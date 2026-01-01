Bryan Fikes est le fondateur de Bonsai Marketing, où il aide les entreprises à se développer grâce à des systèmes marketing plus intelligents, à l’automatisation et à la vidéo IA.

Au cours des 25 dernières années, Bryan a créé plusieurs agences de marketing et a aidé des entreprises à s’adapter à chaque évolution majeure du marketing digital.

À mesure que la vidéo est devenue l’un des moyens les plus efficaces pour instaurer la confiance en ligne, il a constaté sans cesse le même problème : les entreprises savaient qu’elles avaient besoin de vidéo, mais peinaient à en produire de manière régulière.

Aujourd’hui, Bryan utilise HeyGen pour aider ses clients à créer aussi bien des vidéos promotionnelles et des pages d’atterrissage que des contenus de vente et des supports de formation. Au passage, il a réalisé plus de 300 vidéos, économisé plus de 700 heures de production et mis en place un flux de travail qui rend la vidéo de haute qualité accessible aux entreprises de toutes tailles.

Rendre la vidéo professionnelle accessible à toutes les entreprises

Pour Bryan, toute stratégie marketing réussie commence par une histoire.

"Tout est une histoire", déclara Bryan. "Je me fiche de ce que vous vendez. Je me fiche de ce que vous faites. La vidéo est le conteur naturel."

Le défi ne consistait pas à convaincre les clients que la vidéo fonctionnait, mais à rendre la production suffisamment abordable pour l’utiliser de façon régulière.

« C’était cher. Le matériel était cher. Le temps était cher. Il fallait plusieurs personnes pour bien faire les choses », a déclaré Bryan.

Pour de nombreuses petites entreprises, investir des milliers de dollars dans chaque vidéo n’était pas réaliste.

« Quand vous devez gérer le prix de l’essence face à une dépense de 2 000 $ pour une vidéo, vous savez déjà quelle sera la réponse », a-t-il déclaré.

Bryan voulait que ses clients publient des vidéos aussi souvent qu’ils publiaient des articles de blog, des e‑mails ou des posts sur les réseaux sociaux, et non qu’ils les réservent à une poignée de campagnes chaque année.

C’est là que HeyGen a transformé son flux de travail.

"HeyGen s’est imposé comme une évidence grâce à sa rapidité, la clarté de ses messages et juste ce qu’il faut d’animation pour donner un effet cinématographique, sans en faire trop. Et en plus, c’est tout simplement rentable. Point."

Intégrer la vidéo à chaque stratégie marketing

Plutôt que de considérer la vidéo comme un projet isolé, Bryan l’intègre désormais dans presque chaque mission client.

Son équipe crée des vidéos pour les sites web, les pages d’atterrissage, les réseaux sociaux, les campagnes d’e‑mailing, la formation et l’aide à la vente, faisant de la vidéo un élément constant de la manière dont les entreprises communiquent.