Créez une infrastructure vidéo évolutive avec l’API HeyGen
Réduisez vos coûts et délais de production de 95 % : créez, traduisez et déployez des vidéos à grande échelle dans plus de 175 langues et dialectes.
Total de vidéos générées
Total de vidéos traduites
Langues
Disponibilité de l’API
Intelligence vidéo de niveau entreprise
Créez des infrastructures vidéo puissantes grâce à des API d’entreprise et des capacités d’IA conçues pour l’évolutivité, l’automatisation et une portée mondiale.
Avant de traduire votre vidéo, relisez et modifiez rapidement la transcription afin que votre message soit précis et clair.
Localisez vos formations et lancements de produits dans plus de 175 langues et dialectes, avec une synchronisation labiale précise à 99 %.
Transformez votre wiki interne ou base de connaissances en vidéos captivantes et expressives grâce à la conversion de texte en vidéo alimentée par l’IA.
Automatisez la création de vidéos d’intégration et de formation dirigées par avatar, sans caméras, studios ni équipes de production.
API de synthèse vocale de pointe offrant la meilleure cohérence, une latence minimale et un contrôle précis des émotions.
Simple pour les développeurs. Rapide pour permettre aux équipes de livrer
Générez votre vidéo en quelques minutes grâce à notre API REST intuitive.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Découvrez comment les équipes créent des workflows vidéo évolutifs sur l’infrastructure mondiale d’intelligence vidéo de HeyGen.
Créez plus rapidement des vidéos de formation multilingues et maintenez la cohérence de vos contenus à l’échelle mondiale.
Générez des vidéos personnalisées de prospection et basées sur les comptes à grande échelle.
Sécurité, fiabilité et contrôle de niveau entreprise pour les API
HeyGen offre aux entreprises une infrastructure vidéo sécurisée et fiable, conçue pour faire évoluer la vidéo IA avec le niveau de sécurité, de disponibilité et de contrôle dont les équipes internationales ont besoin.
La sécurité de vos données est notre priorité absolue. HeyGen fait l’objet d’audits indépendants et est certifié conforme aux normes SOC 2 Type II et RGPD, garantissant la protection de vos informations selon les standards les plus élevés.
HeyGen est conçu pour offrir des performances fiables avec une disponibilité de l’API de 99,8 %, garantissant que votre infrastructure vidéo reste opérationnelle et que vos workflows vidéo automatisés s’exécutent sans interruption.
Les clients grands comptes bénéficient d’un accès direct à des ingénieurs support dédiés, qui garantissent des déploiements fluides, une résolution rapide des problèmes et des opérations vidéo fiables à grande échelle.
Gérez les autorisations avec un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), offrant aux équipes la possibilité d’attribuer des accès en toute sécurité, de maintenir la gouvernance et de contrôler la façon dont les workflows vidéo sont créés et gérés.
Notre intégration API pour les entreprises apporte les avantages de la vidéo IA directement dans vos workflows de création, vous permettant de profiter de la simplicité de générer rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité, sans les tracas liés au passage d’un outil à l’autre.
Certified to meet global security and compliance standards
La principale différence réside dans l’équilibre entre automatisation et contrôle granulaire.
L’API Video Agent prend une seule instruction textuelle et déclenche l’orchestration autonome de la création d’avatars, de la rédaction de scripts, ainsi que de la création et de la mise en page des éléments visuels. Elle offre une gamme complète de contrôles précis tout en laissant une totale liberté créative. Idéale pour une exploration massive de contenus, la création interne de vidéos et l’automatisation. C’est une offre véritablement unique dans tout le secteur.
