Traduire des vidéos du

français vers l’anglais

Traduisez vos vidéos en français en un anglais clair et naturel avec HeyGen AI. Importez votre vidéo, laissez le système comprendre le français parlé, puis transformez-la en sous-titres anglais ou en vidéo traduite à utiliser partout.

C’est idéal pour les vidéos YouTube, les cours en ligne, les clips marketing, les interviews et les contenus de formation interne. Tout fonctionne directement dans votre navigateur, sans logiciel à installer ni configuration compliquée.