Comment les entreprises réussissent avec HeyGen
Avatar Video · L&D
Découvrez comment Malecare et Cancer Academy utilisent HeyGen pour offrir une éducation sur le cancer à grande échelle et empreinte d’empathie, aidant les patients à se sentir informés, soutenus et confiants.
Avatar Video · Localization
Découvrez comment le studio primé aux Emmy Awards, Fameplay, utilise HeyGen pour produire des vidéos multilingues alimentées par l’IA, localiser ses contenus sur différents marchés et étendre sa portée du public tchèque au reste du monde.
Avatar Video · Marketing
Découvrez comment Bryan Fikes utilise HeyGen pour aider les petites entreprises à créer davantage de vidéos, à économiser plus de 700 heures, à augmenter leurs conversions et à développer son agence marketing.
Avatar Video · Broadcast
Découvrez comment Telemundo s’est associé à HeyGen pour créer des segments de diffusion de la Coupe du Monde propulsés par l’IA, plaçant les commentateurs dans des décors cinématographiques impossibles tout en répondant aux exigences de rapidité et de qualité de la télévision en direct.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV utilise les avatars IA de HeyGen pour protéger les journalistes, préserver l’anonymat et partager en toute sécurité des histoires en provenance d’Afghanistan avec des publics du monde entier.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene a développé à grande échelle une production de vidéos médicales conformes grâce à la plateforme vidéo IA de HeyGen, accélérant la livraison, réduisant les coûts et permettant la création de contenus multilingues à l’échelle mondiale.
Video Translation · Marketing
Découvrez comment HubSpot utilise HeyGen pour accélérer la création de vidéos alimentées par l’IA, permettant une production plus rapide, une localisation fluide et une narration à grande échelle pour les équipes du monde entier.
Avatar Video · Marketing
Vision Creative Labs exploite les avatars IA et les outils de traduction de HeyGen pour aider les entreprises financières à faire passer leur production vidéo de quelques contenus par an à 50–60 par jour, augmentant ainsi l’engagement et le retour sur investissement.
Avatar Video · Marketing
Découvrez comment Dolsten & Co. utilise HeyGen pour prototyper, itérer et livrer des créations de haute fidélité en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois, favorisant une collaboration plus rapide, des idées plus audacieuses et une narration évolutive alimentée par l’IA.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Les études de cas sur l’IA de HeyGen montrent comment les entreprises réduisent les délais de production, déploient leurs contenus à l’échelle mondiale et stimulent leur créativité. Les équipes réalisent des vidéos en quelques heures, les agences proposent des contenus en plusieurs langues et les marques donnent vie à leurs campagnes grâce à des avatars, réduisant ainsi les coûts tout en créant des récits de haute qualité, adaptables à grande échelle sur différents marchés.
Les études de cas sur l’IA de HeyGen montrent comment des vidéos personnalisées et évolutives renforcent l’engagement et le retour sur investissement. Des marques ont doublé leurs taux de conversion et de fidélisation grâce à des vidéos d’intégration, triplé l’engagement avec des campagnes sur mesure et étendu leur portée mondiale grâce à des contenus multilingues. Ces résultats prouvent que HeyGen permet aux spécialistes du marketing de personnaliser leurs contenus à grande échelle, de réduire les coûts et de maximiser leur impact.
Les études de cas de HeyGen sur l’IA dans l’éducation montrent comment les établissements et les entreprises améliorent les résultats d’apprentissage. Les avatars permettent des jeux de rôle pour mettre les compétences en pratique, les entreprises modernisent leurs formations à la conformité, les équipes de santé accélèrent la création de contenus médicaux et les enseignants proposent des cours multilingues, rendant ainsi la formation plus attrayante, évolutive et efficace dans les établissements scolaires, les entreprises et le développement professionnel.
Les études de cas de HeyGen sur l’IA dans le secteur de la santé montrent comment les prestataires améliorent la communication, réduisent les coûts et élargissent l’accès. Les médecins transmettent leurs connaissances médicales grâce à des vidéos explicatives, les équipes réduisent de 50 % le temps de production des formations et les prestataires déploient à grande échelle des contenus de certification multilingues, offrant ainsi une formation précise et rentable aux patients, aux professionnels et aux publics du monde entier.
Würth est passé d’une communication écrite à une approche axée sur la vidéo en utilisant HeyGen pour générer des vidéos multilingues avec avatars. L’entreprise a réduit ses coûts de traduction de 80 %, divisé par deux le temps de production et permis à ses collaborateurs de maîtriser la plateforme en seulement 45 minutes, rendant ainsi la formation et la communication à l’échelle mondiale plus attrayantes, plus efficaces et plus rentables.
L’étude de cas de Komatsu sur l’IA montre comment les entreprises peuvent utiliser des avatars IA pour transformer la formation et la communication. En créant des vidéos multilingues, cohérentes et captivantes, Komatsu a porté le taux de complétion à près de 90 %, amélioré la rétention des connaissances et réduit les coûts de production. Cette réussite illustre comment les témoignages clients sur l’IA mettent en évidence des solutions d’apprentissage évolutives et conformes à l’image de marque, qui peuvent s’étendre au-delà de la formation pour englober le marketing et la communication à l’échelle mondiale.
L’expérience de trivago avec HeyGen montre que les études de cas sur l’IA appliquée au marketing peuvent considérablement simplifier la localisation vidéo. En s’appuyant sur les traducteurs et les avatars IA de HeyGen, trivago a réduit de moitié le temps de postproduction (soit un gain de 3 à 4 mois), rapidement adapté ses publicités télévisées à 30 marchés et préservé une identité de marque cohérente, pour obtenir des résultats marketing évolutifs, efficaces et de haute qualité.
Ogilvy s’est associé à HeyGen pour créer des vidéos marketing émotionnellement percutantes, portées par des avatars, notamment dans le cadre d’une campagne destinée à la génération Z mettant en scène le personnage d’une chanteuse. Grâce aux avatars de HeyGen, l’agence a produit à grande échelle des contenus hautement personnalisés et localisés, renforçant ainsi le lien avec le public, préservant la tonalité émotionnelle et stimulant l’engagement sur différents marchés.