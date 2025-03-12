Pour le marketing, une durée de 60 à 90 secondes fonctionne le mieux et correspond au temps moyen pendant lequel la plupart des spectateurs restent. Les vidéos de formation et les contenus pédagogiques explicatifs peuvent durer de trois à cinq minutes lorsque le sujet l’exige. Commencez par un accroche forte pour capter l’attention, limitez-vous à une seule idée par vidéo et supprimez tout ce qui ne la sert pas.