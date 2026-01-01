Indegene est une organisation mondiale de services pour les sciences de la vie qui aide les entreprises pharmaceutiques et de santé à transformer des informations scientifiques et médicales complexes en communications claires, engageantes et conformes à la réglementation. Son travail couvre l’ensemble du cycle de vie des produits, en accompagnant tous les acteurs, des professionnels de santé et des patients jusqu’aux équipes médicales internes et aux services réglementaires.

Au cœur de l’activité d’Indegene se trouve un défi majeur : simplifier une science hautement technique tout en préservant l’exactitude et l’intégrité réglementaire.

Traditionnellement, cela signifiait produire des contenus écrits de haute qualité, des présentations et des vidéos réalisées de manière professionnelle, conformément à des normes médicales, juridiques et réglementaires (MLR) strictes. Mais à mesure que la demande de contenus personnalisés, multilingues et évolutifs augmentait, les limites de la production vidéo traditionnelle sont devenues évidentes.

Tout a changé lorsque Indegene a commencé à intégrer HeyGen dans ses flux de travail de création de contenus et de vidéos.

Surmonter la complexité de la production vidéo traditionnelle

Avant d’adopter HeyGen, chaque projet vidéo nécessitait une coordination entre plusieurs équipes, notamment les rédacteurs de contenu, les réviseurs médicaux, les artistes voix off, les monteurs vidéo et les équipes de production.

Le flux de travail comprenait la rédaction des scripts, les revues médicales, juridiques et réglementaires (MLR), la création de storyboards, les tournages vidéo, l’enregistrement des voix off, le montage, ainsi que plusieurs cycles de retours. Même de petites mises à jour pouvaient entraîner un travail de refonte conséquent.

« Toute mise à jour ou tout effort de localisation signifiait souvent devoir réenregistrer et remonter la vidéo, ce qui augmentait encore les délais, les coûts et la dépendance aux ressources », a déclaré Indegene.

Cela a créé plusieurs défis :

Forte besoin de main-d’œuvre au sein de plusieurs équipes

Délais de production longs en raison des cycles de coordination et de relecture

Coûts accrus liés aux tournages en studio et aux talents

Évolutivité limitée pour produire plusieurs versions ou mises à jour

Flux de travail de localisation complexes nécessitant de nouveaux enregistrements

Le processus était efficace, mais difficile à mettre à l’échelle dans un environnement mondial en évolution rapide.

Adopter l’IA pour transformer les flux de création vidéo

Pour relever ces défis, Indegene a intégré HeyGen à sa chaîne de production, transformant en profondeur la façon dont les vidéos sont créées et diffusées.

Le nouveau flux de travail est entièrement numérique, automatisé et évolutif.

Au lieu de coordonner des tournages physiques, les équipes téléchargent désormais des scripts ou des présentations directement dans HeyGen. Des avatars générés par l’IA remplacent les présentateurs humains, supprimant ainsi le besoin de studios, de planification et de production sur site.

La plateforme permet une génération rapide de vidéos, offrant aux équipes la possibilité de créer en quelques minutes des vidéos de haute qualité basées sur des avatars. Les mises à jour sont tout aussi fluides.

La localisation, qui était auparavant l’un des aspects les plus chronophages de la production, est désormais nettement plus rapide.

« Des vidéos multilingues peuvent être générées rapidement, sans tournages supplémentaires ni enregistrements de voix off », a déclaré Indegene.

Cette évolution a permis à Indegene de développer la production vidéo à l’échelle mondiale tout en préservant la cohérence, la conformité et la qualité.

Fournir un contenu médical évolutif, conforme et engageant

Avec HeyGen, Indegene produit désormais un large éventail de formats de contenu, notamment des vidéos avec avatar, des supports de formation localisés, des podcasts et des conversions de présentations PPT en vidéo.

L’un des principaux cas d’usage concerne les vidéos explicatives cliniques pour les laboratoires pharmaceutiques. Ces vidéos présentent le mécanisme d’action d’un médicament, ses bénéfices cliniques et la valeur apportée au patient de manière claire et engageante.

Auparavant, la production de ce type de contenu nécessitait des semaines de travail et l’intervention de plusieurs équipes. Avec HeyGen, le processus a été considérablement simplifié.

Les avatars IA jouent le rôle de présentateurs, en diffusant le contenu avec un ton adapté à différents publics. Les explications techniques peuvent être destinées aux professionnels de santé, tandis que des versions simplifiées peuvent être créées pour les patients et les aidants.

Parallèlement, des visuels dynamiques et des éléments de marque sont intégrés aux normes réglementaires afin de garantir clarté, engagement et conformité.

Le résultat est un système évolutif permettant de diffuser une communication médicale cohérente et de haute qualité, à travers différentes régions et auprès de divers publics.

Obtenir des gains mesurables en termes de rapidité, de coûts et de capacité de montée en charge

L’impact de l’intégration de HeyGen a été considérable sur l’ensemble des opérations d’Indegene.

Gain de temps : La production vidéo traditionnelle prenait 6 à 8 semaines par vidéo. Avec HeyGen, le même résultat peut être livré en 5 à 10 jours, y compris la localisation.

: La production vidéo traditionnelle prenait 6 à 8 semaines par vidéo. Avec HeyGen, le même résultat peut être livré en 5 à 10 jours, y compris la localisation. Mises à jour plus rapides : Les modifications qui nécessitaient auparavant plusieurs jours de retravail peuvent désormais être effectuées en quelques minutes à quelques heures.

: Les modifications qui nécessitaient auparavant plusieurs jours de retravail peuvent désormais être effectuées en quelques minutes à quelques heures. Réduction des effectifs : Les équipes de production ont été rationalisées, passant de 5 à 8 personnes à seulement 1 à 2 opérateurs, libérant ainsi des ressources pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

: Les équipes de production ont été rationalisées, passant de 5 à 8 personnes à seulement 1 à 2 opérateurs, libérant ainsi des ressources pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Efficacité des coûts : Les coûts de production ont diminué de 50 à 60 %, supprimant le besoin de studios, de talents et d’une post-production lourde.

: Les coûts de production ont diminué de 50 à 60 %, supprimant le besoin de studios, de talents et d’une post-production lourde. Scalabilité et localisation: La production de vidéos multilingues est désormais 5 à 10 fois plus rapide, ce qui permet une distribution mondiale accélérée.

Ces améliorations ont permis à Indegene de produire davantage de contenu, plus rapidement et avec moins de ressources, tout en respectant des normes de conformité strictes.

Pour Indegene, l’adoption de HeyGen représente bien plus qu’une simple amélioration des flux de travail ; elle marque un changement fondamental dans la manière dont la communication scientifique est diffusée.

En combinant la génération de vidéos par IA avec une expertise approfondie dans les sciences de la vie, Indegene a créé un modèle évolutif pour fournir à des audiences mondiales un contenu précis, engageant et conforme.

Il en résulte une approche de communication plus rapide, plus efficace et plus flexible, qui comble le fossé entre la science et la compréhension tout en favorisant de meilleurs résultats en matière de santé.