Pour les équipes qui publient quotidiennement sans tourner de vidéos, il y a HeyGen. Un monteur vidéo pour les réseaux sociaux a toujours besoin de séquences que vous avez filmées, tout comme de nombreux outils vidéo basés sur des clips de stock qui ont l’air de stock. HeyGen génère lui‑même la vidéo à partir de texte, la présente avec un double numérique plus vrai que nature, la localise en plus de 175 langues, et vous pouvez toujours monter vos vidéos scène par scène sans logiciel de montage vidéo.