HeyGen contre Elai : Quel outil vidéo IA est le bon pour vous ?
Les générateurs de vidéos IA tels que Elai et HeyGen rendent les vidéos de qualité et personnalisées accessibles pour les entreprises grandes et petites, mais ces générateurs ne sont pas égaux. Nous examinons ci-dessous les caractéristiques clés et les différences de prix pour vous montrer comment la qualité des avatars de HeyGen et les options de personnalisation permettent de créer de meilleures vidéos que la concurrence.
HeyGen
|Note G2
4,8/5 (580 avis)
|Tarification
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
|Avatars en stock
120+
|Langues
plus de 170
|Accents vocaux
plus de 300
|Générations de scripts IA
|Modèles de scripts en stock
plus de 200
|Supports musicaux
90+
|Service client
24/7
|*Lorsque facturé annuellement
Elai
|Note G2
4,6/5 (103 avis)
|Tarification
Gratuit (1 min. de vidéo) 29 $/mois (40 min. de vidéo) Personnalisé
|Avatars en stock
120+
|Langues
75+
|Accents vocaux
plus de 300
|Générations de scripts IA
|Modèles de scripts en stock
plus de 160
|Supports musicaux
70+
|Service client
|*Lorsque facturé annuellement
Comparer les caractéristiques des produits
HeyGen et Elai sont des générateurs de vidéos IA conviviaux conçus pour soutenir la croissance des entreprises et la création de vidéos. Chacun propose des avatars IA réalistes et des interactions naturelles de texte à parole, mais les fonctionnalités et le support varient.
Si vous souhaitez une qualité élevée et des options de personnalisation supérieures avec plus d'avatars, de musiques et de langues au choix, HeyGen est le gagnant incontesté. Elai peut faire l'affaire en cas de besoin mais n'offre pas autant de fonctionnalités pour soutenir votre marque unique.
Comparez les fonctionnalités d'Elai avec celles de HeyGen ci-dessous.
HeyGen
Elai
|Avatars en stock
|Avatars de studio personnalisés
|Avatars personnalisés pour le web
|Avatars photo personnalisés
|Avatars personnalisés avec tenues IA
|Playback
4,7/5
2,5/5
|Style d'avatar
|FaceSwap
Comparer les tarifs
La tarification joue un rôle crucial dans le choix du meilleur générateur de vidéos. HeyGen vous permet de commencer avec trois minutes de vidéo gratuitement (comparé au crédit d'une minute d'Elai). De plus, d'autres plans sont disponibles, vous pouvez donc trouver l'option idéale quel que soit votre budget.
Comparez les plans et les tarifs de HeyGen et Elai ci-dessous.
Gratuit
Créateur
Équipe
Entreprise
|Tarification HeyGen (lorsque facturé annuellement)
0 $
24 $/mois
69 $/mois
Personnalisé
Gratuit
De base
Entreprise
|Tarification Elai
0 $/mois
29 $/mois
Personnalisé
Avis des clients sur HeyGen vs. Elai
HeyGen
|G2
4,8/5 (580 avis)
|Trustpilot
4,5/5 (1 328 avis)
Elai
|G2
4,6/5 (103 avis)
|Trustpilot
4,5/5 (104 avis
Pourquoi choisir HeyGen plutôt qu'Elai ?
HeyGen et Elai partagent de nombreuses fonctionnalités de base similaires, mais la qualité des avatars et les options de personnalisation de HeyGen sont difficiles à surpasser. Pour des vidéos ultra-personnalisées, HeyGen propose plus de styles d'avatars, de modèles de vidéos et de langues que Elai.
Avatar
HeyGen propose plus de 250 avatars de stock, y compris des tenues personnalisées par IA et des avatars de studio, ainsi qu'une fonctionnalité Facewap unique et une technologie de synchronisation labiale supérieure. Elai offre également 120 avatars de stock mais sans la fonctionnalité Facewap. Ses capacités de synchronisation labiale sont également loin d'égaler la qualité de celles de HeyGen.
Modèle
HeyGen propose plus de 400 modèles de vidéos professionnels et met régulièrement à jour sa bibliothèque de modèles. Elai n'offre que plus de 160 modèles. Ne vous inquiétez pas — nous avons fait le calcul pour vous. Cela représente 88 % de modèles en plus chez HeyGen, ce qui vous permet de créer et de personnaliser facilement des vidéos époustouflantes en moins de temps.
Fonctionnalités vocales
HeyGen permet aux utilisateurs de régler la vitesse et le ton des voix IA. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs propres enregistrements vocaux et enregistrer la voix en ligne, ce que Elai ne propose pas. Au-delà de ses fonctionnalités de personnalisation, HeyGen offre plusieurs accès et l'accès invité pour collaborer avec votre équipe. Cela rend la création de vidéos de qualité plus facile, peu importe comment ou où votre équipe travaille.
D-ID permet aux utilisateurs de transformer n'importe quelle image ou vidéo en une expérience extraordinaire.
FAQ
HeyGen et Elai sont-ils faciles à utiliser ?
HeyGen et Elai sont tous deux des générateurs conviviaux et faciles à utiliser — aucune compétence en codage n'est nécessaire. Les utilisateurs peuvent rapidement apprendre à créer des vidéos captivantes en quelques minutes.
Tandis que les deux services sont faciles à utiliser, HeyGen propose un mode invité, qui permet aux utilisateurs d'explorer les fonctions d'édition sans se connecter. Les utilisateurs bénéficient également d'un support client 24/7 pour les aider à naviguer dans le programme. Elai est en retrait dans ces deux domaines.
HeyGen ou Elai sont-ils gratuits ?
HeyGen et Elai proposent tous deux des versions gratuites, vous pouvez donc essayer les deux services avant de vous engager, mais le plan gratuit de HeyGen est beaucoup plus généreux en termes de temps et de fonctionnalités.
Avec HeyGen, vous pouvez créer trois vidéos jusqu'à trois minutes chacune par mois. Cela inclut plus de 500 apparences d'avatars de stock, un avatar personnalisé, et la capacité d'exporter les vidéos en 720p.
Avec Elai, vous obtenez une minute gratuite avec plus de 80 avatars à choisir. Donc, ce n'est pas très efficace sans un abonnement payant, mais cela fonctionne comme une démo convenable.
Comment créez-vous des vidéos avec HeyGen ?
1. Commencez avec un modèle de vidéo ou créez une vidéo à partir de zéro.
2. Choisissez parmi plus de 250 avatars IA ou créez votre avatar personnalisé.
3. Tapez votre script et sélectionnez une voix parmi plus de 170 langues et localités, avec plus de 300 accents régionaux disponibles.
4. Personnalisez votre contenu vidéo avec des animations, des transitions et d'autres éléments issus de la bibliothèque.
5. Soumettez pour générer la vidéo en quelques minutes.