L’IA analyse les schémas de parole, l’énergie visuelle, les changements de scène et les signaux d’engagement de l’audience tout au long de votre enregistrement. Elle identifie les segments les plus susceptibles de capter l’attention sur les réseaux sociaux et les assemble en clips autonomes à l’aide du moteur de mise en avant vidéo. Vous pouvez affiner ce qu’elle privilégie en saisissant des instructions comme « se concentrer sur la démonstration du produit » ou « ignorer la session de questions-réponses ».