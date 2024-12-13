HeyGen vs Colossyan

Comparez les caractéristiques côte à côte.
HeyGen et Colossyan sont des plateformes de montage vidéo IA dotées d'outils de montage puissants et de fonctionnalités personnalisables qui facilitent la création de vidéos de qualité professionnelle sans expertise technique. Comparer leurs caractéristiques, avis des clients et tarifs peut aider les utilisateurs à déterminer quel outil est le mieux adapté à leurs besoins spécifiques.
HeyGen
Colossyan
|Avatars en stock
120 et plus
30 ans et plus
|Avatars de studio personnalisés
|Avatars personnalisés pour le web
|Avatars photo personnalisés
|Avatars personnalisés avec tenues IA
|Émotions
|Gestes
|Playback
4,7/5
3,0/5
|Plusieurs avatars à l'écran
|Style d'avatar
|FaceSwap
Comparer les tarifs
De plus, le prix est un aspect crucial à prendre en compte lors du choix d'une plateforme de création vidéo. Comment se compare la tarification de HeyGen à celle de Colossyan ?
Forfait Gratuit
Créateur
Équipe
|Tarification HeyGen
0 $
29 $/mois
39 $/mois
Entrée
Affaires
Entreprise
|Tarification Colossyan
27 $
88 $/mois
3 avantages à choisir HeyGen plutôt que Colossyan
Trop d'informations sur les graphiques ? Découvrez 3 avantages pour lesquels vous devriez choisir HeyGen plutôt que Colossyan.
Meilleure qualité d'avatar IA
Une synchronisation labiale supérieure, des mouvements d'avatar plus naturels, une plus grande variété de styles et d'apparences d'avatar, et élimine tout effet de vallée de l'étrange perturbant.
Plus de types et de fonctionnalités d'avatar
Prendre en charge plus de types et de fonctionnalités d'avatar : Avatar Pro, Avatar Lite et Photo Parlante. Les deux premiers proposent trois modes de vue (gros plan, demi-corps et vue circulaire) ainsi qu'une fonctionnalité FaceSwap unique.
Fonctionnalités supérieures de montage vidéo et multimédia
Fournissez tous les outils intégrés et proposez une gamme plus large d'éléments multimédias. De plus, il y a des scripts IA par ChatGPT, la traduction automatique, et les fonctionnalités de conversion d'URL en vidéo.
FAQ
Quelle est la différence entre HeyGen et Colossyan ?
HeyGen se spécialise dans les vidéos générées par IA utilisant des avatars hyper-réalistes et un doublage multilingue pour le marketing et la création de contenu. Colossyan se concentre sur les vidéos de formation basées sur des scénarios pour l'apprentissage en entreprise et les équipes RH, avec des fonctionnalités d'enregistrement d'écran intégrées et de branchement.
Pourquoi choisir HeyGen plutôt que Colossyan ?
HeyGen propose du doublage en temps réel par IA avec une synchronisation labiale précise dans plus de 175 langues. Colossyan prend en charge les voix off et les sous-titres mais ne dispose pas de synchronisation labiale native, ce qui rend HeyGen plus efficace pour une communication mondiale et localisée.
Que peut faire HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA avec plus de 120 avatars parlants. Il aide les utilisateurs à créer facilement et rapidement des vidéos marketing ou des vidéos explicatives à partir de textes dans plus de 100 langues et avec plus de 300 voix.
Comment créer des vidéos avec HeyGen ?
Commencez avec un modèle de vidéo ou créez une vidéo à partir de zéro.
Choisissez parmi plus de 120 avatars IA ou créez votre avatar personnalisé.
Tapez votre script et sélectionnez une voix parmi plus de 100 langues avec divers accents.
Ajoutez plus d'éléments pour personnaliser le contenu vidéo à partir de la bibliothèque.
Soumettez pour générer la vidéo en quelques minutes.
HeyGen propose-t-il un essai gratuit ?
Oui, vous pouvez non seulement naviguer en mode invité mais aussi créer jusqu'à 5 vidéos par mois pour essayer toutes les fonctionnalités de HeyGen et créer des vidéos avec un filigrane. Si vous aimez nos fonctionnalités, vous pouvez passer à notre plan Créateur/plan Équipe pour réaliser des vidéos plus professionnelles sans filigranes.
Quels sont les tarifs pour HeyGen ?
Un forfait créateur, il coûte 29 $ par mois pour la création de vidéos illimitées ou la traduction de vidéos (d'une durée de 5 minutes). Pour un forfait équipe, il coûte 69 $ par mois pour la création de vidéos AI illimitées (jusqu'à 60 minutes). Vous pouvez également réserver une réunion et nous contacter pour obtenir un plan personnalisé.
