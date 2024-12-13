HeyGen vs Synthesia

HeyGen possède plus de fonctionnalités uniques que Synthesia, telles que "Photo Parlante", "Échange de Visages", et "Générations de Scripts IA". Il offre également des avatars parlants IA de meilleure qualité et en plus grand nombre. Pour les nouveaux utilisateurs, HeyGen propose un mode invité et un plan gratuit pour créer ou traduire jusqu'à 5 vidéos par mois afin d'essayer notre produit, tandis que Synthesia fournit une démo gratuite qui ne permet pas d'expérimenter directement les fonctionnalités d'édition.



