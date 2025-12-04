Malecare est une organisation nationale de soutien et de plaidoyer contre le cancer, dirigée par Darryl Mitteldorf, un oncologue et travailleur social qui consacre depuis des décennies ses efforts à aider les patients à vivre plus longtemps et plus heureux. Ce qui a commencé il y a 30 ans comme une réponse au diagnostic de cancer de la prostate de son père est devenu l’une des plus grandes organisations de lutte contre le cancer aux États-Unis. « J’y ai vu une occasion de me venger de la maladie », a déclaré Darryl.

Au cœur du travail de Malecare se trouve Cancer Academy, une plateforme d’éducation numérique conçue pour offrir aux patients atteints de cancer et à leurs proches des conseils clairs et pratiques. « Cancer Academy est une plateforme pour tous les patients atteints de cancer et pour toutes les personnes qui aiment des patients atteints de cancer », a déclaré Darryl. Grâce à de courtes vidéos ciblées, la plateforme vise à redonner confiance, à réduire la peur et à aider les personnes à mieux gérer les traitements, les symptômes et les défis du quotidien.

Au fil du temps, Malecare a compris que sa vision éducative nécessitait des milliers de vidéos, chacune soigneusement conçue, offrant un soutien émotionnel et une précision médicale irréprochable. Mais avec une équipe composée uniquement d’assistants sociaux et de psychologues, produire un tel volume de contenu de haute qualité semblait impossible.

« La plateforme Cancer Academy de Malecare nécessite des milliers de vidéos », a déclaré Darryl. « Avant HeyGen, la difficulté consistait à en créer des milliers à grande échelle avec une équipe de six personnes, toutes assistantes sociales ou psychologues, et dont aucune n’a d’expérience en production vidéo. »

Tout a changé lorsque l’équipe a découvert HeyGen. La plateforme leur a permis de créer, à grande échelle, des vidéos éducatives empathiques et précises, sans expertise spécialisée en tournage ni ressources de production coûteuses.

Surmonter les obstacles de production pour atteindre des millions de patients

Avant HeyGen, Malecare avait du mal à atteindre l’ensemble de la communauté de patients qui avaient besoin d’informations. « Nous avons 120 000 personnes qui participent à nos groupes de soutien. Il y a des millions de personnes diagnostiquées avec un cancer. Donc nous passons à côté de beaucoup de monde », a déclaré Darryl.

Pour toucher ces patients, il aurait fallu un niveau de production vidéo que l’équipe ne pouvait tout simplement pas atteindre. Ils avaient besoin d’intervenants facilement remplaçables, d’un message clair et d’un volume de production élevé, mais les tournages en direct étaient lents, coûteux et dépendants de contributeurs externes. « Nous n’avons pas à attendre un créneau en studio ni que les intervenants d’origine soient disponibles. Nous n’avons pas besoin d’embaucher des personnes très qualifiées », explique Darryl. « Je suis travailleur social, et je réalise des vidéos d’un niveau équivalent, ou presque, à celui de professionnels qui ont 20 ou 30 ans d’expérience. »

Faute de pouvoir produire des contenus de manière régulière et rapide, de nombreux patients n’avaient pas accès à des réponses fiables. L’équipe recevait souvent des messages de personnes qui regardaient des vidéos au milieu de la nuit, effrayées et incertaines que leurs symptômes soient normaux.

« Chaque fois qu’ils transpirent la nuit et se demandent : qu’est-ce que je vais dire à mon médecin ? Ou est-ce que je vais survivre à la nuit ? Ils peuvent regarder une vidéo générée par HeyGen et découvrir que le médicament qu’ils prennent a, en effet, un effet secondaire. Vous allez survivre à la nuit, et vous profiterez de demain. »

Pour Malecare, aider les patients à se sentir rassurés dans ces moments-là est devenu un élément central de leur mission et la raison pour laquelle ils avaient besoin d’une solution évolutive et fiable.

Adopter l’IA pour développer l’éducation avec clarté, confiance et bienveillance

La première expérience de l’équipe avec HeyGen a été ce que Darryl appelle un « moment magique ». En une seule journée, depuis son salon, ils ont accompli quelque chose qui leur semblait auparavant impossible.

