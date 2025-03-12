Créateur de vidéos explicatives IA, sans caméra

Créez une vidéo explicative avec l’IA sans compétences en tournage ni en design. Collez un script, importez un document ou tapez une idée, puis choisissez un avatar IA pour obtenir en quelques minutes une vidéo narrée avec sous-titres, prête à être partagée. Idéal pour le marketing, la formation et l’éducation.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
146 294 013Vidéos générées
121 361 439Avatars générés
20 229 914Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Icône de voiture blanche stylisée sur fond bleu.Fonctionnalités clés

Fonctionnalités de la vidéo explicative IA

Ce générateur de vidéos explicatives IA rend la création vidéo aussi simple que la rédaction d’un document, et le créateur de vidéos IA vous aide à produire des vidéos explicatives professionnelles qui simplifient des idées complexes à partir d’un script ou d’un fichier existant.

Commencez à partir d’un script, d’un PDF ou d’une invite

Collez un script vidéo, téléchargez un PDF ou une présentation, collez une URL ou saisissez simplement une instruction. Le générateur de vidéos IA transforme votre contenu existant en storyboard et en texte de scène, afin que vous puissiez créer des vidéos à partir de texte et terminer une vidéo explicative prête à être visionnée en quelques minutes.

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

Voix off IA naturelle dans le ton de votre choix

Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

Scènes animées et modèles explicatifs

Choisissez une mise en page et le vidéo explicative IA la remplit avec des animations, des visuels et des transitions qui correspondent à chaque ligne de votre script. Remplacez n’importe quelle scène, ajustez le timing ou redonnez du style à toute la vidéo pour rester conforme à votre marque et visuellement attrayante, sans aucun logiciel de montage.

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

Sous-titres automatiques et texte à l’écran

Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.

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A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

Une vidéo explicative dans plus de 175 langues

Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.

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A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Icône de boîte cadeau verte.Cas d’usage

Cas d’usage pour le créateur de vidéos explicatives IA

Un marketeur lance une vidéo explicative de produit de 60 secondes sur une page de destination avec un bouton de lecture.

Marketing and product explainers

Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.

Un présentateur chaleureux guide l’intégration d’un nouvel utilisateur à côté d’un panneau de liste de contrôle où la première étape est déjà cochée.

Nouvelles vidéos d’intégration client

Les nouveaux utilisateurs s’inscrivent puis se perdent dans la configuration. Un court tutoriel vidéo les guide à travers la première action clé, réduit les demandes au support et transforme un onboarding déroutant en un parcours clair vers la valeur du produit.

Un enseignant transforme un plan de cours en une vidéo narrée avec des visuels de concepts dans un panneau de leçon.

Vidéos explicatives pour cours et salles de classe

Les enseignants et les créateurs de contenu transforment un plan de cours en une vidéo pédagogique narrée, avec des visuels pour chaque concept. Les élèves regardent une explication claire de deux minutes au lieu de lire des diapositives denses ou d’assister à un long cours magistral.

Un professionnel de la formation met à jour un module de formation avec une mise à jour de la politique et un bouton de régénération.

Formation et conformité des employés

Les équipes L&D remplacent leurs diaporamas dépassés par des vidéos explicatives que les employés regardent jusqu’au bout. Mettez à jour le script, régénérez la vidéo et redéployez la nouvelle version dans la journée, afin que les formations sur les politiques et les procédures restent à jour sur tous les sites.

A person converts a dense manual into a narrated explainer, a PDF page transforming into a video.

Transformez les manuels et les documents en vidéo

Les manuels et rapports volumineux ne sont jamais lus. Importez-les dans PDF to video et la plateforme génère, à partir du document, une vidéo explicative narrée, pour que les étapes clés soient assimilées en trois minutes plutôt qu’en quarante pages.

The same presenter shown in three language version cards with flags for USA, Spain, and Japan.

Vidéos explicatives globales pour chaque marché

Les équipes internationales ont besoin du même contenu explicatif dans de nombreuses langues en même temps. Produisez-le en anglais, puis doublez-le en plus de 175 langues avec une synchronisation labiale parfaite, afin de toucher chaque région à partir d’une seule vidéo source.

Icône de document blanc flou avec un bouton lecture sur un fond bleu clair.Comment ça marche

Comment fonctionne le créateur de vidéos explicatives IA

Passez d’une idée écrite à une vidéo explicative IA finalisée en quatre étapes simples, sans tournage ni montage.

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Étape 1 : Ajoutez votre contenu

Collez un script, importez un PDF ou une présentation, collez un lien ou saisissez un sujet pour commencer.

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Étape 2 : Choisissez un présentateur

Choisissez un avatar et une voix, ou enregistrez votre écran pour créer une démo explicative claire.

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Step 3: Customize the video

Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.

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Étape 4 : Exporter et partager

Rendez en HD ou 4K, téléchargez au format MP4 et publiez sur n’importe quel site, réseau social ou LMS.

FAQ sur le créateur de vidéos explicatives IA (Foire aux questions)

What is an AI explainer video and how does it work?

An AI explainer video is a short, AI-generated video that breaks down one idea, product, or process, built by software instead of a film crew. Creating an explainer video with an AI-powered explainer video maker starts from a script, document, or prompt, and AI technology generates the visuals, voiceover, and captions. It runs as an online tool in your browser.

Est-ce qu’une vidéo explicative avec IA aura l’air générique ou ressemblera à un robot de dessin animé ?

Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.

Comment transformer un PDF ou une présentation de diapositives en vidéo explicative ?

