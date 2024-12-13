HeyGen vs Deepbrain

Comparez les fonctionnalités côte à côte.
HeyGen et Deepbrain sont des plateformes de génération de vidéos IA qui fournissent aux utilisateurs des outils d'édition puissants et des avatars personnalisés, leur permettant de créer des vidéos de qualité professionnelle. Les utilisateurs peuvent évaluer efficacement quel outil convient le mieux à leurs besoins spécifiques en comparant les fonctionnalités des plateformes, les avis des clients et les tarifs.
HeyGen
Deepbrain
|Avatars en stock
plus de 120
plus de 100
|Avatars de studio personnalisés
|Avatars personnalisés pour le web
|Avatars photo personnalisés
|Avatars personnalisés avec tenues IA
|Émotions
|Gestes
(Pour les entreprises)
|Playback
4,7/5
2,0/5
|Plusieurs avatars à l'écran
|Style d'avatar
|FaceSwap
Comparer les tarifs
De plus, lors du choix d'une plateforme de création vidéo, le prix est un facteur crucial à prendre en compte. Comment se compare la tarification de HeyGen à celle de Deepbrain ?
Forfait Gratuit
Créateur
Équipe
|Tarification HeyGen
0 $
29 $/mois
39 $/mois
Entrée
Pro
Entreprise
|Tarification Deepbrain
30 $/mois
225 $/mois
Tarification personnalisée
3 avantages à choisir HeyGen plutôt que Deepbrain
Trouvez-vous que les graphiques sont surchargés d'informations excessives ? Si c'est le cas, voici 3 raisons convaincantes pour lesquelles HeyGen pourrait être un meilleur choix pour vous plutôt que Deepbrain.
Meilleure qualité d'avatar IA
Une gamme de fonctionnalités avancées améliore la qualité de ses avatars, incluant une synchronisation labiale supérieure, des mouvements d'avatar plus naturels, et un vaste choix d'avatars couvrant différents styles et apparences.
Plusieurs choix de voix
Il existe une bibliothèque vocale robuste qui prend en charge plus de 175 langues et offre une collection variée de plus de 300 voix et accents. Elle inclut également des capacités de clonage vocal et permet aux utilisateurs de télécharger leurs fichiers audio.
Bibliothèque multimédia plus grande
Plus de 120 avatars IA, plus de 300 modèles, plus de 175 langues avec plus de 300 voix, plus de fonctions (Photo Parlante, URL-en-vidéo), et plus d'éléments de médias de stock.
FAQ
Pourquoi choisir HeyGen plutôt que DeepBrain ?
HeyGen propose une sélection variée d'avatars adaptés à différents scénarios, couvrant diverses ethnies et tenues vestimentaires. De plus, les avatars de HeyGen disposent d'une synchronisation labiale de haute précision. En outre, HeyGen fournit une vaste bibliothèque multimédia qui offre une gamme plus large d'éléments médiatiques. Si vous cherchez à simplifier votre processus de création vidéo, HeyGen a tout prévu avec sa collection de plus de 200 modèles vidéo professionnels adaptés à diverses occasions, vous permettant de créer de nombreuses vidéos captivantes en peu de temps tout en économisant du temps et de l'argent.
Pourriez-vous m'en dire plus sur les avatars de HeyGen ?
Comparé à Deepbrain, HeyGen se distingue par la qualité supérieure de ses avatars IA, une large gamme d'options vocales et une bibliothèque média étendue. Les avatars de HeyGen offrent une synchronisation labiale supérieure et des mouvements plus naturels, avec différents styles et apparences au choix. De plus, HeyGen dispose d'une bibliothèque vocale complète qui prend en charge plus de 175 langues, incluant plus de 300 voix et accents, et propose même le clonage de voix et le téléchargement de fichiers audio. En outre, HeyGen possède plus d'éléments de médias de stock, ainsi que quelques fonctionnalités uniques
Est-il facile d'utiliser HeyGen ?
Selon les évaluateurs de G2, HeyGen a été loué pour sa facilité d'utilisation et d'installation. HeyGen offre une interface conviviale, permettant aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des vidéos captivantes en quelques minutes sans aucune compétence en montage. De plus, des crédits gratuits sont offerts aux utilisateurs pour tester et expérimenter les fonctions de montage de HeyGen.
Comment créer des vidéos avec HeyGen ?
1. Commencez avec un modèle de vidéo ou créez une vidéo à partir de zéro.
2. Choisissez parmi plus de 120 avatars IA ou créez votre avatar personnalisé.
3. Tapez votre script et sélectionnez une voix parmi plus de 175 langues avec divers accents.
4. Ajoutez d'autres éléments pour personnaliser le contenu vidéo à partir de la bibliothèque.
5. Soumettez pour générer la vidéo en quelques minutes.
Quelles sont les autres alternatives à HeyGen ?
HeyGen est la plateforme de génération de vidéos AI la plus performante. Mais vous voudrez peut-être chercher des alternatives à HeyGen, alors consultez cette liste complète pour trouver le meilleur générateur de vidéos AI adapté à vos besoins !
