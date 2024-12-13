Cas d'utilisation des SDR IA
Transformez des avatars IA interactifs en vos représentants commerciaux les plus efficaces
La rapidité est cruciale dans les ventes, mais votre équipe ne peut pas être partout à la fois. Les avatars interactifs IA de HeyGen agissent comme des SDR IA virtuels pour répondre aux questions des prospects, qualifier les leads et planifier des réunions 24h/24 et 7j/7. Offrez une expérience d'achat plus engageante et personnalisée sur votre site web et lors de vos appels Zoom pour augmenter les conversions.
Avantages et valeur
Accélérez la vitesse du pipeline et guidez les clients sur la bonne voie
Personnalisez la prospection commerciale à grande échelle sans augmenter les effectifs
Chaque prospect souhaite une réponse rapide et pertinente. Les avatars interactifs de HeyGen offrent une expérience personnalisée à grande échelle, s'adaptant aux différentes questions des acheteurs et les guidant à travers l'entonnoir de vente sans nécessiter plus de SDR.
Engagez et qualifiez des prospects 24h/24 et 7j/7 pour saisir chaque opportunité
Le timing est crucial, mais la plupart des équipes de vente ne peuvent pas répondre instantanément. Les SDR IA de HeyGen utilisent des avatars interactifs pour agir en tant qu'assistant de vente, fournissant des réponses instantanées, cohérentes et personnalisées aux questions des prospects à tout moment de la journée.
Libérez votre équipe pour des affaires à haute valeur ajoutée
Votre équipe de vente devrait conclure des affaires, et non répondre à des questions répétitives. Les SDR IA de HeyGen gèrent l'engagement initial et la qualification sur votre site web, afin que vos représentants consacrent plus de temps aux prospects qualifiés prêts à acheter.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes de vente utilisent les SDR IA
Commentaire
créez des SDR IA puissants avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à configurer votre avatar interactif pour engager les prospects, répondre aux questions et qualifier les leads—24h/24, 7j/7, sans équipe de vente humaine nécessaire.
Choisissez parmi les avatars publics de HeyGen ou utilisez votre propre avatar personnalisé pour une expérience de marque. Cliquez sur « Connaissances » pour créer ou modifier une base de connaissances, en garantissant que votre représentant de développement des ventes IA réponde de manière cohérente avec la voix de votre marque.
Personnalisez la voix, la langue et la personnalité de votre avatar en fonction de votre public. Renommez-le et confirmez les messages qui sont en accord avec votre stratégie de représentant de développement des ventes IA.
Avant le déploiement, lancez une conversation test en cliquant sur « Démarrer une nouvelle discussion ». Affinez les réponses de l'IA SDR, ajustez le ton et optimisez la qualification des prospects.
Intégrez votre SDR IA sur votre site web, vos pages d'atterrissage ou vos chatbots pour interagir avec les visiteurs en temps réel. Ou bien, ajoutez-le à vos appels Zoom pour gérer les FAQ et maintenir l'intérêt des prospects même sans représentant en direct.
Après les tests, lancez votre IA SDR sur vos plateformes. Que ce soit pour répondre aux questions, capturer des données de prospects ou planifier des réunions, l'avatar interactif de HeyGen garantit que votre processus de vente fonctionne 24h/24 et 7j/7.
FAQ
Un avatar interactif est un assistant virtuel alimenté par l'IA qui peut interagir avec les visiteurs du site web, répondre aux questions des prospects et qualifier les leads en temps réel. Les avatars interactifs de HeyGen aident les équipes de vente et de marketing à augmenter leur portée, améliorer l'engagement et planifier plus de réunions sans augmenter le nombre d'employés.
Les avatars interactifs de HeyGen utilisent des conversations pilotées par l'IA pour recueillir des informations clés auprès des prospects, évaluer leurs besoins et acheminer les leads qualifiés vers l'équipe de vente. Vous pouvez personnaliser les réponses de l'avatar avec une base de connaissances pour vous assurer qu'elles sont en adéquation avec votre processus de vente et votre communication.
Alors que les avatars interactifs peuvent gérer l'engagement initial et la qualification des prospects, ils sont conçus pour compléter votre équipe de représentants de développement des ventes (SDR), et non pour la remplacer. Ils prennent en charge les tâches répétitives — répondre aux questions fréquemment posées, capturer les coordonnées et organiser des réunions — afin que vos représentants puissent se concentrer sur la conclusion des affaires.
Oui ! Vous pouvez personnaliser la voix, le ton et la langue de votre avatar pour correspondre à votre marque. HeyGen vous permet de créer une base de connaissances personnalisée, assurant que l'avatar fournit des réponses précises et alignées sur la marque aux prospects.
Les avatars interactifs de HeyGen peuvent être intégrés à votre site web en tant que chatbots alimentés par l'IA pour engager les visiteurs, répondre aux questions sur les produits et les guider à travers l'entonnoir de vente. Vous pouvez également les intégrer avec des pages d'atterrissage, des formulaires de demande de démo et des portails d'assistance.
Oui ! Vous pouvez envoyer un avatar interactif aux réunions Zoom pour aider lors des démonstrations de produits, répondre aux questions fréquentes et maintenir l'intérêt des prospects. Cela est particulièrement utile pour augmenter les efforts de prospection et automatiser les premières conversations commerciales.
HeyGen propose une API d'Avatar Interactif qui permet une intégration transparente avec les plateformes CRM, les chatbots et les systèmes de gestion de leads. Les développeurs peuvent utiliser le projet de démarrage GitHub de HeyGen ou le package NPM pour intégrer des avatars interactifs dans les flux de travail existants.
Oui ! Les avatars alimentés par l'IA de HeyGen prennent en charge plusieurs langues, ce qui facilite la localisation des conversations commerciales et l'engagement d'un public mondial sans personnel supplémentaire.
Les avatars interactifs sont idéaux pour les équipes de vente B2B, les entreprises SaaS, les marques de commerce électronique et les entreprises de services qui doivent engager les prospects à grande échelle, qualifier les leads et fournir des réponses instantanées sans dépendre uniquement des représentants humains.
Vous pouvez configurer un avatar interactif avec HeyGen en moins d'une heure. Sélectionnez simplement un avatar, personnalisez sa base de connaissances, testez les réponses et déployez-le sur votre site Web ou plateforme de vente.