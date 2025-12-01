HeyGen logo

Générateur de Shorts YouTube IA : Créez des Shorts Viraux Instantanément

Créez des YouTube Shorts captivants en quelques minutes avec le générateur de shorts YouTube IA de HeyGen. Du script à la vidéo verticale prête à être publiée, notre IA rédige des accroches, génère des visuels, synchronise l'audio et ajoute des sous-titres afin que les créateurs et les marques puissent développer du contenu court sans caméra ni montages longs.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
Réutilisation de contenu long

Extrayez les moments forts des podcasts, des diffusions en direct et des webinaires pour créer plusieurs courtes vidéos qui ramènent les spectateurs vers les épisodes complets.

Croissance des créateurs et publication régulière

Ne soyez jamais à court d'idées. Générez fréquemment des Shorts grâce à une approche pilotée par l'IA, testez différents accroches et augmentez la cadence de vos publications pour accroître le nombre d'abonnés et le temps de visionnage.

Promotions de musique et audio

Créez des Shorts promotionnels réactifs à l'audio pour des morceaux, des sorties et des teasers qui correspondent au tempo et accentuent les moments forts.

Micro-leçons éducatives

Divisez les leçons en Shorts rapides et digestes avec des sous-titres et des objectifs d'apprentissage clairs pour améliorer la rétention et l'audience.

Dans les coulisses et le récit

Divisez les leçons en Shorts rapides et digestes avec des sous-titres et des objectifs d'apprentissage clairs pour améliorer la rétention et l'audience.

Campagnes d'agence et de marque

Produisez de nombreux Shorts prêts pour la publicité par campagne, localisés pour chaque marché, et utilisez un générateur de vidéos IA pour tester rapidement les créations afin de trouver les variantes gagnantes.

Pourquoi Heygen est le meilleur générateur de Shorts YouTube IA

HeyGen associe la génération de vidéos par IA de qualité production à des flux de travail axés sur les Shorts pour que vous puissiez conceptualiser, itérer et publier plus rapidement. Produisez des Shorts optimisés pour capter l'attention avec des coupes rythmées, des préréglages de plateforme et une localisation automatique — le tout conçu pour augmenter les vues et la croissance de l'audience.

Publiez plus, plus rapidement

Générez des scripts, des scènes et des Courts métrages finis en quelques minutes. HeyGen automatise le travail difficile pour que vous puissiez publier fréquemment et maintenir la dynamique algorithmique.

Conçu pour les performances de la plateforme

Chaque production suit un design adapté aux mobiles, une lisibilité priorisant les sous-titres, et un rythme optimisé pour la découverte et la rétention sur YouTube Shorts. Exportez des fichiers prêts pour les plateformes avec des suggestions de métadonnées.

Mettez à l'échelle et localisez facilement

Créez des variantes linguistiques, des crochets de test A/B, ou générez en série des dizaines d'extraits à partir d'une longue vidéo. HeyGen prend en charge les flux de travail en masse et l'automatisation API pour les créateurs et les équipes.

Générateur de scripts et de crochets pour Shorts

Commencez avec un sujet ou collez un paragraphe et HeyGen crée un court scénario prêt à devenir viral avec un accroche puissante, un appel à l'action et des marqueurs de scène. Le scénario dirige les visuels, les légendes et le timing pour maximiser la rétention dans les premières secondes.

scénario en vidéo

Sous-titres automatiques et style des sous-titres

Les Shorts misent sur la lecture prioritaire du texte, ce qui les rend idéaux pour TikTok et d'autres plateformes. HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis, applique une typographie lisible et du mouvement, et vous donne un contrôle instantané sur le style, la taille et le placement pour les écrans mobiles dans vos projets de courtes vidéos.

Sous-titres de vidéo YouTube

Visuels génératifs et sélection de plans B-roll

Des graphiques animés aux scènes générées par IA, HeyGen crée des visuels qui correspondent à votre script. Intégrez vos propres séquences ou laissez le générateur choisir des plans b-roll sous licence qui correspondent au ton et au rythme.

Clonage de voix

Préréglages de la plateforme et optimisation de l'exportation

Exportez des MP4 verticaux optimisés pour YouTube Shorts, avec des ratios d'aspect corrects, un débit binaire, des sous-titres, ainsi que des titres et descriptions suggérés pour une meilleure découvrabilité.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'images en vidéos la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de Shorts YouTube IA

Préparez vos courts métrages YouTube visuellement attrayants en quelques minutes avec les étapes simples suivantes.

