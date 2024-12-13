Transformez des avatars IA interactifs en vos représentants commerciaux les plus efficaces

La rapidité est cruciale dans les ventes, mais votre équipe ne peut pas être partout à la fois. Les avatars interactifs IA de HeyGen agissent comme des SDR IA virtuels pour répondre aux questions des prospects, qualifier les leads et planifier des réunions 24h/24 et 7j/7. Offrez une expérience d'achat plus engageante et personnalisée sur votre site web et lors de vos appels Zoom pour augmenter les conversions.