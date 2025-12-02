Une bonne traduction en russe n’est pas simplement du texte anglais écrit en cyrillique. Elle doit paraître naturelle, respecter le contexte et correspondre au ton de votre contenu original.

Lorsque vous traduisez une vidéo anglaise en russe avec HeyGen, la qualité dépend de :

Un sens précis plutôt qu’une traduction littérale mot à mot

Alignement du ton pour les contenus marketing, de formation et éducatifs

Sous-titres lisibles avec des retours à la ligne clairs et un rythme fluide

Contrôle de la prononciation pour les voix off russes

Voici à quoi ressemble une localisation vidéo professionnelle. Votre message reste le même, mais la façon de le transmettre est adaptée aux spectateurs russophones.