Téléchargez le fichier et l’IA le lit, en extrait les points clés et crée un storyboard scène par scène avec narration. Ce flux de travail texte‑vers‑vidéo vous permet de relire le script brouillon, de remplacer les visuels ou de couper certaines sections, puis de générer une vidéo en quelques minutes.

Qu’est-ce qui rend une vidéo explicative efficace ?

Les vidéos explicatives efficaces commencent par le problème du spectateur, restent centrées sur une seule idée et utilisent des visuels pour simplifier les sujets complexes. Pour créer des vidéos explicatives engageantes, rédigez des récits percutants dans un langage simple, ajoutez des sous-titres et terminez par une seule étape suivante claire. L’IA se charge du processus de création afin que vous puissiez vous concentrer sur le message.

Pourquoi choisir HeyGen plutôt que d’autres outils d’IA pour créer des vidéos explicatives ?

La plupart des outils créent une seule vidéo dans une seule langue. HeyGen produit une vidéo explicative avec un présentateur réaliste une seule fois, puis la double en plus de 175 langues avec synchronisation labiale et la met à jour à partir du texte, afin que vous puissiez diffuser des vidéos explicatives percutantes pour chaque marché sans avoir à refaire de tournage.

Les vidéos explicatives avec IA permettent-elles de gagner du temps et de réduire le budget de production ?

Oui, souvent de façon spectaculaire. L’éducateur Anton Voroniuk a constaté une production 40 fois moins chère et 15,5 heures gagnées chaque semaine après être passé à HeyGen, ce qui a permis à son équipe de créer des vidéos plus rapidement et d’atteindre plus d’un million d’étudiants. Découvrez l’histoire d’Anton Voroniuk.

La création de vidéos avec l’IA est-elle difficile à apprendre ?

Non. La création de vidéos IA sur cette plateforme alimentée par l’IA fonctionne comme l’édition d’un document : rien à installer et aucune timeline à maîtriser. Saisissez ou collez votre contenu, choisissez un présentateur IA, et la plateforme assemble des vidéos dynamiques que vous pouvez affiner en modifiant simplement le texte.

Puis-je créer gratuitement une vidéo explicative IA avant de payer ?

Oui. Le plan gratuit vous permet de créer une vidéo gratuite, d’essayer les présentateurs et les voix, et d’exporter une vidéo en MP4 afin de tester le flux de travail avant de passer à une offre payante. Les abonnements payants ajoutent l’export en HD et en 4K, des vidéos plus longues, davantage de langues et des fonctionnalités pour les équipes.

Quelle doit être la durée idéale d’une vidéo explicative IA pour maintenir l’attention ?

Pour le marketing, une durée de 60 à 90 secondes fonctionne le mieux et correspond au temps moyen pendant lequel la plupart des spectateurs restent. Les vidéos de formation et les contenus pédagogiques explicatifs peuvent durer de trois à cinq minutes lorsque le sujet l’exige. Commencez par un accroche forte pour capter l’attention, limitez-vous à une seule idée par vidéo et supprimez tout ce qui ne la sert pas.

Combien coûte la création d’une vidéo explicative aujourd’hui ?

Une vidéo explicative réalisée sur mesure par une agence coûte généralement entre 3 000 et 15 000 dollars et prend plusieurs semaines. En la créant avec l’IA, vous passez à un abonnement mensuel et à quelques minutes par vidéo, ce qui fait chuter fortement le coût par vidéo explicative dès que vous en produisez plus d’une.

L’outil ajoute-t-il automatiquement des légendes et des sous-titres ?

Oui. La narration est transcrite en sous-titres synchronisés lors du rendu de la vidéo, et le générateur de sous-titres vous permet de modifier le texte, le style et le minutage. Les sous-titres augmentent les taux de complétion pour les spectateurs qui regardent sans le son.

Dois-je filmer ou enregistrer quelque chose pour créer une vidéo explicative ?

Aucun tournage ni enregistrement n’est nécessaire. Il vous suffit de saisir ou de télécharger votre contenu, de choisir un présentateur et une voix, et la plateforme génère la vidéo, la narration et les sous-titres. Caméra, microphone et logiciel de montage sont tous facultatifs.

Puis-je utiliser ma propre voix clonée dans la vidéo explicative ?

Oui. Le clonage de voix capture votre voix à partir d’un court échantillon et l’utilise pour narrer n’importe quel script, afin que chaque vidéo explicative ait votre voix. Vous pouvez également garder votre voix clonée cohérente lorsque la vidéo est traduite dans d’autres langues.

Puis-je créer la même vidéo explicative dans plusieurs langues ?

Oui. Créez la vidéo explicative une seule fois, puis le traducteur vidéo IA la double dans plus de 175 langues avec une synchronisation labiale correspondante et une voix clonée. Le présentateur garde la même apparence, de sorte que chaque version semble native plutôt que simplement sous-titrée.

Puis-je modifier ou mettre à jour la vidéo explicative après sa génération ?

Oui. Comme la vidéo est générée à partir de texte, vous pouvez la modifier en changeant le script, en remplaçant une scène ou en changeant la voix, puis la régénérer en quelques minutes. Il n’y a aucun nouveau tournage à faire, ce qui vous permet d’ajuster rapidement un prix ou une politique et de mettre à jour vos vidéos explicatives en un rien de temps.

À partir de quelles sources puis-je créer une vidéo explicative avec l’IA ?

Vous pouvez partir d’un script rédigé, d’un PDF ou d’une présentation de diapositives, de l’URL d’une page web, ou d’une simple instruction décrivant le sujet. Quel que soit votre point de départ, vous pouvez créer une vidéo qui le transforme en un contenu explicatif narré et sous-titré, afin de réutiliser des contenus que vous possédez déjà.

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