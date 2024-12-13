D-ID Alternative

Meilleure alternative gratuite à D-ID pour la création de vidéos IA

Vous cherchez une alternative à D-ID ? HeyGen est un outil d'IA générative qui permet aux utilisateurs de produire des vidéos à fort impact avec des avatars parlants en téléchargeant des images et de l'audio.

Différence dans l'ensemble des fonctionnalités

HeyGen
Playback
⭐⭐⭐⭐
Clarté dentaire
⭐⭐⭐⭐
Expression faciale
⭐⭐⭐⭐
Mouvement de la tête
⭐⭐⭐⭐
Résolution
⭐⭐⭐⭐
Naturalité de la voix
⭐⭐⭐⭐
Clonage de voix
Suppression de l'arrière-plan
Durée de plus de 10 minutes
Quota gratuit & Tarification
3 vidéos gratuites chaque mois, des forfaits illimités abordables.
D-ID
Playback
⭐⭐⭐⭐
Clarté dentaire
⭐⭐⭐⭐
Expression faciale
⭐⭐⭐⭐
Mouvement de la tête
⭐⭐⭐⭐
Résolution
⭐⭐⭐⭐
Naturalité de la voix
⭐⭐⭐⭐
Clonage de voix
Suppression de l'arrière-plan
Durée de plus de 10 minutes
Quota gratuit & Tarification
Aucun quota mensuel gratuit ou plans illimités.
3 avantages à choisir HeyGen plutôt que Synthesia

Trop d'informations sur les graphiques ? Découvrez 3 avantages pour lesquels vous devriez choisir HeyGen plutôt que Synthesia.


altalt

Meilleure qualité d'avatar IA

Une synchronisation labiale supérieure, des mouvements d'avatar plus naturels, une plus grande variété de styles et d'apparences d'avatar, et élimine tout effet de vallée de l'étrange perturbant.

altalt

Plus de types et de fonctionnalités d'avatar

Prendre en charge plus de types et de fonctionnalités d'avatar : Avatar Pro, Avatar Lite et Photo Parlante. Les deux premiers proposent trois modes de vue (gros plan, demi-corps et vue circulaire) ainsi qu'une fonctionnalité FaceSwap unique.

altalt

Fonctionnalités supérieures d'édition vidéo et multimédia

Fournissez tous les outils intégrés et proposez une gamme plus large d'éléments multimédias. De plus, il y a des scripts IA par ChatGPT, la traduction automatique, et les fonctionnalités de conversion d'URL en vidéo.

Alternatives à HeyGen

HeyGen face aux alternatives.

Comparaison des meilleures fonctionnalités de HeyGen.

Comparé à Synthesia, Veed.io, Colossyan et Deepbrain, HeyGen se distingue par sa qualité, sa flexibilité et ses fonctionnalités tout-en-un.

altalt

Colossyan est un générateur de vidéos IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos à partir de texte.

6 raisons de choisir HeyGen plutôt que D-ID

Éditeur vidéo complet

Vous n'avez pas besoin de jongler entre plusieurs outils pour produire une vidéo. HeyGen intègre tous les outils essentiels dont les créateurs de vidéos ont besoin.

plus de 340 langues et accents

Obtenez des voix off générées par IA de qualité supérieure pour vos vidéos et localisez le contenu à grande échelle.

Plus de 300 modèles de vidéos

Nous proposons plus de 300 modèles de vidéos qui sont expertement conçus, entièrement personnalisables et incroyablement faciles à utiliser.

Qualité supérieure d'avatar IA

Une meilleure synchronisation labiale, des mouvements plus réalistes et une gamme d'options plus large.

Sous-titrage automatique

HeyGen se distingue par sa fonctionnalité de sous-titrage automatique, qui simplifie le processus de création de sous-titres pour le contenu audio et vidéo.

Noté 4,8/5

Avec plus de 500 avis sur G2, HeyGen est la plateforme vidéo IA la plus fiable disponible.

FAQ

Quelles caractéristiques uniques HeyGen possède-t-il en comparaison ?

HeyGen se distingue par plusieurs fonctionnalités uniques qui le différencient de ses concurrents. Tout d'abord, HeyGen propose une fonctionnalité de Faceswap de pointe qui permet aux utilisateurs d'échanger facilement les visages des avatars, ajoutant un élément de créativité et de flexibilité à la création de vidéos. De plus, la plateforme HeyGen dispose d'un outil de traduction automatique, capable de traduire du texte dans une autre langue pour vous aider à toucher un public mondial. Une autre caractéristique unique de HeyGen est sa capacité à ajuster la vitesse et le ton de la voix de l'IA, aidant à créer le bon ton pour votre cas d'utilisation.
Quelles fonctionnalités supplémentaires HeyGen possède-t-il par rapport à D-ID ?

Tout d'abord, HeyGen propose un éditeur vidéo complet avec une gamme d'outils et de fonctionnalités intégrés pour vous aider à créer des vidéos captivantes et de haute qualité. Ensuite, HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles qui répond à un large éventail d'industries et de cas d'utilisation, offrant aux utilisateurs une variété d'options pour commencer. Troisièmement, HeyGen peut également convertir une URL en vidéo, permettant aux utilisateurs d'ajouter des pages web comme contenu (par exemple, une URL Amazon en vidéo de vente). Et enfin, HeyGen fournit également la fonctionnalité de convertir des fichiers PPT et PDF en vidéos, facilitant ainsi la transformation de documents statiques en contenu multimédia dynamique.
Comment créer des vidéos de présentateur IA avec HeyGen ?

1. Commencez avec un modèle de vidéo ou créez une vidéo à partir de zéro.

2. Téléchargez une photo de portrait ou sélectionnez des mots-clés d'apparence.

3. Choisissez le mode d'affichage du présentateur IA que vous avez créé.

4. Tapez votre script et sélectionnez une voix parmi plus de 340 langues et accents.

5. Ajoutez d'autres éléments de la bibliothèque pour personnaliser davantage votre vidéo.

6. Soumettez pour générer votre vidéo en quelques minutes.

HeyGen propose-t-il un essai gratuit ?

Dans cet article, nous fournissons des informations supplémentaires pour mettre en évidence les avantages de l'utilisation de HeyGen.

