La principale différence réside dans l’équilibre entre automatisation et contrôle granulaire.

L’API Video Agent prend une seule instruction textuelle et déclenche l’orchestration autonome de la création d’avatars, de la rédaction de scripts, ainsi que de la création et de la mise en page des éléments visuels. Elle offre une gamme complète de contrôles précis tout en laissant une totale liberté créative. Idéale pour une exploration massive de contenus, la création interne de vidéos et l’automatisation. C’est une offre véritablement unique dans tout le secteur.

En comparaison, les API standard de génération de vidéos comportent 2 parties principales : 1) la génération de vidéos avec avatar et 2) la génération de vidéos à partir de modèles. Les développeurs créent des avatars et des modèles de vidéos à l’aide de la plateforme Web de HeyGen, qui peuvent ensuite être utilisés par l’API. Même si cela nécessite davantage de configuration, ces API offrent le niveau de contrôle précis requis pour produire des contenus cohérents avec la marque et à forte valeur de production. Les clients grands comptes ont créé des millions de vidéos grâce à ces API pour automatiser leurs flux de production de contenu.