Créateur de vidéos highlights : réalisez vos meilleurs moments en un rien de temps
Transformez votre longue vidéo en plusieurs extraits marquants en un seul clic. Importez votre séquence, choisissez un style de sous-titres et un format de sortie, puis obtenez en quelques minutes des extraits prêts à être publiés sur vos plateformes. Aucune expérience en montage requise, plus besoin de passer des heures à parcourir vos vidéos.
Fonctionnalités des Instant Highlights
Génération de moments forts par IA en un clic
Téléchargez votre vidéo en faisant glisser le fichier ou en collant une URL spécifique dans le générateur de vidéos IA et Instant Highlights analyse l’intégralité de l’enregistrement pour détecter automatiquement les moments les plus engageants. L’IA génère plusieurs montages de moments forts à partir d’une seule vidéo longue en quelques minutes, remplaçant des heures de recherche et de découpe manuelles grâce à un workflow de url vers vidéo.
Des styles de légende conçus pour arrêter le défilement
Chaque montage de moments forts a besoin de sous-titres adaptés à la plateforme et au contenu. Instant Highlights inclut une bibliothèque de modèles de sous-titres conçus, allant d’options épurées comme Subtle Gray et Subtle Cyan à des styles audacieux comme Block Dark et Retro Gold, via le générateur de sous-titres. Choisissez un style, et chaque clip du lot sera exporté avec ce rendu appliqué.
Contrôle de la durée et du format du clip
Réglez la durée du clip sur automatique ou choisissez une longueur personnalisée adaptée à votre plateforme. Basculez entre le format vertical 9:16 pour Reels et TikTok, le format paysage 16:9 pour YouTube, ou le format carré 1:1 pour LinkedIn et Facebook à l’aide de l’éditeur vidéo IA. Un seul import, tous les formats sont couverts, sans redimensionnement ni réexportation nécessaires.
Voix off multilingue sur chaque moment fort
Ajoutez une narration à n’importe quel clip de moments forts grâce au clonage de voix IA dans plus de 175 langues et à la synchronisation labiale IA parfaitement calée sur l’image. Localisez vos meilleurs moments pour des audiences internationales sans réenregistrement ni recours à des comédiens voix-off, et transformez un seul montage de temps forts en une bibliothèque de contenus multilingues.
Instructions personnalisées pour le contrôle éditorial
Indiquez des consignes précises dans le champ Instructions pour expliquer à l’IA ce qu’il faut conserver, ce qu’il faut ignorer et comment présenter vos moments forts. Le générateur de reels utilise vos indications éditoriales pour privilégier les moments qui correspondent à la voix de votre marque, aux attentes de votre audience ou au brief de votre campagne.
Cas d’utilisation
Moments forts de l’événement marketing
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Moments forts de webinaires et de podcasts
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Communications d’entreprise et réunions plénières
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Shorts et reels pour les réseaux sociaux
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Démonstrations de produits et témoignages clients
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Contenus de formation et d’intégration
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Comment ça marche
Passez d’une vidéo longue à plusieurs extraits prêts à être publiés sur toutes vos plateformes en quatre étapes. La plupart des utilisateurs génèrent leurs premiers extraits en moins de cinq minutes.
Importez votre vidéo
Glissez-déposez votre fichier vidéo (MP4, MOV ou WEBM jusqu’à 10 Go) ou collez une URL spécifique. Instant Highlights accepte du contenu de n’importe quelle durée.
Définir la durée et le format
Choisissez une durée de clip automatique ou définissez une longueur personnalisée. Sélectionnez 9:16 vertical, 16:9 paysage ou 1:1 carré en fonction de votre plateforme cible.
Choisissez un style de sous-titres et ajoutez des instructions
Parcourez la bibliothèque de styles de sous-titres et sélectionnez un préréglage adapté à votre marque. Ajoutez des instructions personnalisées pour indiquer à l’IA ce qu’elle doit privilégier ou ignorer.
Générer et publier
Instant Highlights analyse votre vidéo et génère plusieurs montages des meilleurs moments. Prévisualisez, téléchargez et partagez-les sur n’importe quelle plateforme.
Foire aux questions
En quoi Instant Highlights est-il différent du découpage manuel de clips ?
Le montage manuel implique de regarder l’intégralité de votre enregistrement, de marquer les horodatages, de découper chaque segment, puis d’exporter un clip à la fois. Instant Highlights analyse toute la vidéo et génère plusieurs reels prêts à être publiés en un seul passage dans le générateur de clips, avec les sous-titres et le format d’image de votre choix déjà appliqués à chaque clip.
Comment l’IA décide-t-elle des moments à mettre en avant ?
