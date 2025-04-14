Créateur de vidéos pour les réseaux sociaux, prêtes à arrêter le défilement

Le créateur de vidéos pour les réseaux sociaux de HeyGen transforme un simple script tapé en vidéos de haute qualité prêtes à être publiées, sans tournage ni compétence en montage vidéo. Créez des Reels, des vidéos TikTok, des Shorts et des posts LinkedIn à partir d’un seul et même endroit.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147 952 300Vidéos générées
123 072 872Avatars générés
20 473 146Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Icône de voiture blanche stylisée sur fond bleu.Fonctionnalités clés

Fonctionnalités du créateur de vidéos pour les réseaux sociaux de HeyGen

Vidéos pour les réseaux sociaux à partir d’un seul script

Saisissez une idée de la longueur d’une légende ou collez un script complet, et le moteur texte en vidéo crée les scènes, la narration et le rythme autour de votre contenu. Vous produisez une vidéo pour les réseaux sociaux en quelques minutes au lieu d’y passer toute une soirée sur une timeline, et chaque scène reste modifiable sous forme de texte.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Formats natifs pour chaque plateforme de réseaux sociaux

Générez le même clip vidéo en 9:16 pour TikTok et Reels, en 1:1 pour les fils d’actualité, et en 16:9 pour YouTube. Redimensionnez votre vidéo pour l’adapter à n’importe quelle plateforme sociale sans recadrage manuel, afin que votre sujet reste centré et que vos sous-titres restent lisibles sur tous les écrans de téléphone.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Sous-titres automatiques pour une lecture sans son

La plupart des utilisateurs des réseaux sociaux regardent les vidéos sans le son, c’est pourquoi le générateur de sous-titres intégré ajoute automatiquement des sous-titres précis et stylés à chaque clip vidéo. Les publications sous-titrées retiennent l’attention plus longtemps et génèrent davantage de vues de la part des personnes qui font défiler leur fil avec le son coupé.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Un présentateur cohérent, sans caméra

Enregistrez un seul clip de 15 secondes et HeyGen crée un double numérique ultra réaliste qui présente chaque publication avec votre voix et votre style. Produisez des vidéos au rendu professionnel chaque jour, sans installer d’éclairage, sans refaire plusieurs prises et sans avoir à passer devant la caméra les jours où vous n’en avez pas envie.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

De la consigne à la vidéo avec un agent vidéo

Donnez au générateur de vidéos IA un sujet, un lien ou un brief, et Video Agent rédige le script, choisit des scènes vidéo animées et des plans de coupe IA au lieu de vidéos de stock génériques, puis génère une publication complète. Validez le plan créatif avant tout rendu, puis produisez plusieurs vidéos en une seule session.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Icône de boîte cadeau verte.Cas d’utilisation

Cas d’utilisation du créateur de vidéos pour les réseaux sociaux

Un Reel Instagram créé à partir d’un accroche rédigée, transformée en scènes verticales grâce à des modèles vidéo personnalisables.

Vidéos Instagram Reels et Stories

Les tendances évoluent plus vite que les plannings de tournage. Saisissez votre accroche, laissez le générateur de reels créer des scènes verticales à partir de modèles vidéo personnalisables, et produisez des vidéos engageantes le jour même où la tendance apparaît.

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Une série de courtes vidéos verticales TikTok avec accroches, sous-titres et montages saccadés, programmées sur toute une semaine, sans aucune caméra en vue.

Vidéos TikTok sans tournage quotidien

Pour nourrir l’algorithme de TikTok, il faut publier plusieurs fois par semaine. Transformez vos points de discussion en courts clips verticaux avec accroches, sous-titres et jump cuts, et produisez vos vidéos dans les temps sans jamais ouvrir une application caméra.

Un long article de blog d’un côté, qui se transforme de l’autre en plusieurs YouTube Shorts au rythme soutenu et aux sous-titres percutants.

YouTube Shorts à partir d’idées de formats longs

Les longs scripts regorgent de dizaines de courts hooks. Réutilisez des articles de blog, des podcasts ou des notes de webinaires pour en faire des YouTube Shorts au rythme soutenu et aux sous-titres percutants, et transformez un seul projet vidéo en une semaine complète d’activité sur votre chaîne.

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Une vidéo LinkedIn présentée par un intervenant, avec son nom et son titre affichés dans un bandeau en bas de l’écran, intégrée à un fil d’actualité professionnel.

Vidéos LinkedIn qui renforcent votre autorité

Les publications écrites se fondent dans les fils professionnels. Partagez votre point de vue sous forme de vidéo présentée par un intervenant, avec votre nom et votre titre à l’écran, et offrez à vos prospects un visage à retenir avant même le premier appel.

Un seul script promotionnel générant une vidéo Facebook, une promo Instagram et un extrait LinkedIn, tous prêts comme variantes de publicité pour le jour du lancement.

Publicités vidéo et publications promotionnelles

Les annonces de lancement dépendaient autrefois des équipes de production. Rédigez votre offre, générez des versions de vos publicités pour les réseaux sociaux adaptées à chaque canal, et créez une vidéo Facebook, une promo Instagram et un montage LinkedIn à partir d’un seul script, dès le jour du lancement.

Une publication sociale finalisée dupliquée en plusieurs versions linguistiques avec synchronisation labiale, accompagnée de drapeaux représentant plus de 175 langues.

Un seul post, plus de 175 versions linguistiques

Les éditeurs de modèles s’arrêtent à une seule langue. HeyGen traduit vos vidéos finalisées pour les réseaux sociaux en plus de 175 langues, avec synchronisation labiale et votre voix clonée, afin que les mêmes contenus sociaux atteignent tous les marchés où vous vendez.

