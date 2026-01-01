Zarin TV a été fondée avec une mission simple mais ambitieuse : créer une plateforme où les histoires afghanes puissent être racontées de manière authentique, indépendante et sans crainte.
L’organisation se concentre sur l’actualité locale, l’éducation, le divertissement et les questions liées aux femmes, tout en mettant en lumière des points de vue souvent négligés par les médias traditionnels. L’équipe collabore avec des journalistes et des contributeurs dans plusieurs pays afin de proposer des reportages et des récits qui reflètent les réalités de la vie en Afghanistan.
« Notre mission était de proposer des informations locales et du divertissement, principalement axés sur l’éducation et sur l’ouverture de voies permettant, en quelque sorte, de mettre en lumière la question des femmes », a déclaré Mariam Harris, directrice du développement et des partenariats chez Zarin TV.
Mais après que les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan, le journalisme indépendant est devenu de plus en plus dangereux. Les reporters risquaient d’exposer leur identité et celle de leurs familles simplement en faisant leur travail.
Ce défi a conduit Zarin TV à adopter HeyGen. En utilisant des avatars IA, l’organisation a trouvé un moyen de protéger l’identité des journalistes tout en continuant à partager des histoires qui, autrement, n’auraient peut-être jamais atteint le public.
Réduire les risques de sécurité pour les journalistes indépendants
Pour Zarin TV, le défi n’a jamais été simplement de produire du contenu, mais de le faire en toute sécurité. Lorsque des journalistes couvrent des sujets qui critiquent le gouvernement ou mettent en lumière des questions sensibles, les conséquences peuvent être graves.
« Si nous faisons appel à nos vrais journalistes et aux vraies personnes qui font ce travail, leurs familles sont harcelées dans leur pays d’origine », a expliqué Mariam.
Dans certains cas, les familles pouvaient être victimes d’intimidation, de harcèlement, voire d’arrestation en raison des reportages d’un journaliste. Par conséquent, de nombreuses histoires n’ont jamais été racontées. Les journalistes devaient peser l’importance de partager des informations face aux risques potentiels pour eux-mêmes et leurs proches.
« Nous avons vraiment, vraiment dû cacher l’identité », a déclaré Mariam.
Parallèlement, Zarin TV souhaitait élargir sa couverture de sujets rarement abordés publiquement, notamment les droits des femmes, les droits humains, l’éducation et la vie quotidienne en Afghanistan.
L’équipe avait besoin d’un moyen de protéger les journalistes tout en préservant la confiance et le lien que permet le récit vidéo.
Adopter les avatars IA pour protéger les identités et raconter davantage d’histoires
Mariam a découvert HeyGen pour la première fois grâce aux membres de son équipe de production, qui en ont immédiatement reconnu le potentiel.
L’équipe a commencé à utiliser les avatars standard de HeyGen pour créer des journaux télévisés multilingues, en dissimulant l’identité des reporters derrière des présentateurs IA réalistes.
« Nous avons créé ces agents et construit des personnages à partir de leur persona », a déclaré Mariam.
Plutôt que de montrer de vrais journalistes à l’écran, Zarin TV pouvait désormais présenter ses reportages à travers des présentateurs générés par l’IA, adaptés à la langue, au public et au style de chaque émission.
L’organisation a expérimenté la production de contenus dans sept langues afin que l’équipe puisse sélectionner avec soin des avatars perçus comme culturellement appropriés pour chaque audience.
Le réalisme des avatars a également aidé les publics à interagir naturellement avec le contenu.
« Beaucoup de gens ne savaient même pas que c’était de l’IA », a-t-elle déclaré.
En combinant des scripts rédigés par des journalistes avec des présentateurs IA, Zarin TV a trouvé un moyen évolutif de publier des reportages sensibles sans exposer ses contributeurs à des risques inutiles.
Élargir l’accès à l’information au‑delà des langues et des frontières
Avant d’adopter les avatars IA, produire du contenu multilingue était nettement plus difficile et chronophage. Désormais, Zarin TV peut adapter ses reportages à différents publics tout en maintenant une cohérence entre les différentes diffusions.
Les journalistes de l’équipe élaborent les reportages et les scripts, tandis que les producteurs choisissent l’avatar et la langue les plus adaptés pour chaque histoire.
Cette approche permet à Zarin TV d’atteindre des publics bien au-delà de l’Afghanistan tout en aidant les spectateurs du monde entier à comprendre les réalités de la vie à l’intérieur du pays.
La plateforme attire actuellement près de deux millions de visiteurs sur son site web chaque mois et continue de développer ses audiences sur les réseaux sociaux. L’organisation voit également de futures opportunités pour s’étendre au-delà des programmes d’actualités traditionnels.
Les avatars IA rendent ces possibilités réalisables tout en préservant l’anonymat qui reste essentiel pour de nombreux contributeurs.
Offrir aux journalistes la liberté de partager leurs histoires en toute sécurité
Pour Zarin TV, la plus grande valeur de HeyGen ne réside pas dans l’efficacité ou la rapidité de production, mais dans la protection qu’il offre.
La plateforme permet aux journalistes de couvrir des sujets sensibles, d’aborder des réalités difficiles et de donner plus de visibilité aux voix sous-représentées, sans s’exposer eux-mêmes ni exposer leurs familles à des risques inutiles.
« HeyGen nous a permis de gagner en liberté », a déclaré Mariam.
Elle a ajouté que la contribution la plus importante de la plateforme est « l’anonymat que nous pouvons offrir à nos journalistes ».
Si les avatars IA n’étaient plus disponibles, Zarin TV devrait probablement se rabattre sur des reportages uniquement audio, des identités masquées ou une production vidéo fortement réduite. Au lieu de cela, l’organisation peut continuer à créer un contenu captivant, centré sur l’humain, avec lequel les audiences se sentent en connexion.
Pour une organisation médiatique guidée par une mission et opérant dans des circonstances exceptionnellement difficiles, cette capacité est véritablement transformatrice.
En combinant journalisme indépendant et avatars IA, Zarin TV crée un moyen plus sûr de raconter des histoires, de protéger les journalistes et de faire en sorte que les voix venues d’Afghanistan continuent d’être entendues dans le monde entier.