGen, vous pouvez créer une vidéo commerciale de haute qualité entièrement produite en quelques minutes. Choisissez simplement un modèle, ajoutez votre script, sélectionnez un avatar IA et personnalisez votre image de marque, sans nécessiter de production coûteuse.
La production vidéo traditionnelle est coûteuse, prend beaucoup de temps et est difficile à mettre à jour. HeyGen élimine le besoin de filmer, de faire des voix off et de la post-production, permettant ainsi aux équipes de vente de créer et de mettre à jour rapidement des présentations vidéo à une fraction du coût.
Mettre à jour le contenu est simple avec HeyGen : il suffit de modifier le script, de mettre à jour les visuels et de régénérer la vidéo en quelques minutes. Pas de nouvelles prises, pas de retards, pas de montages coûteux.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.