Étape 1

Donnez une consigne ou téléchargez des images

Tapez un sujet, collez un script ou téléchargez une longue vidéo. HeyGen crée automatiquement des accroches suggérées et des décompositions de scènes.

Étape 2

Choisissez un style de Shorts et une bande sonore

Choisissez le niveau d'énergie, le style de légende et la voix pour vos courts métrages IA. Ajoutez de la musique ou laissez HeyGen suggérer de l'audio adapté à votre script et format.

Étape 3

Aperçu et ajustement rapide

Modifiez les légendes, échangez les visuels ou changez l'accroche avec des invites en langage naturel dans votre générateur de vidéo. Régénérez une scène ou l'ensemble du Court en quelques secondes.

Étape 4

Exporter et publier

Téléchargez des MP4 verticaux optimisés pour YouTube Shorts, ainsi que des titres, descriptions et tags suggérés pour votre contenu vidéo court. Utilisez les exportations par lot ou l'API pour publier à grande échelle.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de shorts YouTube IA ?

Un générateur de Shorts YouTube IA est un outil qui transforme de courts scripts, idées ou vidéos plus longues en Shorts verticaux finis en utilisant l'IA pour la rédaction, le montage, la synchronisation audio et le sous-titrage. HeyGen produit des vidéos conçues pour mobile destinées à bien se comporter sur le fil Shorts de YouTube, permettant ainsi aux créateurs de publier plus souvent sans montage complexe.

Comment HeyGen crée-t-il des Shorts qui ont du succès ?

HeyGen se concentre sur les trois premières secondes, la clarté des sous-titres et le montage en fonction du rythme. Le système génère des accroches percutantes, aligne les visuels sur les indices audio et applique des mises en page privilégiant les sous-titres afin que les Shorts soient optimisés pour la lecture automatique et sans son.

Puis-je convertir de longues vidéos en plusieurs Shorts ?

Oui, créons des vidéos courtes. HeyGen détecte automatiquement les moments forts dans les vidéos longues et crée plusieurs Shorts avec des sous-titres et des coupes optimisées. Ce flux de travail de réutilisation est idéal pour les podcasts, les diffusions en direct et les conférences.

Les sous-titres et les traductions sont-ils pris en charge ?

Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis et peut traduire des scripts et des sous-titres dans de nombreuses langues en utilisant la technologie avancée de l'IA pour les vidéos courtes. traducteur vidéo comme fonctionnalité. Les voix off localisées et le timing des sous-titres sont préservés pour une livraison naturelle.

Dois-je fournir de la musique ou des vidéos ?

Non. HeyGen peut générer des visuels et sélectionner automatiquement de l'audio sous licence. Vous pouvez également télécharger vos pistes et séquences pour un aspect et un son plus personnalisés.

Combien de temps faut-il pour générer un Short ?

La plupart des Shorts sont générés en quelques minutes. La complexité, la longueur et le volume de traitement influencent le temps total de rendu. Les travaux par lots peuvent être mis en file d'attente et traités via API pour les besoins de gros volumes.

Puis-je tester A/B plusieurs hooks et variantes ?

Oui. HeyGen crée plusieurs variantes par brief afin que vous puissiez tester les accroches, les visuels et les appels à l'action. Utilisez les ensembles d'exportation pour réaliser des expériences et mettre à l'échelle rapidement les gagnants.

Quels formats d'exportation sont disponibles pour les Shorts ?

Exportez des MP4 verticaux optimisés pour YouTube Shorts, ainsi que des variantes carrées et paysage lorsque nécessaire. HeyGen fournit également des fichiers SRT et des recommandations de métadonnées pour la publication.

Puis-je utiliser ma propre voix ou avatars dans les Shorts ?

Oui. Téléchargez un échantillon vocal pour cloner votre voix, ou utilisez des avatars et créateurs de la bibliothèque. Les avatars incluent une synchronisation labiale précise et une présence à l'écran cohérente à travers plusieurs Courts.

À qui appartient le contenu que je crée ?

Vous conservez la pleine propriété de tous les actifs que vous générez. HeyGen ne revendique aucun droit sur votre contenu. Assurez-vous que tout matériel tiers que vous incluez soit correctement licencié.

HeyGen est-il sécurisé pour les actifs des créateurs et des marques ?

HeyGen suit les normes de sécurité de l'industrie avec un stockage chiffré et des contrôles d'accès. Les plans d'entreprise incluent la gouvernance de l'espace de travail, les permissions basées sur les rôles et des options de stockage privé.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