Découvrir l’outil
Icône de document blanc flouté avec un bouton lecture sur un fond bleu clair.Comment ça marche

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour les réseaux sociaux

Créez une vidéo pour les réseaux sociaux en ligne en quatre étapes, à partir de modèles gratuits ou d’un script vierge. La plupart des utilisateurs réalisent et publient leurs vidéos en moins de quinze minutes.

Commencez à créer →
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Step 1: Pick your template

Parcourez les modèles de vidéos pour les réseaux sociaux, puis choisissez le format adapté à votre plateforme sociale.

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Étape 2 : Collez votre script

Décrivez la vidéo que vous souhaitez créer, ou collez votre accroche et vos points clés, puis laissez l’IA rédiger le reste.

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Step 3: Style your video

Ajoutez des sous-titres, de la musique, les couleurs de votre marque et un présentateur. L’éditeur est simple à utiliser : modifiez votre vidéo en modifiant le texte.

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Step 4: Export and post

Téléchargez en MP4 jusqu’en 4K, ou redimensionnez d’abord la même vidéo pour tous les autres canaux.

FAQ sur le créateur de vidéos pour les réseaux sociaux (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos pour les réseaux sociaux basé sur l’IA et comment fonctionne-t-il ?

Un créateur de vidéos pour les réseaux sociaux basé sur l’IA est un outil de création vidéo qui transforme du texte en une vidéo finalisée pour les réseaux sociaux. Vous saisissez un script, le créateur de vidéos en ligne construit les scènes, la narration et les sous-titres, puis vous exportez des clips prêts à être publiés sur Reels, Shorts et LinkedIn, ainsi que des vidéos explicatives et des vidéos éducatives, sans avoir à apprendre à utiliser des logiciels de montage vidéo.

Will AI-generated videos look too generic on my feed?

Not if they carry your identity. HeyGen's Avatar V model builds your digital twin from a 15-second clip and keeps your face, voice, and delivery consistent across every post. G2 rates it the most realistic on the market, so you publish impactful social media videos that look like you.

How do I turn one script into videos for TikTok, Reels, and Shorts?

Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.

Is there a free online social media video maker without a watermark?

L’offre gratuite de création de vidéos pour les réseaux sociaux de HeyGen inclut trois exports vidéo gratuits par mois avec filigrane, ce qui suffit pour tester la qualité sur de vraies publications. Le plan gratuit donne accès à l’éditeur complet, ce qui en fait aussi un éditeur vidéo gratuit pendant votre phase d’évaluation. Les offres payantes suppriment le filigrane, la principale limite que les créateurs mentionnent dans tous les fils de discussion en ligne, et permettent d’exporter des MP4 propres en HD ou en 4K.

Quelles dimensions et quelle durée de vidéo fonctionnent le mieux sur chaque plateforme de réseaux sociaux ?

Utilisez le format vertical 9:16 pour TikTok, Reels et Shorts. Le format carré 1:1 fonctionne bien pour les vidéos destinées aux fils d’actualité Facebook et LinkedIn. Gardez vos vidéos courtes, moins de 60 secondes, avec l’accroche dans les trois premières secondes, car c’est à peu près le temps dont vous disposez avant qu’un spectateur ne fasse défiler. HeyGen exporte chaque format à partir d’un seul projet, ce qui vous permet de créer une fois votre contenu vidéo et de le publier partout.

Comment puis-je créer régulièrement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux sans avoir à filmer ?

Regroupez la création de vos vidéos. Rédigez cinq scripts en une seule session, créez des vidéos pour les réseaux sociaux avec le même présentateur numérique et le même modèle vidéo de marque, puis planifiez les exports sur l’ensemble de vos canaux sociaux. Comme rien ne dépend du tournage, vous rendez votre calendrier de publications indépendant des jours de tournage.

Quel est le meilleur créateur de vidéos pour le contenu sur les réseaux sociaux ?

Pour les équipes qui publient quotidiennement sans tourner de vidéos, il y a HeyGen. Un monteur vidéo pour les réseaux sociaux a toujours besoin de séquences que vous avez filmées, tout comme de nombreux outils vidéo basés sur des clips de stock qui ont l’air de stock. HeyGen génère lui‑même la vidéo à partir de texte, la présente avec un double numérique plus vrai que nature, la localise en plus de 175 langues, et vous pouvez toujours monter vos vidéos scène par scène sans logiciel de montage vidéo.

Les vidéos IA peuvent-elles suivre un véritable calendrier de publication sur les réseaux sociaux ?

Oui, et à un volume que la plupart des équipes n’atteignent jamais manuellement. L’agence Vision Creative Labs a utilisé HeyGen comme créateur de vidéos pour les réseaux sociaux et a fait passer ses clients d’une ou deux vidéos par an à 50–60 vidéos remarquables par jour, remplissant des canaux qui restaient auparavant vides. Lisez l’histoire de Vision Creative Labs pour découvrir exactement leur flux de travail.

Combien coûte HeyGen pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ?

Les forfaits commencent gratuitement, ce qui vous permet de tester la qualité des vidéos avant de payer. Les offres payantes pour créateurs débutent à 24 $ par mois et suppriment le filigrane, pour un coût inférieur à celui de l’embauche d’un vidéaste professionnel pour une heure, tout en couvrant tous les formats et tous les réseaux sociaux sur lesquels vous publiez.

Puis-je publier la même vidéo sociale en plusieurs langues ?

Oui. Passez n’importe quelle publication finalisée dans le traducteur vidéo IA et il génère des versions localisées dans plus de 175 langues avec synchronisation labiale et votre propre voix clonée, afin que les comptes internationaux publient des vidéos sociales natives à partir d’une seule vidéo maîtresse au lieu de devoir tout retourner.

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