Bryan Fikes est le fondateur de Bonsai Marketing, où il aide les entreprises à se développer grâce à des systèmes marketing plus intelligents, à l’automatisation et à la vidéo IA.
Au cours des 25 dernières années, Bryan a créé plusieurs agences de marketing et a aidé des entreprises à s’adapter à chaque évolution majeure du marketing digital.
À mesure que la vidéo est devenue l’un des moyens les plus efficaces pour instaurer la confiance en ligne, il a constaté sans cesse le même problème : les entreprises savaient qu’elles avaient besoin de vidéo, mais peinaient à en produire de manière régulière.
Aujourd’hui, Bryan utilise HeyGen pour aider ses clients à créer aussi bien des vidéos promotionnelles et des pages d’atterrissage que des contenus de vente et des supports de formation. Au passage, il a réalisé plus de 300 vidéos, économisé plus de 700 heures de production et mis en place un flux de travail qui rend la vidéo de haute qualité accessible aux entreprises de toutes tailles.
Rendre la vidéo professionnelle accessible à toutes les entreprises
Pour Bryan, toute stratégie marketing réussie commence par une histoire.
"Tout est une histoire", déclara Bryan. "Je me fiche de ce que vous vendez. Je me fiche de ce que vous faites. La vidéo est le conteur naturel."
Le défi ne consistait pas à convaincre les clients que la vidéo fonctionnait, mais à rendre la production suffisamment abordable pour l’utiliser de façon régulière.
« C’était cher. Le matériel était cher. Le temps était cher. Il fallait plusieurs personnes pour bien faire les choses », a déclaré Bryan.
Pour de nombreuses petites entreprises, investir des milliers de dollars dans chaque vidéo n’était pas réaliste.
« Quand vous devez gérer le prix de l’essence face à une dépense de 2 000 $ pour une vidéo, vous savez déjà quelle sera la réponse », a-t-il déclaré.
Bryan voulait que ses clients publient des vidéos aussi souvent qu’ils publiaient des articles de blog, des e‑mails ou des posts sur les réseaux sociaux, et non qu’ils les réservent à une poignée de campagnes chaque année.
C’est là que HeyGen a transformé son flux de travail.
"HeyGen s’est imposé comme une évidence grâce à sa rapidité, la clarté de ses messages et juste ce qu’il faut d’animation pour donner un effet cinématographique, sans en faire trop. Et en plus, c’est tout simplement rentable. Point."
Intégrer la vidéo à chaque stratégie marketing
Plutôt que de considérer la vidéo comme un projet isolé, Bryan l’intègre désormais dans presque chaque mission client.
Son équipe crée des vidéos pour les sites web, les pages d’atterrissage, les réseaux sociaux, les campagnes d’e‑mailing, la formation et l’aide à la vente, faisant de la vidéo un élément constant de la manière dont les entreprises communiquent.
"HeyGen est vraiment la pièce qui vient parfaire la création", a déclaré Bryan. "Tout le monde peut faire un bol de spaghetti, mais ce sont les boulettes de viande et cette sauce en plus qui font la différence. Quand vous terminez un bon site web, vous avez tout le contenu conçu correctement, vous avez tous les services qu’ils proposent, et ensuite vous y ajoutez la bonne structure vidéo."
L’impact va au-delà de la simple création de contenu supplémentaire.
« Nous constatons une augmentation des conversions, et les conversions se traduisent par des dollars pour le propriétaire de l’entreprise », a-t-il déclaré.
Comme la création de nouvelles vidéos n’est plus un gros travail de production, Bryan peut désormais recommander la vidéo à des endroits où les clients ne s’appuyaient auparavant que sur du texte ou des images statiques.
Développer la vidéo sans ralentir l’activité
Avant d’adopter HeyGen, la création d’une seule vidéo marketing signifiait souvent des semaines de planification, de multiples réunions et une coordination de production.
« Avant, il fallait cinq réunions. Il fallait au moins deux personnes. Il fallait au moins deux semaines, voire trois, pour en arriver au point où l’on se dit : “Voilà ce que je vais tourner.” Cela représente 25 ou 30 heures. »
Aujourd’hui, le processus est radicalement différent.
"Si j’ai une idée, je l’intègre dans mon flux de travail. Quinze minutes", a déclaré Bryan. "Je pense que j’en suis arrivé au point où je peux produire certaines choses en moins de dix minutes."
Ce changement a modifié la façon dont Bryan aborde la production de contenu. Au lieu de sélectionner avec soin les vidéos qui valent l’effort, son équipe peut désormais produire des vidéos dès qu’elle en a besoin pour ses campagnes marketing.
"HeyGen est devenu la couche supérieure qui m’aide à exécuter toutes les différentes parties", a déclaré Bryan. "Cela me permet de récupérer un peu de temps et d’espace personnels tout en livrant un produit ultra professionnel et de très haute qualité."
Depuis qu’il a adopté HeyGen, Bryan a créé plus de 300 vidéos, estime avoir économisé plus de 700 heures et prévoit de publier 10 à 15 vidéos par jour à mesure que son entreprise continue de se développer.
Aider les petites entreprises à se promouvoir comme les grandes marques
Bryan travaille avec des entrepreneurs, des avocats, des organismes de formation, des entreprises de services à domicile et d’autres sociétés locales qui n’ont pas d’équipe vidéo dédiée.
Beaucoup souhaitent utiliser la vidéo, mais pensent que c’est hors de leur portée.
Au lieu de dépendre de coûteuses équipes de production, Bryan aide ses clients à utiliser HeyGen pour créer des vidéos professionnelles à la demande.
"HeyGen est devenu un outil pour lequel je peux dire en toute confiance : ‘Va voir ça’, parce que l’interface et l’expérience utilisateur sont à un niveau tel que, quel que soit leur niveau, il y a une place pour la plateforme vidéo HeyGen pour les aider à résoudre leurs problèmes et à raconter leurs histoires."
Pour Bryan, le principal avantage n’est pas simplement de créer plus de vidéos. C’est d’aider les entreprises à communiquer de manière plus cohérente et à convertir davantage de clients.
"Chaque client pour lequel j’ai intégré cet outil correctement constate une augmentation des conversions", a déclaré Bryan. "Je dirais sans aucun doute que HeyGen a au moins doublé, voire triplé, le succès que mes clients obtiennent en matière de conversion."
"HeyGen m’a permis de faire passer ma propre agence à sept chiffres en un an. Cela m’a permis de me développer comme si j’avais une armée de 12 à 15 personnes travaillant pour moi à temps plein", a déclaré Bryan.