En comparaison, les API standard de génération de vidéos comportent 2 parties principales : 1) la génération de vidéos avec avatar et 2) la génération de vidéos à partir de modèles. Les développeurs créent des avatars et des modèles de vidéos à l’aide de la plateforme Web de HeyGen, qui peuvent ensuite être utilisés par l’API. Même si cela nécessite davantage de configuration, ces API offrent le niveau de contrôle précis requis pour produire des contenus cohérents avec la marque et à forte valeur de production. Les clients grands comptes ont créé des millions de vidéos grâce à ces API pour automatiser leurs flux de production de contenu.
Oui, voici les étapes pour utiliser l’API Photo Avatar
Si vous souhaitez utiliser la génération de vidéos avec avatar, vous pouvez utiliser / intégrer l’avatar en suivant ce guide.
Oui, l’API prend en charge la génération d’avatars à partir de texte uniquement, grâce à un cadre descriptif structuré qui élimine le besoin de ressources d’images externes. En fournissant des paramètres précis pour huit champs obligatoires — notamment l’âge, le genre, l’ethnicité et le style — l’IA synthétise une persona unique en haute résolution. Par exemple, le choix d’une ethnicité « Est asiatique » avec un style « Professionnel » et un éclairage « Cinématographique » amènera le moteur à renvoyer une sélection d’avatars et de looks uniques, permettant ainsi aux entreprises de développer à grande échelle des bibliothèques de castings diversifiés qui n’existent pas dans le monde réel.
Vous pouvez suivre le guide ici pour la génération d’avatar à partir de prompts.
Le système de modèles est conçu pour une production vidéo de type « publipostage » à très haute efficacité, où une mise en page principale sert de conteneur pour des données dynamiques. Les utilisateurs créent ou sélectionnent d’abord un modèle via le tableau de bord ou l’API, puis définissent des espaces réservés spécifiques pour le texte, les images ou l’audio. En envoyant une seule requête POST au point de terminaison de génération du modèle avec une charge utile JSON de variables, le système génère automatiquement des fichiers vidéo uniques pour chaque destinataire, ce qui en fait la référence du secteur pour la prospection commerciale personnalisée et l’onboarding client sur mesure à grande échelle.
Pour garantir le plus haut niveau de réalisme et de précision de synchronisation labiale, la « voie royale » recommandée consiste à récupérer et utiliser de manière programmatique le default_voice_id associé à un avatar spécifique. Cette approche garantit que les caractéristiques vocales — telles que le genre, le timbre et l’accent régional — sont déjà optimisées pour la persona visuelle de cet avatar, ce qui réduit considérablement le risque d’effets de « vallée dérangeante ». Si une voix personnalisée est nécessaire, les développeurs doivent toujours filtrer la liste v2/voices afin de l’aligner sur les métadonnées de l’avatar, pour préserver la cohérence audiovisuelle.
Étant donné que le rendu vidéo IA haute fidélité est un processus gourmand en ressources qui peut prendre plusieurs minutes, l’API est conçue pour être utilisée avec une architecture asynchrone et pilotée par événements via des Webhooks. Au lieu de maintenir une connexion ouverte (ce qui entraîne des expirations de délai), votre application doit enregistrer une URL de webhook pour recevoir une notification « push » automatique dès que l’événement avatar_video.success est déclenché. Cela permet à votre backend de rester performant et de ne traiter la vidéo — via le video_url fourni — qu’au moment où elle devient disponible.
L’API offre une portée mondiale considérable, prenant en charge plus de 40 langues et une bibliothèque de plus de 300 voix variées, permettant une communication transfrontalière fluide. Au-delà de la simple synthèse vocale dans différentes langues, la plateforme propose des fonctionnalités de « Video Translation » qui peuvent prendre une vidéo existante et en traduire l’audio tout en resynchronisant simultanément les mouvements des lèvres de l’avatar avec la nouvelle langue. Cela garantit que la performance visuelle reste aussi authentique en espagnol ou en japonais que dans l’enregistrement original en anglais.
La fonctionnalité de traduction vidéo HeyGen peut prendre en charge 175 langues et dialectes (selon ici).
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la vidéo IA la plus innovante.