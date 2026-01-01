Certain récits sont impossibles à filmer. Non pas parce qu’ils n’en valent pas la peine, mais parce qu’ils dépassent les possibilités de la production traditionnelle.
Imaginez placer un commentateur sportif avec vue sur Los Angeles. Ou diffuser en direct depuis le cœur de Times Square quelques minutes avant le coup d’envoi. Ou livrer l’analyse d’avant‑match depuis un château de sable sur une plage privée.
Pour la couverture de la Coupe du Monde par Telemundo, ce n’étaient pas de simples exercices de réflexion créative. C’était le brief créatif.
La chaîne voulait surprendre les téléspectateurs avec des moments cinématographiques impossibles à créer avec une production traditionnelle. Le défi consistait à donner vie à ces idées lors de l’un des événements sportifs les plus rapides, où les affiches changent chaque jour, les délais de production se réduisent à quelques heures et chaque diffusion doit respecter les standards de la télévision.
En collaboration avec la principale agence de divertissement et de sport Creative Artists Agency (CAA) et Telemundo, HeyGen a contribué à transformer cette vision en réalité en créant quatre segments de diffusion alimentés par l’IA, diffusés tout au long de la couverture des phases à élimination directe de la Coupe du Monde sur Telemundo.
Ce projet a marqué le premier grand partenariat de diffusion en direct de HeyGen et a démontré que la vidéo IA était passée d’une technologie expérimentale à un outil de production prêt pour le prime time.
Il ne s’agissait pas de remplacer quoi que ce soit que Telemundo avait déjà prévu. Il s’agissait d’ajouter un élément supplémentaire et créatif à une émission qui allait être diffusée de toute façon, en utilisant l’IA de manière réfléchie pour renforcer l’engagement et élargir les possibilités de la couverture.
Raconter des histoires au-delà des limites de la production
Le défi créatif ne consistait pas à trouver des lieux intéressants, mais à rendre des lieux impossibles suffisamment crédibles pour soutenir l’histoire.
Une production traditionnelle aurait nécessité plusieurs équipes, des déplacements internationaux, des autorisations de tournage, des effets visuels et des semaines de post‑production. Aucun de ces délais ne correspondait à un tournoi où le prochain adversaire ne serait connu que quelques jours avant la diffusion.
Au lieu de se demander où les caméras pouvaient aller, l’équipe a commencé à poser une autre question : où l’histoire devrait-elle se dérouler s’il n’y avait absolument aucune contrainte de production ?
Ce changement a ouvert la voie à une approche créative entièrement nouvelle.
Concevoir des moments plutôt que les filmer
La campagne finale mettait en scène quatre commentateurs de Telemundo, intégrés dans des environnements cinématographiques inspirés par le tournoi :
- Adriana Monsalve est apparue avec une vue sur Los Angeles.
- Pablo Mariño est devenu « El Gran DT » en plein milieu de Times Square.
- José Luis López Salido a livré son analyse depuis un château de sable sur une plage privée à Miami.
- Luis Omar Tapia se tenait seul au rond central dans le stade de Dallas.
Chaque segment durait de 20 à 30 secondes et était diffusé pendant l’émission d’avant‑match de Telemundo, des quarts de finale jusqu’à la finale de la Coupe du monde.
L’objectif n’était pas de convaincre les téléspectateurs que ces moments s’étaient réellement produits. Il s’agissait plutôt d’adopter l’IA comme un médium créatif capable de placer les talents là où les caméras n’auraient jamais pu aller.
Au lieu de dissimuler la technologie, la production l’a mise à l’honneur.
Conçu pour la diffusion, pas pour les réseaux sociaux
Créer une émission télévisée cinématographique est très différent de créer une vidéo pour les réseaux sociaux.
Chaque segment devait répondre aux exigences de diffusion télévisuelle tout en paraissant naturel pour les publics hispanophones et en intégrant des révisions de script qui arrivaient souvent seulement quelques heures avant la production.
Le flux de travail réunissait deux équipes spécialisées de HeyGen.
L’équipe Avatar a transformé les prises de vue sur le plateau de Telemundo en performances numériques expressives grâce à Avatar V, Voice N et Video TTS, préservant l’identité de chaque commentateur tout en permettant des performances dynamiques dans des environnements entièrement nouveaux.
