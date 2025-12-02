Traduire des vidéos du
français vers l’anglais
Traduisez vos vidéos en français en un anglais clair et naturel avec HeyGen AI. Importez votre vidéo, laissez le système comprendre le français parlé, puis transformez-la en sous-titres anglais ou en vidéo traduite à utiliser partout.
C’est idéal pour les vidéos YouTube, les cours en ligne, les clips marketing, les interviews et les contenus de formation interne. Tout fonctionne directement dans votre navigateur, sans logiciel à installer ni configuration compliquée.
- Aucune carte de crédit requise
- Plus de 1 000 avatars
- Annulez à tout moment
Passez instantanément du français à l’anglais
La conversion de votre contenu français en anglais ne prend que quelques minutes. Cet outil vous permet de transformer des scripts, des dialogues parlés et des vidéos complètes en un anglais clair et naturel, sans montage complexe. Créez des sous-titres lisibles, des légendes soignées ou des vidéos entièrement traduites directement dans votre navigateur.
Vous obtenez des résultats rapides, des commandes simples et la flexibilité de tout revoir et ajuster avant de publier.
Traduire une vidéo française en anglais en ligne ou gratuitement
HeyGen AI vous permet de traduire des vidéos en français en ligne sans configuration technique. Vous pouvez prévisualiser les traductions pour en vérifier la qualité avant l’export.
Les aperçus gratuits sont utiles pour de courts tests. Les vidéos plus longues et les exports complets nécessitent un compte afin de garantir une qualité constante et des résultats fiables.
Certain·es utilisateurs·rices essaient des outils comme Google Translate pour traduire des vidéos, mais ces outils sont conçus pour le texte. La traduction vidéo nécessite la reconnaissance vocale, le minutage et la prise en compte du contexte, c’est pourquoi un outil dédié à la vidéo fonctionne mieux.
Conseils pour de meilleures traductions du français vers l’anglais
Quelques pratiques simples peuvent améliorer vos résultats :
Utilisez des vidéos avec un son clair et un minimum de bruit de fond
Évitez autant que possible que plusieurs personnes parlent en même temps
Relisez la traduction anglaise avant l’exportation
Ajustez le minutage des sous-titres pour que les spectateurs puissent lire confortablement
Ces étapes permettent à la version finale en anglais d’être soignée et facile à suivre.
Fonctionnalités de la traduction vidéo française HeyGen
À partir d’une seule vidéo en français, HeyGen AI vous permet de générer plusieurs versions en anglais en fonction de vos besoins.
Vous pouvez :
Générez une transcription anglaise précise
Créez des sous-titres et des légendes en anglais
Téléchargez les fichiers de sous-titres aux formats SRT ou VTT
Réutilisez le texte traduit pour des voix off ou d’autres contenus
Cette flexibilité facilite l’adaptation des vidéos en français à différents publics et plateformes.
Comment traduire votre vidéo en français vers l’anglais en 4 étapes simples
Utilisez vos mots pour créer des vidéos professionnelles et partageables en seulement quelques étapes.
Téléchargez votre vidéo
Importez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio en français.
Générer une transcription en français
Créez une transcription ou des sous-titres à l’aide d’un rendu automatique rapide ou d’options relues par des humains.
Traduire en anglais
Convertissez votre transcription en anglais. Choisissez entre des sous-titres, une voix off en anglais ou un avatar espagnol.
Vérifier et exporter
Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications, puis exportez votre vidéo en anglais ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois de l’argent et du temps tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Puis-je traduire automatiquement une vidéo en français vers l’anglais ?
Oui. HeyGen AI transcrit automatiquement l’audio en français et le traduit en anglais. Si vous travaillez également avec d’autres langues, le même flux de travail s’applique aux outils comme le YouTube Video Translator
Comment puis-je traduire une vidéo du français vers l’anglais ?
Importez votre vidéo, sélectionnez le français comme langue source et l’anglais comme langue cible, puis lancez la traduction. Une fois celle-ci terminée, vous pourrez vérifier et exporter la version anglaise.
Puis-je traduire des vidéos en français vers l’anglais en ligne gratuitement ?
Vous pouvez prévisualiser les traductions en ligne pour en vérifier la qualité. Les exports complets et les vidéos plus longues nécessitent de vous connecter afin de garantir des résultats cohérents.
Cet outil crée-t-il des sous-titres en anglais ou une traduction audio ?
Vous pouvez exporter des sous-titres et des légendes en anglais. Le texte traduit peut également être utilisé pour créer des voix off en anglais ou d’autres versions localisées.
Quelle est la précision de la traduction vidéo du français vers l’anglais ?
La précision dépend de la clarté de l’audio et du style de parole. Les vidéos avec une élocution claire donnent généralement de meilleurs résultats, et vous pouvez modifier la traduction avant l’exportation.
Cet outil de traduction prend‑il en charge les formats MP4, MOV et autres ?
Oui. La plupart des formats, y compris MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de télécharger quasiment n’importe quelle vidéo en français et de générer des sous-titres ou un doublage en espagnol précis, sans avoir besoin d’outils de conversion séparés ni de préparation supplémentaire.
Puis-je créer des versions multilingues d’une même vidéo en français ?
Oui. Vous pouvez décliner cette même vidéo en français dans plusieurs langues à l’aide d’outils comme le traducteur vidéo de l’anglais vers l’espagnol. Cela vous permet de créer efficacement une bibliothèque de contenus multilingues cohérente
Puis-je utiliser des sous-titres traduits sur YouTube et les réseaux sociaux ?
Oui. Les fichiers de sous-titres en anglais peuvent être téléchargés sur YouTube et d’autres plateformes pour améliorer l’accessibilité et l’engagement des spectateurs. Si vous publiez du contenu multilingue, des outils comme la traduction vidéo de l’anglais vers l’espagnol peuvent également répondre à des besoins de localisation plus larges.
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