« Nous étions trois assis dans mon salon et, à la fin de la journée, nous avions réalisé 15 vidéos. On se disait : “Comment on a fait ça ?” » a raconté Darryl. « Quinze vidéos tout à fait dignes d’être publiées. »

Ce moment leur a montré ce qui était possible. HeyGen leur a permis d’élargir la production au‑delà de quelques contributeurs seulement et de donner à chaque membre de l’équipe les moyens de créer des contenus vidéo solides et cohérents. « Nous avons transmis ce flux de travail à chaque personne », a expliqué Darryl. « Les psychologues peuvent aisément réaliser de 5 à 10 vidéos par jour. »

Trouver la bonne voix et le bon ton était tout aussi important. Malecare a constaté que les patients atteints de cancer réagissaient le mieux à des présentateurs accessibles, en particulier ceux qui donnaient l’impression de professeurs de sciences au lycée. Après avoir testé des dizaines de présentateurs réels, HeyGen a permis à l’équipe de reproduire numériquement ces voix chaleureuses et rassurantes.

« Nous pouvons en fait doter chaque avatar d’une personnalité », a déclaré Darryl. « Nous pourrions imiter les mêmes professeurs de sciences du lycée que nous utilisions en présentiel. »

Les patients sont souvent incapables de distinguer quelles vidéos présentent de vrais intervenants et lesquelles utilisent des avatars, et dans bien des cas, les gens se sentent encore plus connectés aux versions numériques. Un membre d’un groupe de discussion a partagé une réflexion qui est restée gravée dans l’esprit de Darryl depuis :

« Je sais que c’est un avatar. Vous m’avez dit que c’est un avatar, mais j’ai l’impression de pouvoir avoir une conversation plus profonde avec lui sur le sujet même qu’il me présente. Et même maintenant, je sens les larmes me monter aux yeux en pensant à la façon dont nous savons que nous avons réussi à créer un lien avec les gens, à les mettre à l’aise, à réduire leur anxiété et à les aider à vraiment entendre et assimiler des informations très difficiles. »

Pour Darryl, cette réaction émotionnelle montrait que HeyGen ne se contentait pas de permettre le passage à l’échelle, mais renforçait aussi l’empathie. « S’il n’y avait qu’une seule chose à dire sur HeyGen, c’est que vous n’allez pas seulement avoir du contrôle, mais aussi la possibilité de faire appel à votre créativité et à votre cœur pour créer des conversations avec des personnes que vous n’avez jamais rencontrées. »

Obtenir un impact mesurable et restaurer la confiance des patients

HeyGen est devenu un pilier du flux de travail de Malecare, permettant à l’équipe de créer du contenu avec précision et agilité.

« J’ai la capacité de créer des contenus éducatifs numériques que nous pouvons mesurer, savoir quelle partie d’une vidéo doit être ajustée, puis la remonter. On ne peut faire cela que lorsqu’on a un contrôle numérique sur la performance de l’avatar », a déclaré Darryl.

HeyGen rend également ce travail durable sur le plan émotionnel et créatif. Au lieu de se sentir submergé par l’idée du montage, Darryl parle d’un véritable sentiment de facilité. « Le studio de montage m’évite d’avoir à penser au processus de montage. Je ne fais pas du montage, je crée », explique Darryl. « C’est une sensation remarquable à éprouver. »

Et surtout, les résultats pour les patients s’améliorent. Malecare s’appuie sur des outils validés pour mesurer l’évolution des connaissances, du niveau de préparation et de l’engagement des patients. « Tous nos chiffres ont dépassé nos attentes », a déclaré Darryl. « Il y a très peu de choses dont on peut dire qu’elles obtiennent des résultats aussi rapidement que ce que nous avons pu démontrer. »

Pour Darryl et son équipe, HeyGen est plus qu’un simple outil ; c’est une façon de rencontrer les patients avec clarté, réconfort et espoir aux moments où ils en ont le plus besoin. « C’est comme si un ange descendait à travers leur iPhone et entrait dans leur tête », a déclaré Darryl. « Et c’est vraiment merveilleux. »