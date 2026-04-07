Enfin, un avatar IA impossible à distinguer de vous
La cohérence du personnage est ce qui distingue un avatar vraiment utile d’un simple gadget. Avatar V la garantit dans chaque angle, chaque expression et chaque vidéo que vous créez.
- Classés n°1 pour les avatars les plus réalistes sur G2
- Cohérence du personnage vérifiée dans l’ensemble des scènes
- Un seul enregistrement, une infinité de looks
La nouvelle génération de votre double numérique
Avatar V est le modèle d’avatar IA le plus avancé de HeyGen. Les premiers avatars partaient d’une photo et animaient un visage. Puis est arrivée la formation à partir de vidéos, qui capturait davantage votre façon de bouger et de parler. Avatar V va encore plus loin : il sépare votre identité de votre apparence, apprenant précisément votre manière de bouger, de gesticuler et de vous exprimer, afin que ces mouvements puissent être appliqués à n’importe quelle version de vous.
Cela signifie que vous enregistrez une seule fois, avec ce que vous portez, où que vous soyez. Ensuite, vous pouvez vous générer dans n’importe quel décor, avec n’importe quelle tenue, n’importe quel style que vous pouvez imaginer. L’avatar qui apparaît dans votre vidéo n’est pas seulement quelque chose qui vous ressemble. Il bouge comme vous, il sonne comme vous, et il conserve votre identité avec précision dans chaque vidéo que vous créez.
Vous n’avez plus besoin d’un studio professionnel, d’une équipe de tournage ou de longues heures de rushes. Un enregistrement de 15 secondes avec votre webcam suffit pour produire des vidéos de qualité professionnelle, à n’importe quelle échelle.
La seule chose qui change tout
La cohérence du personnage est la capacité essentielle d’Avatar V. Cela signifie que votre double numérique vous ressemble, parle comme vous et se comporte comme vous, non pas seulement dans un extrait isolé, mais dans chaque scène, chaque décor et chaque vidéo que vous générez.
Cohérence du personnage
Avatar V conserve une identité unique et cohérente dans chacune de vos vidéos. Le même visage, les mêmes micro-expressions, la même présence, que ce soit dans un clip de 30 secondes ou un module de cours de 10 minutes. Pas de dérive. Pas d’artefacts. Pas d’effet de malaise.
Angles multiples
Plans larges, plans moyens et gros plans, tous cohérents, tous issus d’un seul enregistrement. Les angles qui permettent à un seul avatar de fonctionner sur tous les formats.
Scènes dynamiques
Des mouvements fluides du haut du corps, des gestes réactifs et une continuité dans les déplacements malgré les changements de scène. Toute la différence entre un avatar qui se contente de présenter et un avatar qui interprète réellement.
Synchronisation labiale plus précise
Une précision au niveau des phonèmes pour chaque langue prise en charge. Ce que vous entendez et ce que vous voyez sont en parfaite concordance, à n’importe quelle vitesse, dans plus de 175 langues et dialectes.
Précision des expressions faciales
Un mouvement naturel des sourcils, un contact visuel authentique et des micro-expressions perçues comme réelles. Entraîné sur plus de 10 millions de points de données, ce sont les détails qui font la différence entre crédible et dérangeant.
À propos du modèle d’avatar
Avatar V introduit un changement fondamental dans la façon dont les modèles de génération d’avatars gèrent l’identité. Là où les systèmes précédents se basaient sur une seule image de référence, Avatar V exploite une fenêtre de contexte vidéo complète, ce qui permet au modèle de se concentrer sélectivement sur les moments les plus informatifs de votre enregistrement.
Le mécanisme d’attention sélective extrait, au fil des images, les signaux d’identité les plus saillants, notamment la géométrie des lèvres, la structure de la silhouette du visage et les schémas de transition des expressions, tout en supprimant naturellement les images où la pose, l’éclairage ou l’occlusion dégradent la qualité du signal. Il en résulte une représentation d’identité plus riche, ancrée temporellement, qui se maintient sur l’ensemble du contexte de génération.
