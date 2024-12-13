HeyGen et Elai proposent tous deux des versions gratuites, vous pouvez donc essayer les deux services avant de vous engager, mais le plan gratuit de HeyGen est beaucoup plus généreux en termes de temps et de fonctionnalités.

Avec HeyGen, vous pouvez créer trois vidéos jusqu'à trois minutes chacune par mois. Cela inclut plus de 500 apparences d'avatars de stock, un avatar personnalisé, et la capacité d'exporter les vidéos en 720p.

Avec Elai, vous obtenez une minute gratuite avec plus de 80 avatars à choisir. Donc, ce n'est pas très efficace sans un abonnement payant, mais cela fonctionne comme une démo convenable.