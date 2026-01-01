Zarin TV a été fondée avec une mission simple mais ambitieuse : créer une plateforme où les histoires afghanes puissent être racontées de manière authentique, indépendante et sans crainte.

L’organisation se concentre sur l’actualité locale, l’éducation, le divertissement et les questions liées aux femmes, tout en mettant en lumière des points de vue souvent négligés par les médias traditionnels. L’équipe collabore avec des journalistes et des contributeurs dans plusieurs pays afin de proposer des reportages et des récits qui reflètent les réalités de la vie en Afghanistan.

« Notre mission était de proposer des informations locales et du divertissement, principalement axés sur l’éducation et sur l’ouverture de voies permettant, en quelque sorte, de mettre en lumière la question des femmes », a déclaré Mariam Harris, directrice du développement et des partenariats chez Zarin TV.

Mais après que les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan, le journalisme indépendant est devenu de plus en plus dangereux. Les reporters risquaient d’exposer leur identité et celle de leurs familles simplement en faisant leur travail.

Ce défi a conduit Zarin TV à adopter HeyGen. En utilisant des avatars IA, l’organisation a trouvé un moyen de protéger l’identité des journalistes tout en continuant à partager des histoires qui, autrement, n’auraient peut-être jamais atteint le public.

Réduire les risques de sécurité pour les journalistes indépendants

Pour Zarin TV, le défi n’a jamais été simplement de produire du contenu, mais de le faire en toute sécurité. Lorsque des journalistes couvrent des sujets qui critiquent le gouvernement ou mettent en lumière des questions sensibles, les conséquences peuvent être graves.

« Si nous faisons appel à nos vrais journalistes et aux vraies personnes qui font ce travail, leurs familles sont harcelées dans leur pays d’origine », a expliqué Mariam.

Dans certains cas, les familles pouvaient être victimes d’intimidation, de harcèlement, voire d’arrestation en raison des reportages d’un journaliste. Par conséquent, de nombreuses histoires n’ont jamais été racontées. Les journalistes devaient peser l’importance de partager des informations face aux risques potentiels pour eux-mêmes et leurs proches.