Cette agrégation ciblée entre images résout le problème de dérive d’identité, c’est-à-dire la divergence progressive entre l’identité de référence et le rendu généré, qui limite la cohérence des personnages dans les systèmes à conditionnement image par image. Avatar V maintient une représentation d’identité stable à travers les scènes, les angles de caméra et les vidéos de longue durée, sans nécessiter de réglage supplémentaire ni de nouvelle image de référence.
Trois étapes de formation
Le modèle commence par apprendre à reproduire fidèlement l’apparence du visage au sein d’une même scène, établissant ainsi une base solide pour la préservation de l’identité avant d’introduire toute complexité liée au changement de scène.
Le modèle est ensuite entraîné à combler l’écart de domaine entre une vidéo de référence et une scène cible présentant un arrière-plan, un éclairage et une distribution de poses différents, ce qui permet une adaptation robuste entre scènes.
Dans l’étape finale, un apprentissage par renforcement spécifique à la tâche, guidé par des signaux de récompense centrés sur l’humain, maximise la similarité d’identité, garantissant que l’avatar généré soit aussi proche que possible de la personne réelle.
Un progrès significatif
Avatar IV produisait un rendu reconnaissable. Avatar V produit un rendu indiscernable de la réalité. La différence vient d’une nouvelle architecture de référence qui se base sur l’intégralité de votre vidéo plutôt que sur une seule image, ce qui permet d’extraire des données d’identité plus riches et d’éliminer les dérives entre les différentes scènes.
De la webcam au jumeau numérique en quatre étapes
Pas de studio. Pas d’équipe de tournage. Pas de configuration compliquée. Juste vous et une webcam.
Enregistrez-vous pendant 15 secondes
Ouvrez la webcam de votre ordinateur portable et enregistrez un court clip de vous en train de parler naturellement. Aucun éclairage spécial ni équipement particulier n’est nécessaire.
Avatar V entraîne ton jumeau
Le modèle traite votre vidéo comme une fenêtre de contexte complète, apprenant votre apparence, vos expressions, vos gestes et vos schémas de mouvement.
Choisissez votre scène
Choisissez n’importe quel arrière-plan : un studio professionnel, un bureau aux couleurs de votre marque, un lieu en extérieur ou un décor personnalisé. Votre identité vous accompagne partout.
Générer et partager
Saisissez votre script et générez une vidéo de la durée que vous souhaitez. La qualité ne se dégrade pas et votre personnage reste cohérent du début à la fin.
Chaque cas d’usage qui a besoin de vous, à grande échelle
D’une simple vidéo d’onboarding à une bibliothèque complète de contenus localisés, Avatar V gère tous les volumes.
Formation et intégration
Créez une bibliothèque de formation complète une seule fois. Mettez à jour les modules individuellement sans tout réenregistrer. Votre équipe reçoit à chaque fois des instructions cohérentes et conformes à votre image de marque.
Activation des ventes
Enregistrez une vidéo de prospection une seule fois et personnalisez-la à grande échelle. Avatar V prolonge votre présence et renforce votre crédibilité dans chaque prise de contact.
Localisation
Créez une vidéo en anglais. Avatar V la diffuse dans plus de 175 langues avec une synchronisation labiale précise, pour que votre message ait le même impact partout.
Leadership éclairé
Publiez régulièrement sans les contraintes des enregistrements classiques. Vos idées, votre visage, votre crédibilité. Livrés au rythme que votre audience attend.
Communication du fondateur et de la direction
Restez présent au sein de votre organisation sans vivre dans un studio d’enregistrement. Diffusez vos mises à jour internes, annonces produit et messages aux investisseurs selon votre propre planning.
Marketing produit
Transformez vos contenus écrits en messages pensés d’abord pour la vidéo : démos guidées, annonces de nouvelles fonctionnalités et contenus de formation client, tous présentés avec votre propre visage.