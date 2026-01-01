Le rythme était à la hauteur du tournoi lui-même.

Chaque génération ne prenait que cinq à dix minutes, ce qui permettait de produire environ vingt performances candidates par heure. Les révisions de dialogues pouvaient souvent être finalisées en moins de quinze minutes, offrant aux producteurs la flexibilité de s’adapter aux changements d’affiches sans avoir à reconstruire des séquences entières.

Au moment où les éléments sont arrivés chez Telemundo, ils étaient presque prêts pour la diffusion, avec l’ambiance sonore déjà intégrée. L’équipe de post‑production de la chaîne a ajouté de la musique sous licence et réalisé le mixage final avant la mise à l’antenne.

Construit avec talent, à chaque étape

Rien de tout cela n’aurait été possible sans les commentateurs eux‑mêmes. Chacun des quatre talents de Telemundo a participé en donnant son plein consentement et en gardant le contrôle sur leur apparence et sur leurs propos.

En collaboration avec le CAA Vault, la solution complète de CAA pour la capture, le stockage et la licence des doubles numériques, de la voix et de la propriété intellectuelle, le dispositif a permis de placer les talents dans des environnements que les caméras n’auraient jamais pu atteindre, tout en leur permettant de garder le contrôle permanent de leur nom, de leur image et de leur apparence.

Résoudre les détails que les spectateurs ne remarquent jamais

La technologie a rendu le projet possible. Les détails l’ont rendu crédible.

La prononciation espagnole, le rythme et les accents régionaux ont été perfectionnés au fil de plusieurs cycles de relecture avec des producteurs natifs hispanophones. Chaque prestation a été évaluée pour son phrasé, son émotion et son authenticité avant la validation par le client.

L’équipe de production a également résolu d’innombrables défis subtils de performance, allant des mouvements des mains et des expressions faciales à la qualité de la voix et à la synchronisation.

Ces ajustements ont été réalisés alors que les scripts continuaient d’évoluer en fonction des résultats du tournoi, comprimant les plannings de production en cycles d’itération du jour pour le lendemain.

Le projet n’était pas simplement un exercice de génération de vidéo par IA. C’était une production de diffusion entièrement conçue autour de l’IA.

Un plan directeur pour l’avenir de la diffusion

Pendant des décennies, la production télévisuelle a été limitée par des contraintes logistiques. Si les talents ne pouvaient pas se déplacer, si les autorisations n’étaient pas obtenues ou si les délais étaient trop serrés, certaines idées créatives ne voyaient jamais le jour à l’antenne.

Ce partenariat laissait entrevoir un avenir différent. Plutôt que de remplacer les caméras, les équipes ou la production traditionnelle, l’IA a élargi dès le départ le champ des possibles pour les équipes de production.

Telemundo n’a pas utilisé l’IA parce qu’elle était nouvelle.

La chaîne l’a utilisé parce que cela offrait une nouvelle approche innovante pour traiter des sujets logistiques complexes dans le cadre d’une production traditionnelle, tout en tenant compte des réalités de la diffusion en direct d’événements sportifs.

Pour HeyGen, ce projet représentait bien plus qu’une campagne réussie. Il a démontré que l’un des plus grands diffuseurs au monde était prêt à faire confiance à des talents générés par l’IA lors du plus grand événement sportif mondial, avec des délais en direct, dans un environnement de diffusion où la qualité n’est pas négociable.

Cette étape marque un tournant qui dépasse largement le domaine du sport.

Ce même flux de production peut aider les diffuseurs à réagir aux dernières nouvelles, permettre aux studios de divertissement de placer leurs talents dans des environnements impossibles et offrir aux créateurs de toutes nouvelles façons de raconter des histoires, sans être limités par le temps, la géographie ou les contraintes de production physique.

La question n’est plus de savoir si l’IA a sa place dans la diffusion, mais ce que la prochaine génération de conteurs créera avec elle.