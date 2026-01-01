Fameplay est un studio de production primé aux Emmy Awards, basé à Prague, spécialisé dans le cinéma, la télévision, l’animation et le storytelling audiovisuel. Depuis 2018, l’entreprise a produit aussi bien des émissions en prises de vue réelles et des séries animées que des plateformes de divertissement numérique et du contenu de marque. En 2023, l’entreprise a vu se profiler un changement majeur.

« Quand ChatGPT est arrivé, nous avons commencé à nous pencher sur les outils audiovisuels et sur la manière dont l’IA générative pouvait aider l’industrie de l’audiovisuel », a déclaré Lukáš Záhoř, producteur en chef et cofondateur de Fameplay.

Pour une société de production basée en République tchèque, se développer à l’échelle mondiale a toujours été difficile. Le tchèque n’est parlé que par environ 10 millions de personnes, ce qui limite la portée des contenus produits localement. « On finit toujours par rester un producteur local ici », a expliqué Lukáš.

Tout a changé lorsque Fameplay a découvert HeyGen. En combinant des avatars IA avec des workflows de traduction et de doublage vidéo, Fameplay est passé d’un studio de production local à un producteur de contenus mondiaux multilingues.

« Pour moi, cela a été une porte d’entrée pour devenir producteur de contenus à l’échelle mondiale », a déclaré Lukáš.

Dépasser les limites de la production et de la localisation traditionnelles

Avant d’adopter HeyGen, les clients de Fameplay s’appuyaient entièrement sur des processus de production traditionnels.

« La seule possibilité de faire produire une vidéo, c’était de prendre le temps d’aller au studio, de se préparer pour le tournage, de tourner, puis d’attendre le montage et d’en revoir le résultat », a déclaré Lukáš.

Le processus était coûteux, long et difficile à mettre à l’échelle. Produire du contenu multilingue était encore plus compliqué. Les agences de traduction pouvaient fournir des sous-titres ou des légendes, mais une véritable localisation vidéo internationale restait largement inaccessible pour de nombreux clients en raison des coûts et de la complexité de production.

« Nous ne produisions pas de contenu international avant d’avoir enchaîné toutes ces étapes de localisation », expliquait Lukáš.

Certains projets ont dû relever un défi encore plus grand : les présentateurs eux-mêmes n’existaient pas. L’un des principaux projets actuels de Fameplay consiste à créer des présentateurs virtuels de journaux sportifs pour Flashscore, la plateforme mondiale de résultats sportifs utilisée par des millions de fans à travers le monde.

« Ils voulaient un visage pour chacun des pays où ils sont présents », a déclaré Lukáš.

Au lieu d’engager des présentateurs sur chaque marché, Fameplay a créé des avatars IA pour diffuser des contenus localisés dans le monde entier.

« Cela leur a permis de proposer du contenu international », a-t-il déclaré.

Choisir HeyGen pour la qualité des avatars et la localisation

Alors que Fameplay évaluait le nombre croissant d’outils vidéo IA arrivant sur le marché, l’équipe a réalisé un test comparatif de plusieurs plateformes d’avatars et de doublage, comme Synthesia.

« Nous avons testé différents outils jour et nuit », a déclaré Lukáš.

L’entreprise a finalement choisi HeyGen pour son réalisme.

« Nous avons constaté que la qualité de la synchronisation labiale, même avec les premières versions, était tout simplement supérieure », a expliqué Lukáš.

Cette qualité était essentielle, car Fameplay n’expérimentait pas l’IA de manière superficielle. L’entreprise réalisait des productions professionnelles pour des clients payants et avait besoin de résultats constants et crédibles.

« Nous ne l’utilisons pas comme un jouet. C’est un outil professionnel », a déclaré Lukáš.

Fameplay est devenue l’une des premières agences partenaires de HeyGen, achetant environ 50 créneaux de studio d’avatar et construisant un flux de production autour de la plateforme. L’entreprise a également travaillé en étroite collaboration avec l’équipe HeyGen, en fournissant des retours qui ont contribué à façonner des fonctionnalités orientées agences, comme les sous-espaces.

Aujourd’hui, Fameplay ne se contente plus de créer du contenu avatar pour ses clients, mais forme également les équipes internes de ses clients à produire elles-mêmes des vidéos dans HeyGen.

Créer des productions IA multilingues à grande échelle

Avec HeyGen intégré à sa chaîne de production, Fameplay a mis au point un flux de travail optimisé pour une création de contenu évolutive pilotée par l’IA.

Chaque projet commence par la rédaction du script et la génération de la voix. L’équipe combine les avatars HeyGen avec des workflows professionnels de clonage de voix pour créer des performances multilingues réalistes.

« Nous commençons toujours par un script. Nous n’improvisons jamais », a déclaré Lukáš.

Le résultat est un système capable de produire, à grande échelle, du contenu multilingue tout en préservant la cohérence des personnages et le réalisme visuel.

L’un des projets phares de l’entreprise est International Volleyball Academy, une série YouTube diffusée depuis trois ans en anglais, espagnol et allemand. L’émission utilise un avatar IA d’un véritable entraîneur de volley-ball qui souhaitait préserver et partager son expertise en matière d’entraînement à l’échelle mondiale.

« Il a toujours voulu que ses compétences et ses connaissances soient préservées », a déclaré Lukáš.

Comme l’entraîneur voyage encore activement et forme des athlètes à l’international, une production traditionnelle aurait été difficile à maintenir. À la place, Fameplay a créé une série éducative continue, propulsée par l’IA, en utilisant des avatars HeyGen aux côtés d’images réelles.

Un autre grand succès a été rendu possible grâce à la localisation multilingue. Une émission produite par Fameplay est passée du tchèque à sept langues supplémentaires.

« C’est incroyable, un grand pas en avant pour toucher un nouveau public », a déclaré Lukáš.

Devenir un producteur de contenu mondial

Pour Fameplay, HeyGen représente bien plus qu’un gain d’efficacité en production. La plateforme a fondamentalement transformé le modèle économique de l’entreprise et élargi sa portée créative.

« Ce qui est incroyable, c’est de voir qu’une entreprise comme la nôtre, ici en Europe centrale, spécialisée dans la production audiovisuelle basée sur l’IA, et HeyGen, une startup à Los Angeles et San Francisco, ont traversé les mêmes étapes pour trouver le bon modèle économique », a déclaré Lukáš.

Aujourd’hui, Fameplay fonctionne à la fois comme studio de production et comme partenaire d’activation de l’IA pour les marques, les créateurs et les entreprises médiatiques. Les clients peuvent bénéficier d’un accompagnement complet via les services de production de Fameplay ou utiliser des sous-espaces pour créer du contenu de manière autonome avec le soutien d’une agence.

Au cœur de ce flux de travail se trouve HeyGen.

« Pour moi, HeyGen est le pilier de la cohérence des personnages et de la synchronisation labiale », a déclaré Lukáš.

En combinant des avatars IA, la traduction vidéo multilingue et des workflows de production évolutifs, Fameplay s’est transformée d’une société de production locale tchèque en un créateur de contenus véritablement mondiaux.