L’IA analyse les schémas de parole, l’énergie visuelle, les changements de scène et les signaux d’engagement de l’audience tout au long de votre enregistrement. Elle identifie les segments les plus susceptibles de capter l’attention sur les réseaux sociaux et les assemble en clips autonomes à l’aide du moteur de mise en avant vidéo. Vous pouvez affiner ce qu’elle privilégie en saisissant des instructions comme « se concentrer sur la démonstration du produit » ou « ignorer la session de questions-réponses ».
Puis-je contrôler la durée et le format de chaque extrait mis en avant ?
Réglez la durée des clips sur automatique pour laisser l’IA choisir la longueur idéale de chaque moment, ou définissez une durée fixe pour garder tous les clips cohérents. Le sélecteur de format de sortie permet de basculer entre le 9:16 vertical pour Reels et TikTok, le 16:9 paysage pour YouTube, et le 1:1 carré pour LinkedIn et Facebook. Modifiez l’un ou l’autre de ces paramètres et régénérez sans avoir à téléverser à nouveau.
Quels styles de sous-titres sont disponibles et puis-je les prévisualiser avant la génération ?
Instant Highlights comprend une bibliothèque défilante de préréglages de sous-titres allant de styles minimalistes comme Gris discret à des designs très percutants comme Bloc sombre, Racing et Or rétro. Chaque préréglage affiche un exemple de texte pour que vous puissiez voir le rendu avant la génération, et le style que vous sélectionnez avec ajouter des sous-titres à la vidéo s’applique de manière cohérente à chaque clip du lot.
Est-ce que cela fonctionne pour les enregistrements de matchs sportifs et les vidéos de meilleurs moments ?
Téléchargez l’enregistrement complet du match et l’IA détecte automatiquement les moments à haute intensité, notamment les buts, les actions décisives, les célébrations et les retournements de situation. Utilisez le champ d’instructions pour indiquer le nom d’un joueur ou un numéro de maillot, et l’IA donnera plus de poids à ses actions. Exportez en format vertical 9:16 pour Reels et TikTok, là où les meilleurs moments sportifs génèrent le plus d’engagement.
Puis-je convertir un même highlight reel en plusieurs langues pour toucher un public international ?
Chaque extrait généré par Instant Highlights peut être localisé avec le traducteur vidéo IA en utilisant le doublage IA dans plus de 175 langues. La voix off est clonée dans la langue cible avec une synchronisation des mouvements des lèvres, ce qui permet de transformer un seul ensemble de moments forts en une bibliothèque de contenus multilingues, sans réenregistrement ni recours à des traducteurs.
En quoi Instant Highlights se compare-t-il aux outils comme OpusClip ou VEED ?
La plupart des outils de création de highlights se contentent de découper des segments bruts avec des sous-titres basiques et aucun contrôle audio. Instant Highlights de HeyGen ajoute une bibliothèque complète de styles de sous-titres, des instructions en langage naturel pour guider le montage, une voix off multilingue avec synchronisation labiale, ainsi qu’une intégration à une plateforme complète de création vidéo incluant un générateur de scripts vidéo et des outils d’avatar.
Les équipes marketing constatent-elles des résultats mesurables en réutilisant leur contenu de cette manière ?
Attention Grabbing Media a indiqué une création de contenu 3 fois plus rapide sur l’ensemble de leurs campagnes grâce aux outils vidéo de HeyGen. Transformer chaque webinaire, événement et enregistrement long format en une série de contenus prêts à être publiés sur chaque plateforme accélère encore ce gain de vitesse en supprimant le goulot d’étranglement du montage clip par clip.
Quels types de fichiers puis-je télécharger et y a-t-il une limite de taille ?
Instant Highlights accepte les fichiers MP4, MOV et WEBM jusqu’à 10 Go. Vous pouvez également coller une URL vidéo directe au lieu de téléverser un fichier. L’outil traite des enregistrements de n’importe quelle durée : un webinaire de 30 minutes comme un enregistrement de conférence de 3 heures fonctionnent tous les deux sans devoir découper la source au préalable.
L’utilisation de Instant Highlights est-elle gratuite ?
HeyGen propose une formule gratuite qui inclut l’accès à Instant Highlights. Importez une vidéo, générez des extraits et testez l’ensemble du flux de travail, y compris les styles de sous-titres, les options de format et les instructions, avant de vous engager sur une formule payante. Les offres Creator commencent à 24 $/mois, avec des limites d’utilisation plus élevées et des exports sans filigrane.
Commencez à créer avec HeyGen
Transformez n’importe quelle longue vidéo en extraits prêts à être publiés sur vos plateformes en un seul clic. Aucune expérience en montage requise.