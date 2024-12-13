HeyGen vs Synthesia

Comparez les caractéristiques côte à côte.
HeyGen et Synthesia sont des plateformes de création et d'édition vidéo basées sur l'IA qui automatisent des tâches telles que les avatars humains AI et la synthèse vocale à l'aide d'algorithmes d'IA avancés. Pour choisir l'outil approprié, comparez les fonctionnalités, les avis des clients et les prix sur plusieurs tableaux.
HeyGen
Synthesia
|Avatars en stock
|Avatars de studio personnalisés
|Avatars personnalisés pour le web
|Avatars photo personnalisés
|Avatars personnalisés avec tenues IA
|Émotions
|Gestes
|Playback
4,7/5
4,5/5
|Plusieurs avatars à l'écran
|Style d'avatar
|FaceSwap
Comparer les tarifs
En plus des fonctionnalités proposées, le prix est un facteur important lors du choix entre les plateformes de création vidéo. Par conséquent, comment HeyGen se compare-t-il à Synthesia en termes de tarification ?
Forfait Gratuit
Créateur
Équipe
|Tarification HeyGen
0 $
29 $/mois
69 $/mois
Entrée
Entreprise
|Tarification de Synthesia
29 $/mois
Tarification personnalisée
3 avantages à choisir HeyGen plutôt que Synthesia
Trop d'informations sur les graphiques ? Découvrez 3 avantages pour lesquels vous devriez choisir HeyGen plutôt que Synthesia.
Meilleure qualité d'avatar IA
Une synchronisation labiale supérieure, des mouvements d'avatar plus naturels, une plus grande variété de styles et d'apparences d'avatar, et élimine tout effet de vallée de l'étrange perturbant.
Plus de types et de fonctionnalités d'avatar
Prendre en charge plus de types et de fonctionnalités d'avatar : Avatar Pro, Avatar Lite et Photo Parlante. Les deux premiers proposent trois modes de vue (gros plan, demi-corps et vue circulaire) ainsi qu'une fonctionnalité FaceSwap unique.
Fonctions supérieures de montage vidéo et de gestion des médias
Fournissez tous les outils intégrés et proposez une gamme plus large d'éléments multimédias. De plus, il y a des scripts IA par ChatGPT, la traduction automatique, et les fonctionnalités de conversion d'URL en vidéo.
FAQ
Pourquoi choisir HeyGen plutôt que Synthesia ?
HeyGen possède plus de fonctionnalités uniques que Synthesia, telles que "Photo Parlante", "Échange de Visages", et "Générations de Scripts IA". Il offre également des avatars parlants IA de meilleure qualité et en plus grand nombre. Pour les nouveaux utilisateurs, HeyGen propose un mode invité et un plan gratuit pour créer ou traduire jusqu'à 5 vidéos par mois afin d'essayer notre produit, tandis que Synthesia fournit une démo gratuite qui ne permet pas d'expérimenter directement les fonctionnalités d'édition.
Que peut faire HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA avec plus de 120 avatars parlants. Il aide les utilisateurs à créer facilement et rapidement des vidéos marketing ou des vidéos explicatives à partir de textes dans plus de 100 langues et avec plus de 300 voix.
Comment créer des vidéos avec HeyGen ?
Commencez avec un modèle de vidéo ou créez une vidéo à partir de zéro.
Choisissez parmi plus de 120 avatars IA ou créez votre avatar personnalisé.
Tapez votre script et sélectionnez une voix parmi plus de 100 langues aux accents variés.
Ajoutez d'autres éléments pour personnaliser le contenu vidéo à partir de la bibliothèque.
Soumettez pour générer la vidéo en quelques minutes.
HeyGen propose-t-il un essai gratuit ?
Oui, vous pouvez non seulement naviguer en mode invité mais aussi créer jusqu'à 5 vidéos par mois pour essayer toutes les fonctionnalités de HeyGen et créer des vidéos avec un filigrane. Si vous aimez nos fonctionnalités, vous pouvez passer à notre plan Créateur/plan Équipe pour réaliser des vidéos plus professionnelles sans filigranes.
Quels sont les tarifs pour HeyGen ?
Un plan créateur, il coûte 29 $ par mois pour la création de vidéos illimitées ou la traduction de vidéos (d'une durée de 5 minutes). Pour un plan d'équipe, il en coûte 69 $ par mois pour la création illimitée de vidéos IA (jusqu'à 60 minutes de durée). Vous pouvez également réserver une réunion et nous contacter pour obtenir un plan personnalisé.
