Avatar V est le modèle d’avatar IA le plus avancé de HeyGen. Les premiers avatars partaient d’une photo et animaient un visage. Puis est arrivée la formation à partir de vidéos, qui capturait davantage votre façon de bouger et de parler. Avatar V va encore plus loin : il sépare votre identité de votre apparence, apprenant précisément votre manière de bouger, de gesticuler et de vous exprimer, afin que ces mouvements puissent être appliqués à n’importe quelle version de vous.

Cela signifie que vous enregistrez une seule fois, avec ce que vous portez, où que vous soyez. Ensuite, vous pouvez vous générer dans n’importe quel décor, avec n’importe quelle tenue, n’importe quel style que vous pouvez imaginer. L’avatar qui apparaît dans votre vidéo n’est pas seulement quelque chose qui vous ressemble. Il bouge comme vous, il sonne comme vous, et il conserve votre identité avec précision dans chaque vidéo que vous créez.

Vous n’avez plus besoin d’un studio professionnel, d’une équipe de tournage ou de longues heures de rushes. Un enregistrement de 15 secondes avec votre webcam suffit pour produire des vidéos de qualité professionnelle, à n’importe quelle échelle.