À partir de là, l’équipe de production HeyGen a construit des univers cinématographiques autour de chaque performance, en compositant les scènes, en affinant les mouvements, en améliorant la résolution des images et en préparant chaque livrable pour la diffusion télévisée.
Le rythme était à la hauteur du tournoi lui-même.
Chaque génération ne prenait que cinq à dix minutes, ce qui permettait de produire environ vingt performances candidates par heure. Les révisions de dialogues pouvaient souvent être finalisées en moins de quinze minutes, offrant aux producteurs la flexibilité de s’adapter aux changements d’affiches sans avoir à reconstruire des séquences entières.
Au moment où les éléments sont arrivés chez Telemundo, ils étaient presque prêts pour la diffusion, avec l’ambiance sonore déjà intégrée. L’équipe de post‑production de la chaîne a ajouté de la musique sous licence et réalisé le mixage final avant la mise à l’antenne.
Construit avec talent, à chaque étape
Rien de tout cela n’aurait été possible sans les commentateurs eux‑mêmes. Chacun des quatre talents de Telemundo a participé en donnant son plein consentement et en gardant le contrôle sur leur apparence et sur leurs propos.
En collaboration avec le CAA Vault, la solution complète de CAA pour la capture, le stockage et la licence des doubles numériques, de la voix et de la propriété intellectuelle, le dispositif a permis de placer les talents dans des environnements que les caméras n’auraient jamais pu atteindre, tout en leur permettant de garder le contrôle permanent de leur nom, de leur image et de leur apparence.
Résoudre les détails que les spectateurs ne remarquent jamais
La technologie a rendu le projet possible. Les détails l’ont rendu crédible.
La prononciation espagnole, le rythme et les accents régionaux ont été perfectionnés au fil de plusieurs cycles de relecture avec des producteurs natifs hispanophones. Chaque prestation a été évaluée pour son phrasé, son émotion et son authenticité avant la validation par le client.
L’équipe de production a également résolu d’innombrables défis subtils de performance, allant des mouvements des mains et des expressions faciales à la qualité de la voix et à la synchronisation.
Ces ajustements ont été réalisés alors que les scripts continuaient d’évoluer en fonction des résultats du tournoi, comprimant les plannings de production en cycles d’itération du jour pour le lendemain.
Le projet n’était pas simplement un exercice de génération de vidéo par IA. C’était une production de diffusion entièrement conçue autour de l’IA.
Un plan directeur pour l’avenir de la diffusion
Pendant des décennies, la production télévisuelle a été limitée par des contraintes logistiques. Si les talents ne pouvaient pas se déplacer, si les autorisations n’étaient pas obtenues ou si les délais étaient trop serrés, certaines idées créatives ne voyaient jamais le jour à l’antenne.
Ce partenariat laissait entrevoir un avenir différent. Plutôt que de remplacer les caméras, les équipes ou la production traditionnelle, l’IA a élargi dès le départ le champ des possibles pour les équipes de production.
Telemundo n’a pas utilisé l’IA parce qu’elle était nouvelle.
La chaîne l’a utilisé parce que cela offrait une nouvelle approche innovante pour traiter des sujets logistiques complexes dans le cadre d’une production traditionnelle, tout en tenant compte des réalités de la diffusion en direct d’événements sportifs.
Pour HeyGen, ce projet représentait bien plus qu’une campagne réussie. Il a démontré que l’un des plus grands diffuseurs au monde était prêt à faire confiance à des talents générés par l’IA lors du plus grand événement sportif mondial, avec des délais en direct, dans un environnement de diffusion où la qualité n’est pas négociable.
Cette étape marque un tournant qui dépasse largement le domaine du sport.
Ce même flux de production peut aider les diffuseurs à réagir aux dernières nouvelles, permettre aux studios de divertissement de placer leurs talents dans des environnements impossibles et offrir aux créateurs de toutes nouvelles façons de raconter des histoires, sans être limités par le temps, la géographie ou les contraintes de production physique.
La question n’est plus de savoir si l’IA a sa place dans la diffusion, mais ce que la prochaine génération de conteurs créera avec elle.