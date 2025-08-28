Les études de cas sur l’IA de HeyGen montrent comment des vidéos personnalisées et évolutives renforcent l’engagement et le retour sur investissement. Des marques ont doublé leurs taux de conversion et de fidélisation grâce à des vidéos d’intégration, triplé l’engagement avec des campagnes sur mesure et étendu leur portée mondiale grâce à des contenus multilingues. Ces résultats prouvent que HeyGen permet aux spécialistes du marketing de personnaliser leurs contenus à grande échelle, de réduire les coûts et de maximiser leur impact.